RTVE Catalunya posa en marxa un ampli dispositiu de cobertura de la campanya electoral amb motiu de les eleccions municipals del 28 de maig. Després que anit se celebrés el debat dels candidats a l'alcaldia de Barcelona, els espais informatius de TVE Catalunya i Ràdio 4 dedicaran programes diaris per portar la informació de la campanya de primera mà. RTVE Play Catalunya també oferirà tota la programació especial, que també es pot seguir al portal dedicat als comicis del 28M de RTVE Catalunya.

Un centenar de persones de redacció, producció, càmeres i tècnics de RTVE Catalunya participen en el dispositiu que acostarà el públic a la informació relativa a la campanya electoral del 28M. Anit el debat entre els set candidats amb representació a l'alcaldia de Barcelona va ser seguit en algun moment per gairebé un 5% de la població catalana a La 1 i al Canal 24h, a més dels que ho van fer per RTVE Play, RTVE Play Catalunya i el canal de YouTube de RTVE Catalunya i de RTVE Noticias. A més, el debat va generar milers d'interaccions a les xarxes socials amb l'etiqueta #debatBCNrtve.

Campanya electoral

RTVE Catalunya dedica un ampli dispositiu per cobrir el dia a dia de la campanya electoral que comença aquesta mitjanit. Aquesta nit Ràdio 4 oferirà un programa especial per l'inici de la campanya a les 00:00h, i Radio 5 a les 00:20h, en desconnexió per a Catalunya.

A partir de divendres 13, TVE Catalunya farà tres resums diaris dels actes de campanya de les diverses formacions, que es podran veure al matí al 'Cafè d'idees', durant el bloc informatiu entre les 8:00 i les 8:15h; a 'L'Informatiu' de La 1, a les 15:50h, i al programa 'El Vespre', a les 19h pel Canal 24h. Des dels serveis informatius de RTVE Catalunya, també es treballarà per als resums del Telediario i els diversos informatius del Canal 24h i RNE.

A més del debat de candidats, la cobertura preveu entrevistes als caps de llista de les principals formacions que opten a l'alcaldia de Barcelona. S'emetran entre el 15 i el 26 de maig dins del magazín informatiu 'Cafè d'idees', dirigit per Gemma Nierga, a partir de les 8:30h a La 2 de RTVE Catalunya, el Canal 24h i Ràdio 4.

Dilluns 15 de maig – Basha Changue (CUP)

Dimarts 16 de maig – Eva Parera (Valents)

Dimecres 17 de maig – Gonzalo de Oro-Pulido (VOX)

Dijous 18 de maig – Jaume Collboni (PSC)

Divendres 19 de maig– Daniel Sirera (PP)

Dilluns 22 de maig – Ada Colau (BComú)

Dimarts 23 de maig – Anna Grau (Cs)

Dimecres 24 de maig – Xavier Trias (TriasxBCN)

Divendres 26 de maig – Ernest Maragall (ERC)

El 26 de maig, amb motiu del tancament de la campanya electoral, RNE emetrà dos programes especials, a les 19:45 hores a RNE 5, en desconnexió per a Catalunya, i a Ràdio 4 a les 22 hores.