Azar o casualidad, la suerte puede ser también poética. El premio Gordo de la Lotería de Navidad de 2022, el 05490 que han cantado este jueves los niños de la residencia de San Ildefonso, puede leerse también como 5 de abril del 1990, día exacto en el que nació Luis. Es el hijo de la dueña de la administración madrileña que se encuentra en el interior del Centro Comercial Dreams, conocido como el Palacio de Hielo, donde además de repartir fortuna, han sido tocados por ella.

"Es su fecha de cumpleaños, llevamos un décimo, ¡claro que sí!", ha celebrado Soledad, muy emocionada, tras conocer que el número que juegan siempre era el gran premio. Y ha caído este año muy repartido por toda España. Cerca de 80 oficinas de todas las autonomías, salvo Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla, han vendido algún boleto agraciado con 400.000 euros.

El hijo 'de la suerte' se acuerda de su abuela

"Yo no me lo creo, me he enterado por televisión", reía ante los periodistas el hijo 'de la suerte', quien ha contado a RTVE.es que lo primero que ha pensado es en su abuela: "Compramos la administración por ella". Ahora, solo siete años después, todas sus expectativas están superadas.

"Lo bueno es que a la mayoría de la gente a la que le ha tocado es gente trabajadora", ha comentado, por su parte, Carmen, empleada de la administración, al celebrar que se han vendido 10 series. Todas han volado, además, desde la ventanilla (y no online) hasta los bolsillos de vecinos del barrio, vendedores y clientes del centro comercial. Anoche, ha deslizado Soledad, aún un afortunado anónimo se llevó un décimo.

La lotera ha reconocido que tiene que pensar si este golpe de suerte "significa" algo y ha mencionado más tarde en los corrillos que aquel día en el que dio a luz era jueves santo. Fue, en realidad, el jueves anterior y una fecha que casi coincide con la canción de los Celtas Cortos (es inevitable escuchar a alguno de los presentes canturrear su famosa melodía), pero el destino les tenía guardada una carambola mejor.