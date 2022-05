'Atención Obras' recibe a la artista Lita Cabellut

Esta semana en ‘Atención Obras’, Cayetana Guillén Cuervo entrevista a Lita Cabellut, una de las artistas españolas más reconocidas internacionalmente. Sus obras han sido expuestas en las galerías y museos más importantes del mundo y son de las más demandadas en el mercado del arte.

Esta mujer apasionada, genuina y salvaje en su arte ha expandido los límites de la pintura interviniendo físicamente en el lienzo, sacándolo del bastidor y sometiéndolo a un proceso de deconstrucción en el que rasga la tela, pellizca, arruga y pisotea transformando el cuadro. En obras recientes como ‘Amor en una bolsa de papel’ o ‘Catch Me If You Can’, esa deconstrucción ha convertido las pinturas en esculturas, en piezas tridimensionales.

En sus raíces gitanas lleva el deseo de ser libre y renovarse constantemente. Siempre investigando, en su última serie pictórica, titulada ‘Mujeres de la noche’, ha reinterpretado obras de grandes maestros de la pintura como Rembrandt, Delacroix, Paula Rego o Botticelli aproximándolos al mundo de la prostitución. Un tema que al igual que otros como la desigualdad, la marginación o la inmigración están presentes en sus retratos.

Lita Cabellut

Su arte no solo se queda en la pintura. Lita Cabellut también experimenta en otros terrenos como la ópera, la danza, las instalaciones, el video o el documental. Actualmente está trabajando en unas animaciones para el documental Charlie Chaplin. A ‘Man of the World’ aborda los orígenes familiares de este artista universal de etnia gitana y que estará dedicado especialmente a la madre de Chaplin, Hannah.