'Cervells Mínims' analitzarà el Clàssic, la moda i el canvi d'hora amb Glòria Serra i Ignasi Taltavull
- La periodista i el còmic visitaran Toni Clapés per opinar, sense cap mena de complex, sobre alguns dels grans debats de la setmana
- Dimecres, 21 d’octubre, a les 22.45 h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Cervells Mínims' és el nou espai d'humor de La 2Cat. Presentat per Toni Clapés, cada dimecres a la nit reuneix col·laboradors i convidats per donar la volta als temes del dia a dia des d'una perspectiva irreverent.
'Cervells Mínims', el programa d'humor de La 2Cat presentat per Toni Clapés, torna aquest dimecres amb una nova entrega carregada d'opinions, desacords i conclusions poc rigoroses. En aquesta ocasió, el programa rebrà la periodista Glòria Serra i el còmic Ignasi Taltavull, que s'afegiran a la tertúlia per parlar de qüestions tan diverses com el Clàssic, la moda, els pallassos o el canvi d'hora.
Al costat de Txabi Franquesa i Alba Segarra, els convidats abordaran aquests temes des de la perspectiva habitual del programa: molta opinió, poc coneixement i ganes de passar-s'ho bé. Una combinació que donarà peu a revelacions inesperades i tota mena d'anècdotes personals.
Els espectadors descobriran, entre altres coses, una lesió esportiva tan insòlita com inoportuna, un intent fallit de viatjar en el temps, una sorprenent vinculació amb la moda domèstica i una experiència de diversos dies vivint en l'horari equivocat. Històries que acabaran demostrant que, a 'Cervells Mínims', qualsevol conversa pot prendre camins imprevisibles.
A banda, Guillem Estadella posa a prova els coneixements futbolístics dels vianants i impulsa noves aventures fora i dins del plató, el programa també s'atrevirà amb una desfilada improvisada i una inesperada missió de veïnatge. La cirereta final arribarà amb la intervenció de Marc Llibre, que sotmetrà els protagonistes del programa a una crítica en directe tan contundent com merescuda.