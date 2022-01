Tomás Ugarte

Tomás es el pintor que contrata Vero para que haga un retrato a su madre, cuadro que luego presidirá la recepción de su nuevo museo. En contra de lo que podría sugerir su perfil de creador genial y bohemio, es un profesoinal, un pintor de oficio que entiende su trabajo como una labor minuciosa. No se deja intimidar ni avasallar por nadie, y no le da ningún miedo la personalidad autoritaria de Carmen Orozco. De hecho, le conmueve la belleza de la matriarca de los Orozco, que generalmente no se aprecia a primera vista.

Muy culto y con una gran capacidad de análisis, sabe llevar a Carmen, de quien consigue su mejor cara y su mejor sonrisa. De hecho, para Carmen la mayor ilusión del día es que llegue la hora de reunirse con el pintor. Entre Carmen y Tomás surge algo más que una bonita amistad. Viven una historia de amor que acaba también cuando Carmen decide priorizar los intereses de la familia. Tomás es torturado por los secuestradores de Julia por culpa de Carmen, y ésta cree que es mejor que la relación finalice para no hacerle más daño.