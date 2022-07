Chanel, primera ganadora del Benidorm Fest y tercera clasificada en Eurovisión 2022, ha inaugurado este martes el Mirador de la Música de Benidorm. Un nuevo espacio en el final de la Playa de Poniente de la ciudad que rinde homenaje a la música, al Benidorm Fest y al Festival de Benidorm. Y un lugar donde los visitantes podrán fotografiarse con réplicas del Micrófono de Bronce, trofeo del nuevo festival, y de la Sirenita, máximo galardón del mítico certamen.

La artista, acompañada de sus bailarines Pol, Exon, María, Josh y Raquel, han protagonizado esta inauguración y han descubierto la primera estrella del Mirador, la que lleva el nombre de Chanel Terrero: “Estoy flipando”, ha asegurado. “Gracias por apoyar la música y esperamos ver esto lleno de estrellas”.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha señalado que la ciudad “tenía una deuda pendiente con la música, con el talento, y la promoción que nosotros podíamos hacer era darles visibilidad”. “Estamos encima del Mirador de la Música, y aquí estará el Festival de Benidorm de siempre y el Benidorm Fest. Estamos seguros de que este mirador se convertirá en un icono para los amantes de la música y la felicidad”.

Junto a ellos, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, que ha recordado que comienza ahora la preparación de la próxima edición del Benidorm Fest, cuyas principales novedades se han presentado esta mañana. Se celebrará del 29 de enero al 4 de febrero de 2023 y podrá vivirse en el Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm, en las calles de la ciudad, que instalará pantallas gigantes, y en todos los hogares a través de RTVE.

Mesa Redonda ‘Benidorm Fest Chill Out’

Antes de la inauguración del Mirador se ha celebrado la mesa redonda ‘Benidorm Fest Chill Out’. Presentada por María Eizaguirre, con la colaboración de Eva Mora y la participación de Blanca Paloma, Xeinn, Marta Sango, Sara Deop y Mateo (Unique), se ha convertido en punto de encuentro para compartir con los medios y los espectadores lo que supuso la primera edición del Benidorm Fest en sus carreras profesionales. Varry Brava y Keunam & Hermoti han puesto el toque musical a la tarde.

Eva Mora ha explicado que para ella “Benidorm fue un sueño hecho realidad, porque por fin teníamos la preselección que queríamos”, y de cara a la próxima edición ha pedido a los artistas “que no lo vean como una competición, sino como una plataforma de talento”.

Durante el coloquio, todos han hablado sobre las emociones que han sentido al reencontrarse con la ciudad de Benidorm. Xeinn ha confesado que “venir a Benidorm nos ha traído a todos muchos recuerdos” y Mateo, de Unique, que “al llegar me he sentido muy nervioso porque estar aquí es una montaña rusa de emociones”. Marta Sango, por su parte, ha asegurado que “Benidorm significó muchas cosas tanto a nivel profesional como personal”.

Blanca Paloma, también en la fiesta de Benidorm Raúl Tejedor

Blanca Paloma, que ha interpretado su canción ‘Plumas de nácar’, se ha emocionado al decir que “sin dudarlo, me volvería a presentar”. Y ha querido agradecer a Chanel la amistad que se forjó entre ellas durante la pasada edición. Sara Deopp ha contado a los asistentes que “desde que terminó el Benidorm Fest no he parado de componer nuevas canciones”.

Y Chanel ha subido al escenario al terminar al coloquio para recordar que “el mayor sueño es ir cumpliendo los pequeños sueños que tenemos a corto plazo”. La artista no se pone límites: “El mundo no es un lugar fácil, hay muchas piedras en el camino, pero o te tumban o te hacen más fuerte”.