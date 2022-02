'Saber y Ganar' commemora amb un especial a La 2 en "prime time" els 25 anys en antena

Avui s'ha presentat en roda de premsa el programa especial amb motiu dels 25 anys de 'Saber y Ganar'. Des de l'estudi 4 del centre de producció de RTVE Catalunya, Jordi Hurtado s'ha manifestat molt content d'haver arribat als 25 anys d'emissió: "Tot un rècord en la història de la televisió".

Jordi Hurtado rtve catalunya

A la presentació, conduïda per María Eizaguirre, directora de Comunicació i Participació de RTVE, Hurtado ha explicat que "la seva feina és vocacional, cada dia ho dono tot", i ha afegit la importància que "cada programa sigui diferent, els concursants ho visquin cada dia com una cosa nova i que el telespectador ho rebi així". El presentador ha destacat l'autenticitat del format: "No és un reality, és un quiz show, malgrat tot, el que hi passa és veritat".

Samuel Martín, director de La 2, ha insistit que "a ningú escapa que 'Saber y Ganar' és el programa de més audiència de La 2, la seva medul·la espinal, el seu ADN. Està fet per un equip molt compromès amb RTVE, i en especial amb La 2".

Por la seva banda, el director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis, ha subratllat "el compromís de RTVE Catalunya amb els programes fets des d'aquí per tot Espanya". Nolis ha destacat que "'Saber y Ganar' té present, i té molt de futur perquè Jordi Hurtado és incombustible i perquè el programa s'ha adaptat molt bé als nous consums televisius".

Un moment de la roda de premsa rtve catalunya

A la roda de premsa també han assistit Sergi Schaaff, creador del format i director de 'Saber y Ganar' des de l'inici, Elisenda Roca, la veu en off del programa, i la presentadora Pilar Vázquez.

ESPECIAL 25 ANYS EN PRIME TIME

El proper 17 de febrer 'Saber y Ganar' celebra 25 anys en antena. Una fita televisiva que La 2 commemorarà de forma molt especial. Jordi Hurtado, juntament amb tot l'equip, celebrarà l'aniversari a la sala La Paloma sense estar-se de res. A més, hi comptarà amb grans convidats i exconcursants amb ganes de divertir-se i concursar, recuperarà imatges inèdites i moments mítics i descobrirà els secrets més ben guardats del concurs.

La Paloma, una de les sales amb més història de Barcelona, serà el marc incomparable on es podrà gaudir d'un espectacle carregat d'emocions i sorpreses. Jordi Hurtado estarà acompanyat de sis dels millors presentadors de concursos de la televisió: Ion Aramendi, Llum Barrera, Carolina Ferre, Antonio Garrido, Goyo González i Luis Larrodera que comprovaran en primera persona com se senten els concursants al faristol de 'Saber y Ganar'. Hi participaran en diverses de les mítiques proves, com 'Cada sabio con su tema', una 'Última llamada' especial de cinema i una 'Parte por el todo' molt musical. També s'incorporarà al programa el raper Arkano, que ens regalarà un freestyle sobre conceptes relacionats amb el concurs.

Jordi Hurtado amb Ion Aramendi, Llum Barrera, Carolina Ferre, Antonio Garrido, Goyo González i Luis Larrodera rtve catalunya

Jordi Hurtado no estarà sol com a mestre de cerimònies. En aquest vespre tan especial, els seus companys Juanjo Cardenal, Elisenda Roca i Pilar Vázquez comentaran alguns dels aspectes més curiosos de la seva feina a 'Saber y Ganar' i participaran en una 'Pregunta caliente encadenada' sobre el programa molt singular.

També desfilaran per l'especial els concursants més destacats que han passat pel programa. Són els autèntics protagonistes de 'Saber y Ganar', els "magnífics" David Díaz, Manolo Romero, Óscar Díaz, Ana Pérez, José Manuel Dorado i Víctor Castro que recordaran alguna de les anècdotes que van viure durant el seu pas pel concurs i revelaran quines són les seves proves preferides o les més temudes. Jordi Hurtado repassarà en un vídeo els moments més divertits protagonitzats pels exconcursants.

A més, al llarg del programa especial diferents personalitats de la societat, cultura i esports felicitaran la cadena i l'equip per aquests 25 anys d'emissions.

Després de la celebració dels 25 anys de 'Saber y Ganar', es podrà veure a La 2 el primer programa que es va emetre el 17 de febrer de 1997 i el programa número 5.000, emès l'1 de juny del 2018.