[Sabadell, 1964]



Xavi Díaz és llicenciat en periodisme per la UAB, col.legiat internacional de periodisme des del 1990 i ex-professor de periodisme esportiu a la Universitat de Girona i en diverses escoles privades de comunicació audiovisual.



Va ingressar a TVE Catalunya el maig del 1987 com a redactor d'esports i va treballar a 'L'Informatiu' i al programa 'Estudi Estadi'. Al 88 inicia les seves primeres transmissions de la Copa Davis de tennis (en un Dinamarca-Espanya a Aarhus), d'handbol estatal i internacional, del Barça i de la selecció espanyola de futbol. Des d'aleshores ha realitzat retransmissions de futbol, d'handbol i tennis, entre les que destaquen L'Eurocopa d'Alemanya-88, el Mundial d'handbol de França-89, la Copa Amèrica de futbol-89 des del Brasil, el Mundial de futbol d'Itàlia-90, els Jocs Olímpics de Barcelona, el Mundial de futbol dels Estats Units-94, l'Eurocopa de futbol d'Anglaterra-96, la Copa Davis-2000,2004 i 2009, el Roland Garros des del 91 fins el 97, el Mundial de Futbol de França-98 i l'Eurocopa d'Holanda i Bèlgica-2000, l'Eurocopa de Portugal-2004, l'Europeu de handbol femení de Macedònia del 2008, entre d'altres.



També ha presentat 'Atac-i-gol' amb Quique Guasch des del 1991, 'L'Informatiu Migdia' a La 1 (95-97), cobrint també especials com les eleccions-95-96, i més tard la secció d'esports de 'L'Informatiu' amb Susanna Griso i Francesc Novell, 'Gol Nord' amb Jose Mari Bakero i Marta Càceres-98, 'El Rondo' amb Albert Lesán, des del 99 fins el 2006, el programa nacional 'Estadio-2' en diverses ocasions, i 'La banda', fins al març del 2007.



A partir del setembre del 2007 marxa a Madrid per dirigir el programa nacional 'Club de futbol' per La 2 i és nomenat també cap de la redacció d'esports de TVE a Madrid fins l'octubre del 2008, que torna a Sant Cugat. Aquell estiu és un dels principals responsables de continguts dels Jocs Olímpics de Beijing.

Actualment col·labora en les transmissions del F. C. Barcelona de la Champions League, forma part de l'equip de narradors de tennis -juntament amb Arseni Pérez i Nacho Calvo- i presenta la tertúlia de futbol 'Zigazaga', des del 19 d'octubre del 2009 fins l'endemà de les eleccions a la presidència del Barça, que seran el 13 de juny del 2010.