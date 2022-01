Ramón Garrido, interpretado por Sancho Gracia

Coronel. Jefe de la Unidad Central Operativa



Serio sin llegar a ser frío o estricto. Profesional. Con la memoria de un elefante. Lleva toda su vida en la Guardia Civil y ha prestado servicio en todo tipo de unidades y misiones, por lo que esa experiencia le permite tener respuestas para todas las preguntas y problemas de sus subordinados sin aparente esfuerzo. Es raro que él no haya pasado ya por eso y que no lo haya reflexionado y vivido ya en su día.

Considera a Sierra como uno de los mejores investigadores de la Guardia Civil y no está dispuesto a que su caótica forma de actuar empañe su labor. Así le tocará echarle la bronca de vez en cuando. Es la parte más dolorosa de su trabajo. A pesar de ser un tipo frío y cerebral, admira la personalidad de Sierra y le molesta tener que reprenderle por cuestiones de método o protocolo. Considera al capitán un oficial brillante, aunque es consciente que esto repercute en sus "índices de productividad".



Sancho Gracia



Le avala una sólida carrera en la que se incluyen producciones internacionales, teatro y numerosas series de televisión entre las cuales hay títulos tan emblemáticas de TVE como "Curro Jiménez" y "Los Camioneros" .En cine, de forma más reciente ha trabajado en "La caja 507" de Enrique Urbizu y con Mario Camus en "El prado de las estrellas".