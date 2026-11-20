‘Atención Obras’ recibe esta semana a María Morales. La actriz será entrevistada por Cayetana Guillén Cuervo con motivo de su papel en ‘Magda’, la obra dirigida por Chela de Ferrari que puede verse en el Teatro María Guerrero de Madrid hasta el 27 de diciembre.

A través de un montaje que aborda el fanatismo, la obra retrata la historia de Magda Goebbels, esposa del ministro de Propaganda nazi, que en abril de 1945 asesinó a sus seis hijos en el búnker de Berlín antes de suicidarse junto a su marido.

A lo largo de la entrevista, María habla de cómo se ha documentado para interpretar a una mujer real cuyas decisiones provocan un profundo rechazo moral y de la complejidad de dar vida a un personaje lleno de contradicciones. La propuesta de Chela de Ferrari incorpora un elemento Rsignificativo: los hijos de Magda están representados por marionetas manejadas por intérpretes migrantes. Una elección escénica que abre nuevas lecturas sobre el odio, la ideología y la identidad.

La actriz repasa también sus más de treinta años de trayectoria, desde sus comienzos en el teatro y sus trabajos con directores como Andrés Lima, Pablo Messiez, Magüi Mira o Israel Elejalde, hasta su recorrido por el cine, con películas de Pedro Almodóvar, Manuel Martín Cuenca o Los Javis; y la televisión, donde ha participado en numerosas series, entre ellas varias producciones de RTVE.

Visitas y recomendaciones culturales de la semana

‘Atención Obras’ visitará además el Palacio de Larrinaga, en Zaragoza, un tesoro arquitectónico que ha reabierto sus puertas y que alberga una colección de pintura romántica. Un edificio que guarda también su propia historia de amor.

En la agenda cultural de esta semana se incluyen recomendaciones para varias citas imprescindibles de arte, teatro y música.

El espacio termina en La Casa Encendida de Madrid con ‘Continentes como semillas’, una exposición que propone una reflexión crítica sobre el colonialismo desde el flamenco, el dibujo, la escultura y la performance. La muestra reúne a Niño de Elche, Pedro G. Romero y La Chola Poblete.