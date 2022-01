Va por la ciudad

se esconde entre las sombras

tendréis que vigilar

no os vaya a encontrar.

Ya no sé por qué

se meterá conmigo

ya no sé por qué

ya me saca de quicio.

Vaga por la noche

y mata con su coche

y va por la ciudad.

Tiene sed de sangre

me sigue a todas partes

quiere verme fiambre

podía avisarme antes.

Ya no sé por qué

se meterá conmigo

ya no sé por qué

ya me saca de quicio.

Vaga por la noche

y mata con su coche

va por la ciudad (Bis)

Nunca tú le verás

jamás de él tú sabrás

pero al menor despiste

con su coche te aplastará.

Ya no sé por qué

se meterá conmigo

ya no sé por qué

ya me saca de quicio.

Vaga por la noche

y mata con su coche

va por la ciudad.