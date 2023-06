Las redes sociales forman parte fundamental de nuestra 'vida digital'. Desde su auge en la pandemia, son cada vez más las personas que se animan a participar en retos virales, coreografías o modificar su físico con filtros de realidad aumentada.

Los contenidos que consumimos en ellas no son tan espontáneos y reales como creemos, ya que en el caso de los perfiles con más interacciones, como es el caso de influencers y celebridades, son contenidos generados y planificados por equipos enteros de marketing y comunicación. En todos esos contenidos, y en las imitaciones de usuarios menos conocidos, hay una intención clara: cumplir con las expectativas que nos impone la sociedad.

La exposición a esos contenidos tan perfectos, con una edición y planificación cuidadosa, así como la tentación a la imitación, generan que los usuarios se comparen con los cánones de belleza que representan. Esto impulsa el uso de los filtros, una herramienta de realidad aumentada que modifica el aspecto físico del usuario en un vídeo o una fotografía.

Y una vez que empiezas, es difícil parar de usarlos. Muchas personas caen en el abuso de los filtros, así como en la constante comparación de su propio aspecto físico con el de otras personas o con su imagen modificada por los filtros. Este comportamiento basado en la aversión hacia uno o varios aspectos físicos propios es conocido como dismorfia, y cuando es potenciada por el uso de redes sociales y sus herramientas se conoce como trastorno dismórfico corporal (TDC) o, más popularmente, “dismorfia Snapchat o dismorfia selfie”.

Los psicólogos Silvia Berdullas yJuan Ramos Cejudo nos ayudan a conocer mejor qué hay detrás del TDC, los perfiles que tienen más probabilidades de padecerla y algunos consejos para combatirla.

““Los filtros bien usados pueden ser divertidos. Hay filtros más divertidos para gastar bromas, y luego hay filtros que realmente alteran la imagen de la persona. Desde eliminar las arrugas, las manchas de la piel, un montón de otro tipo de alteraciones que en un momento determinado pueden no ser tan beneficiosas. Claro, el uso de filtros como tal en sí mismo no tiene por qué ser perjudicial si yo tengo claro para qué lo uso y por qué lo uso”.“

Si hay algo en el que los estudios psicológicos concuerdan en este tema, es que no existe una relación directa entre los filtros y padecer dismorfia corporal : no se puede afirmar rotundamente que los filtros sean los culpables de este trastorno. La importancia de los filtros en este asunto radica en cómo los usuarios los emplean.

Cómo “cambiar el chip”

Ramos Cejudo nos habla sobre cómo las expectativas de la sociedad no son solo físicas, sino también de comportamiento, y que por tanto, para poder lidiar con esto, debemos perderle el miedo a ir a contracorriente:

““Vivimos en una sociedad que impone unas normas, una deseabilidad social. En muchas ocasiones en el trabajo en psicología clínica vamos contracorriente. Es decir, le tenemos que explicar a la gente que claro que lo que nosotros estamos tratando en consulta tiene que ver con cómo puedo ser más feliz, pero que eso supone abandonar algunas tendencias, o supone también luchar contracorriente o al menos entender que la sociedad no va a marcar una dinámica, pero que yo tengo que también saber comprender que lo que me está marcando no tengo necesariamente que cumplirlo o que, o que al menos puedo abstraerme un poco de ese contenido”.“

Ramos Cejudo nos recomienda no dejarnos llevar por las tendencias y tratar de ignorarlas para poder evitar los trastornos dismórficos y aprender a distinguir la realidad de la ficción que nos encontramos en redes sociales. Pero tiene claro también que no tenemos por qué renunciar a los filtros:

“No creo que la solución sea abandonar los filtros como elemento en sí mismo, sino creo que la solución es que pongamos todos los medios necesarios para que las personas más vulnerables entiendan que lo que están viendo no es real. Y ese es el principal escollo, que las personas con mayor factor de vulnerabilidad, sepan diferenciar la realidad de la ficción, que es donde verdaderamente nos encontramos con problemas, sobre todo con los más jóvenes”.

Por otro lado, Silvia Berdullas habla sobre cómo gran parte del trabajo es preventivo:

“A nivel individual me puedo proteger de todo lo que me llega y me bombardea, que favorece la aparición de determinados trastornos, pero también como sociedad y como conjunto. Sería interesante que nos aseguremos de poner al alcance, sobre todo de gente más joven, todos los medios posibles como para que la imagen no se termine convirtiendo en un problema. Entonces, a nivel individual, yo lo que puedo hacer para tratar de protegerme tiene que ver con limitar mi exposición a determinados perfiles, a determinadas cuentas, limitar la exposición a las redes.”

Al mismo tiempo, también recomienda limitar nuestro consumo de los contenidos que promueven una mayor preocupación estética, así como comenzar a seguir cuentas que ofrezcan contrainformación a este tipo de contenido para poder tener una visión más amplia del tema:

“Algo muy importante tiene que ver con tratar de limitar el consumo de todo lo que me expone a ese tipo de contenidos. Entonces, si yo estoy siguiendo X cuentas, o si yo estoy viendo determinadas revistas o si estoy accediendo a determinado contenido, igual es interesante que limite la exposición a ese contenido, ¿no? Esto me parece una cosa fundamental e incluso que se acceda a otro tipo de perfiles que me dan una contrainformación, no solo que me quede con lo que yo creo que es lo ideal, no las personas que son más exitosas, sino que vea que otro tipo de contenidos me pueden encontrar”.

Los filtros han venido para quedarse, sea como herramienta promocional, recurso narrativo o meramente un juego. Para poder hacer un uso más responsable de los filtros, desde el Lab de RTVE os invitamos a conocer más sobre el mundo de los filtros en nuestro proyecto ‘El lado oscuro de los filtros’, donde podréis ver más declaraciones de los psicólogos Juan Ramos Cejudo y Silvia Berdullas, hacer un test de 12 preguntas elaborado por el Consejo General de la Psicología de España, para descubrir cuánto te importa tu apariencia física.