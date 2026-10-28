La 2Cat inicia una nova etapa amb un canal propi a la TDT a partir del 5 de novembre
- El president de la Generalitat i el president de RTVE oficialitzen l’acord per al nou canal de La 2Cat durant una trobada a RTVE Catalunya
- La 2Cat disposarà d’un senyal independent de La 2 i preveu assolir el 100% de la programació en català en un termini màxim de dos anys
- La reordenació de la TDT també permetrà incorporar La 2 en ultra alta definició (UHD) i el servei RNE Accessible
La 2Cat disposarà d’un canal propi a la televisió digital terrestre (TDT) a partir del pròxim 5 de novembre. Gràcies a l’acord de col·laboració entre RTVE i la Generalitat de Catalunya, tindrà per primera vegada un senyal independent de La 2, fet que permetrà ampliar la programació en català i oferir una emissió diferenciada i continuada.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president de RTVE, José Pablo López, han oficialitzat aquest dimecres l’acord durant una trobada celebrada al centre de producció de RTVE Catalunya, a Sant Cugat del Vallès. La visita ha inclòs un recorregut pel Museu de RTVE i les instal·lacions del centre, acompanyats de responsables de la Corporació i representants de la Generalitat.
La 2Cat avança cap a una programació íntegrament en català
Fins ara, La 2Cat compartia senyal amb La 2 i emetia els seus continguts en català mitjançant desconnexions territorials. Amb la nova distribució de la TDT, tots dos canals podran oferir programacions diferenciades: La 2Cat disposarà d’un senyal propi per a Catalunya, mentre que La 2 mantindrà la seva programació estatal, que es podrà continuar veient íntegrament a Catalunya.
Per fer-ho possible, l’acord reserva a RTVE capacitat d’emissió al segon múltiplex digital de cobertura autonòmica. Aquesta nova etapa permetrà ampliar l’oferta audiovisual en català, impulsar la producció de continguts i reforçar l’activitat del centre de producció d’RTVE a Sant Cugat.
La 2Cat preveu incrementar progressivament les emissions en català, amb l’objectiu d’assolir almenys el 60% de la programació durant el primer any i arribar al 100% en un termini màxim de dos anys.
En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat aquest pas endavant “especialment rellevant per la llengua catalana, perquè ajudarà a expandir-la i també pel sector audiovisual català perquè se li oferiran moltes més opcions i oportunitats”. A banda, ha ressaltat la necessitat de potenciar les televisions públiques i el seu caràcter de servei públic per tal de reflectir la pluralitat política i social.
Per la seva banda, el president d’RTVE, José Pablo López, ha remarcat el pes que té el centre de producció d’RTVE Catalunya al conjunt de la corporació, el 20% del total. També ha defensat la necessitat de mantenir una televisió pública amb vocació de lideratge i capacitat per arribar a tots els públics. La transformació de l’oferta de RTVE, la modernització dels seus formats i l’aposta per nous continguts han permès situar de nou la Corporació “al centre de la conversió social”.
Durant la trobada, López ha recordat que aquest 28 d’octubre es compleixen 70 anys de l’inici de les emissions de Televisió Espanyola. Una efemèride que, segons ha assenyalat, arriba en un moment de recuperació del lideratge de la televisió pública.
López ha destacat que La 1 lidera les audiències a Espanya aquest mes d’octubre i és la televisió estatal més vista a Catalunya. En aquest sentit, ha subratllat que RTVE es perfila per liderar un mes regular davant de les cadenes privades per primera vegada en gairebé quinze anys sense l’impuls d’un Mundial de futbol.
Ressintonització de la TDT el 5 de novembre
La posada en marxa del canal propi de La 2Cat coincidirà amb la reordenació de la televisió digital terrestre prevista per al pròxim 5 de novembre. A partir d’aquesta data, els espectadors hauran de ressintonitzar els televisors per localitzar el nou senyal de La 2Cat i accedir a la distribució actualitzada dels canals.
Aquesta reorganització també permetrà incorporar La 2 en ultra alta definició (UHD) i RNE Accessible, un servei que facilita l’accés als continguts radiofònics mitjançant subtitulació i interpretació en llengua de signes.