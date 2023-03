El Observatorio de Igualdad de RTVE ha presentado este lunes en el Festival de Málaga los dos volúmenes de su colección editorial, en colaboración con el Instituto RTVE, relacionados con la situación de las mujeres en el ámbito cinematográfico y con la producción de cine dirigido por mujeres participado desde la Corporación

Ambas publicaciones, ‘Mujeres profesionales en cine y televisión’ y Catálogo de cine dirigido por mujeres participado por RTVE’, ponen el foco en el ámbito cinematográfico, repasando las brechas de género presentes en él y la contribución que desde la Corporación RTVE se hace para promocionar el talento de las mujeres en la dirección cinematográfica.

Han participado en el acto Concepción Cascajosa, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE; Cristina Andreu, presidenta de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales); Maite López Pisonero, subdirectora de Cine de RTVE; y Violeta Salama, directora de cine

VIoleta Salama, Conchi Cascajosa, Cristina Andreu y Maite López Pisonero ELOY MUNOZ REYES

Cascajosa ha destacado el trabajo realizado con esta colección de publicaciones puestas en marcha junto al Instituto RTVE “Es muy importante la labor de formación y hay tradición histórica en el Instituto de hacer este tipo de publicaciones sobre Igualdad. La idea de hacer el catálogo de cine participado dirigido por mujeres surgió aquí, en un Festival de Málaga. RTVE ha apoyado 141 películas dirigidas por mujeres y hay más pendientes de estreno como se señala en el anexo, lo cual da bastantes pistas de que nuestras medidas de apoyo sirven” y ha valorado el trabajo que hace en este sentido el área de Cine “Es muy importante que en RTVE apoyemos también el trabajo que se hace internamente, el valor de los compañeros”.

Maite López Pisonero, subdirectora de Cine de RTVE ha mostrado “el convencimiento de RTVE de que hay que potenciar el talento femenino. El año pasado, de los 79 proyectos participados, un 39% estaba hecho por mujeres, lejos de la paridad, pero cada vez más cerca. Estoy segura de que en el 2023 estaremos aún más cerca de ese 50%, porque además cada vez son más las mujeres que presentan sus proyectos, eso es lo que más ha cambiado”.

En ese sentido, Cristina Andreu ha señalado que “hay que ser optimistas pero también cautelosas y estar vigilantes, y no dar ni un paso atrás. Porque nosotras todavía no tenemos el poder, lo siguen teniendo los hombres, y no existirá un cambio real hasta que al menos compartamos ese poder”.

Violeta Salama ha recordado como su primer proyecto salió adelante gracias a la ayuda de RTVE. “Vuestra generación ha sido la que ha permitido a la nuestra hacer lo que hacemos” ha apuntado, dirigiéndose a sus compañeras de mesa. “RTVE es el pie, el primer paso para que un proyecto sea posible. Que te reciban. Nosotras fuimos, no teníamos ni productora. Que alguien te reciba y te escuche es muy importante y gratificante y eso es lo que hizo RTVE. Todos buscan a RTVE para hacer la película que quieren, porque además, te dan libertad.”