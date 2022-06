'Planeta R' és un programa sobre reciclatge presentat per Martina Klein. Explorarà les noves erres de la sostenibilitat descobrint històries inspiradores arreu de Catalunya.

'Planeta R' parlarà aquesta setmana sobre com es pot generar energia amb les plantes i la seva terra com a font renovable. Aprendrem a reduir la petjada de carboni quan sortim de vacances, i fins i tot, anirem de boda per presentar uns casaments més sostenibles.

Reinventar les fonts d’energia, aquesta és la missió del projecte Bioo. La Martina Klein es trobarà amb en Pablo Vidarte, que amb el seu equip treballa per aconseguir que les plantes i la terra siguin una nova font d’energia renovable. De moment ja es pot usar per encendre llums i inclús carregar el mòbil.

Carla Llamas de LamaletadeCarla.com ens ensenyarà a fer la maleta RTVE CATALUNYA

La Martina parlarà de turisme sostenible amb la Carla Llamas, periodista de viatges. Ens donarà alguns consells molt útils alhora de planificar un viatge, i preparar la maleta per viatjar de forma respectuosa amb el planeta.

Saps com organitzar un casament sostenible? RTVE CATALUNYA

Coneixerem la wedding planner Míriam Fernández, especialitzada en organitzar casaments sostenibles. Repensar aquest sector tan tradicional és possible i a 'Planeta R' veurem com fer-ho.

La meteoròloga Mònica Usart, la filòsofa Sira Abenoza i el divulgador Toni Lodeiro reflexionaran sobre l’impacte del turisme al planeta i el valor que donem als viatges. També sortiran com cada setmana al carrer per conèixer quins hàbits tenim a l’hora de viatjar.