Como cada año, La Orquesta y Coro RTVE celebra su Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE en el marco de ‘Los Conciertos de Radio Clásica’. Esta edición, la número 27 está formada por 10 recitales en el Teatro Monumental, interpretados, en su gran mayoría, por profesores de la Orquesta y del Coro RTVE. Todos los conciertos podrán seguirse en directo en Radio Clásica y los del 21 de enero, 11 de febrero y 4 marzo se emitirán posteriormente en ‘Los Conciertos de La 2’.

Puedes comprar en este enlace las entradas para los conciertos

‘El esplendor de las Harmoniemusik’ es el título del concierto inaugural del ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE de este año, también conocido como Los conciertos de Radio Clásica. Este concierto del sábado 21 de enero de 2023 será interpretado por 8 profesores de la Orquesta Sinfónica RTVE: los oboístas Fran Sancho y Salvador Barberá, los clarinetistas Javier Martínez y Miguel Espejo, los trompistas José Chanzá y Miguel Guerra, y los fagotistas Miguel Barona y Vicente Alario. En el programa, la Partita Octeto Op. 57 en Fa mayor de F. Krommer, la Partita en Mi bemol mayor M B10 de A. Rosetti y la Serenade KV 375 en Mi bemol mayor de W. A. Mozart.

El segundo concierto del ciclo, el 28 de enero, consta de dos obras de Boccherini: el Quinteto G. 338 en Fa Mayor y el Stabat Mater G. 532. Son los intérpretes la soprano Raquel Albarrán, la contrabajista Claudia Triguero, la violista Evelin Tomasi, el chelista Juan Pérez de Albéniz y los violinistas Carlos Serna y Marta Hernando.

El sábado 4 de febrero, tercer concierto del ciclo, se titula ‘Los grandes tríos de cuerda del siglo XX’, a cargo del Trío Acento, formado por el violinista y concertino de la Orquesta Sinfónica RTVE Miguel Borrego, el violista David Fons y el chelista Javier Albarés. Interpretarán la Petit Suite Dans Le Style Ancien, de Manuel M. Ponce, la Serenate Op. 10 de E.von Dohnányi y el Trío de cuerdas w 460 de H. Villa-Lobos.

El sábado siguiente, el 11 de febrero, el sexteto formado por las violinistas Yulia Iglinova y David Mata, las violistas, María Cámara y Evelin Tomasi y los chelistas Javier Albarés y Martín García, interpretarán un sexteto de cuerdas de A. Borodin y otro de Tchaikovsky titulado ‘Souvenir de Florencia’.

'Antología lírica napolitana' es el título del quinto concierto del ciclo, el 18 de febrero, con un nutrido grupo de canciones napolitanas: O paese d’o sole (V. D`Annibale), Dicitentello vuie (R. Falvo), Non ti scordar di me (E. de Curtis), Bella Napoli (Narcisi), A Vucchella (F. P. Tosti), Marechiare (F. P. Tosti),Parlami damore Mariú (C. A. Bixio),Torna Sorrento (E. D. Curtis), Maria Marí (E. di Capua), Ti voglio tanto bene (E. de Curtis), Mattinata (R. Leoncavallo), Santa Lucia (T. Cottrau), Me vuo bene si,o no (Denza), Core ´ngrato (Salvatore Cardillo). Tarantella Napolitana (Bardi) y Funiculí funiculá (Luigi Denza).

Los intérpretes serán los tenores Carlos Fernández, Javier Lassaleta y Nacho Bas, la violinista María Avramova, el acordeonista Javier Blanco, la chelista María Luisa Parrilla, el mandolinista Rafael Tarjuelo y el guitarrista Mario García.

La mandolina seguirá presente en el siguiente concierto, el del 25 de febrero, con el concierto para dos mandolinas Rv 532 de A. Vivaldi. Además, sonará la sonata de C. Arrigoni, el concierto para dos violines en Re menor BWV 1043 de J. S. Bach, un cuarteto de V. Kioulaphides, un quinteto de I. Rosenbaum, un maestoso de R. Calace y el Otoño Porteño de A. Piazolla. Serán los intérpretes: Jacob Reuven y Carmen Simón con las mandolinas, los violinistas Zaloa Gorostidi y María Avramova, la violista María Teresa Gómez, la chelista Karolina Styczen, el contrabajista Damián Arenas y la clavecinista Belén González.

‘Europa Barroca’ es el título del séptimo concierto del Ciclo, que tendrá lugar el 4 de marzo, y que incluye la Sinfonía en sol mayor Wq 182-1 de C. Ph. E. Bach, el Stabat Mater, de A. Vivaldi, el Concierto de Brandemburgo número 4 de J. S. Bach y la Folía de F. Geminiani. Participarán en este concierto 12 profesores: la mezzosoprano del Coro RTVE Esmeralda Espinosa, los violinistas Rubén Darío, Emilio Robles, Zaloa Gorostidi y Jonathan Mesonero, las violistas María Teresa Gómez y Evelin Tomasi, la chelista María Luisa Parrilla, los flautistas Leonardo Cabo y Daniel Bernaza con la flauta de pico y Vanessa Pérez con el continuo.

El octavo concierto del ciclo, el del 11 de marzo, se ocupará de dos aniversarios que se cumplen en 2023: el del centenario del fallecimiento del salmantino Tomás Bretón, del que se interpretará su Trío en Mi mayor, y el centenario de la muerte de la compositora croata Dora Pejacevic del que podremos escuchar su Trío en Do mayor, Op. 29. Interpretarán estos dos tríos la violinista Dobrochna Banaszkiewicz, la chelista Suzana Stefanovic y el pianista Héctor J. Sánchez.

El concierto del 18 de marzo se titula ‘Tres visiones estéticas’ e incluye cuatro obras: El concierto de cámara Op. 77 del contrabajista y compositor de la Orquesta Sinfónica RTVE Miguel Franco, ‘Los acantilados de Jaizkibel’, en cargo de la JONDE a Alicia Díaz de la Fuente, ‘Liminalis’ de Manuel Martínez Burgos, y la Sinfonía de cámara número 1 Op. 9 de A. Schoenberg. En este concierto participarán 23 músicos, los violinistas David Mata, Iván López y Jonathan Mesonero, la violista Evelin Tomasi, el chelista Javier Albarés, el contrabajista Miguel Franco, las flautistas Mónica Raga y Arantxa Lavín, los oboístas Fran Sancho y Salvador Barberá, los clarinetistas Javier Martínez, Gustavo Duarte y José Luis García, los fagotistas Vicente Alario y Jesús Viedma, los trompistas Manuel Fernández y Ricardo Sales, el trompetista Germán Asensi, el trombonista Stephan Loyer, los percusionistas Rafael Mas y J. Luís Gonzàlez, el pianista Graham Jackson y el artista visual-plástico Toño Velasco. Dirige Miguel Guerra.

El ciclo de Música de Cámara de la Orquesta y Coro RTVE y de Los conciertos de Radio Clásica finaliza el 25 de marzo con el concierto titulado ‘Inglaterra y España. Dos imperios, dos iglesias y dos genios del Renacimiento’. Se escucharán la Misa para cuatro voces de T. Tallis y la Missa Pro Defunctis a 4 de Tomás Luis de Victoria.

Participarán 8 profesores del coro RTVE: las sopranos Raquel Albarrán y Mª del Mar Martínez, las contraltos Paloma Cotelo y Carolina Martínez, los tenores Diego Neira y Ángel Iznaola y los bajos Ryan Borges y Vicente Martínez.