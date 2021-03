ASPIRANTE AL PAPEL DE "MERCEDES"

Fanni es madrileña, tiene 34 años y actualmente vive con una de sus 2 hermanas. Ha trabajado en varios musicales como "Pipi calzaslargas" y "Hoy no me puedo levantar" durante 4 años. Dice ser como una hormiguita, todo lo que tiene es porque se lo ha ganado. "Si uno quiere, puede". Aunque ahora mismo no practica mucho deporte, ha competido en un equipo de "Kayak polo", y en el poco tiempo libre que tiene, le gusta hacer Pilates. Reconoce que es muy exigente consigo misma.