Profesiones sin relevo generacional, en 'Comando actualidad'

En el campo, en la industria, en el transporte, en la medicina, en las aulas… ‘Comando actualidad’ muestra cómo la falta de relevo generacional oprime a sectores clave de la economía. Salarios que no compensan el esfuerzo, familias que prefieren que sus hijos tengan estudios universitarios, nuevas generaciones menos numerosas: hemos pasado de una natalidad de 700.000 niños al año a finales de los 70 a los 400.000 de 2005. Y todo en un país donde hay tres millones de parados y solo el 38% de los jóvenes tiene empleo a los 24 años, según la OCDE.

Se buscan marineros

Galicia es la comunidad con más marineros de España. Hay casi 20.000, pero el 65% ronda la jubilación. Manolo es patrón de barco en el puerto de Burela, Lugo. Busca tripulantes, pero no encuentra: “Los extranjeros nos están salvando”, cuenta. En la ganadería pasa algo muy parecido. El relevo generacional es mínimo. Según cifras del Ministerio de Agricultura, los menores de 35 años que gestionan el campo no llegan al 5%. En la huerta la situación no es más halagüeña: sólo el 0,23% de la tierra en España está gestionado por menores de 25 años.