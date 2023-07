'La resaca del 23J', en 'Informe Semanal'

Este sábado ‘Informe Semanal’ analiza en ‘La resaca del 23J’ los resultados electorales que casi ninguna encuesta planteaba. Además, en ‘Y de gira… a Barcelona’ intentará hallar las claves de por qué la capital catalana es la parada favorita de las grandes giras.

‘La resaca del 23J’

Tras las elecciones del pasado domingo, parece que los resultados obligan a unas negociaciones que, de no prosperar, llevarían al bloqueo institucional y, por tanto, a una nueva cita en las urnas. Ganó el PP, pero lejos de la mayoría que apuntaban los sondeos. Ainhoa Martínez, de ‘La Razón’, cree que "aunque tú tengas un excelente resultado, si no has conseguido coronar el objetivo que te habías puesto, pues parece que una victoria acaba convertida en una derrota". Pedro Sánchez, por su parte, antes de contabilizar el voto recogido en el extranjero, mejoró sus resultados, ganando dos escaños más que en 2019 y 700.000 votos más que hace cuatro años. La analista Verónica Fumanal a punta a su "manual de resistencia": "Lo subestimó Mariano Rajoy y ganó la primera moción de censura de la democracia. Lo subestimaron a la hora de fraguar el primer gobierno de coalición (...) Y puede que se cumpla un tercer hito y que sea el primer presidente del gobierno que no ha ganado las elecciones en España".

Alberto Núñez Feijóo insiste en intentar la investidura a pesar de que los números, por el momento, no cuadran. Los votos de VOX y el escaño de UPN no alcanzan. A pesar de la aritmética, según Juan Fernández Miranda, del diario ‘ABC’, "si tú consigues una victoria electoral y ni siquiera lo intentas, estás mandando un mensaje a tus votantes poco edificantes". Por la izquierda, las posibilidades de reeditar un gobierno de coalición progresista entre el PSOE y Sumar -que se ha estrenado en las urnas con 30 escaños- son factibles, pero no menos complicadas. Para que Pedro Sánchez sea investido de nuevo presidente necesitará el voto afirmativo de los nacionalistas vascos, del BNG y de Esquerra Republicana. Además de, al menos, la abstención de Junts per Catalunya, que de entrada ya ha planteado dos temas claves para negociar: "la autodeterminación y la amnistía para los presos soberanistas".

Planteado desde varios flancos, pero descartado casi de inmediato, un gran acuerdo de coalición. Para Javier Casqueiro, de ‘El País’: "es curioso que ahora, desde el PP empiecen a hablar del PSOE como un partido de Estado cuando hace muy pocas horas, porque son horas, no son días, en los que decían que su único objetivo en la vida era derogar el "sanchismo". Ya no es el "sanchismo" lo peor de los mundos, sino quedarse fuera del poder". Tras el 23J, Vox ha perdido en votos y en escaños, 19 menos. Se mantiene como tercera fuerza política, pero no podrá presentar -como ha hecho hasta en 40 ocasiones- recursos ante el Constitucional ni siquiera mociones de censura por su cuenta.