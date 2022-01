Fábrica de Ideas de TVE. Programa 21

El programa Fábrica de Ideas de TVE emitido el viernes 13 de noviembre de 2009 en La 2 incluye los siguientes contenidos:







1) COOKED IN BARCELONA. ¿Es posible fusionar moda, cocina y tecnología? La respuesta la tienen Jordi Armengol y su socio Xavier Subirats en su empresa Cooked in Barcelona. Ellos no fabrican pantalones, los 'cocinan' y presentan como si de un producto fresco se tratara. Son prendas cómodas, hechas para los sentidos y unidas a la última tecnología. Todas llevan tarjetas inteligentes para saber cuántas veces se las prueban los clientes, si tienen buena acogida o no. También tienen ropa con mandos integrados para el iPod y trabajan en productos con tecnología antimanchas, o prendas que se adaptan a los cambios de temperatura y recogen los olores. La inversión inicial en 2005 fue de 120.000 euros y han recibido ayudas del departamento de Comercio y del de Innovación de la Generalitat de Cataluña. ¿Tendrá éxito su apuesta?



2) MIP SYSTEM AGRO. El insecto es el mejor insecticida que existe. Bajo esa máxima, Manuel Pérez Cano, ingeniero agrónomo, y un grupo de profesores de la Universidad de Almería, han puesto en marcha Mip System Agro, una empresa que produce insectos para combatir las plagas de los cultivos. Empezaron a facturar hace tan sólo dos años y ya venden sus productos a 5 países del área del Mediterráneo. Esta tecnología empezó a desarrollarse en Holanda y supone una verdadera revolución de la agricultura. El desembolso inicial fue de 240.000 € y sus clientes son los agricultores profesionales productores de hortalizas (pimientos, tomates, pepinos, calabacín, melón, sandía, etc). ¿Tendrán salida comercial los insectos criados para acabar con las plagas?







BODY FACTORY. Es la primera compañía española dedicada a la gestión de gimnasios e instalaciones deportivas en régimen de franquicia. Ángel Luis Gª. Balcones, el fundador, creó su primer gimnasio con la ayuda de un préstamo de su padre cuando tenía 18 años. Su interés por este mundo se origina por su dedicación profesional a las artes marciales. Hoy, la compañía tiene más de 40 instalaciones por toda España.





CTAEX.El Instituro Agroalimentario de Extremadura es una entidad privada dedeicada a mejorar los cultivos y los sistemas de producción de los alimentos. Tienen una finca experimental, laboratorios, una planta de producción a pequeña escalan donde pueden recrear todos los procesos industriale, y una unidad de vigilancia que rastrea nuevas tendencias alimentarias en todo el mundo. Tienen muchos proyectos en marcha, como por ejemplo la búsqueda de cultivos sustituvos al tabaco en el campo extremeño. De algunos de sus logros no pueden hablar, por haber firmado compromisos de confidencialidad con las empresas que los van a explotar comercialmente. Otros son conocidos, como la bebida de nueces, y una nueva forma de tratar el aceite de oliva para venderlo en lonchas o perlas.







1) ELEVADOR DE SILLAS DE RUEDAS. A Juan Pineda se le ha ocurrido un sistema para elevar las sillas de ruedas y que sus usuarios puedan llegar a sitios inalcanzables para ellos. El aparato se acciona mediante un mando instalado en el reposamanos de la silla. A través de unos cilindros se abren unas patas laterales (para una máxima seguridad) y empieza a subir la silla a un máximo de 50 centímetros del suelo, aunque se puede parar a la altura que se desee. Cuando no se utiliza, el aparato se recoge debajo de la silla para facilitar su uso normal. El mecanismo se puede anclar y quitar de la silla cuando la persona quiera. Su ventaja es que la silla se adapta a la altura normal de la casa y no hace falta acondicionar toda la vivienda a la silla de ruedas.



2) RECEX. Javier Martín tiene una empresa de mecanizados y estaba harto de pasear por los parques y ver que las zonas acondicionadas para que los perros hagan sus excrementos están siempre llenas. Empezó a darle vueltas e ideó una instalación para los parques públicos. El RECEX (recogedor de excrementos) funciona automáticamente y recoge a través de un peine mecánico todos los excrementos y los transporta hasta un depósito subterráneo. Puede funcionar también con energía solar, tienen distintos tamaños y se puede instalar en perreras, fincas o cualquier otro sitio.