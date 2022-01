PRITT&SIMON, blues & soul en Las noches del Monumental

Blues, New Orleans, Jazz, R&B, Soul, Jazzrock y otros estilos musicales conviven en el espectáculo de la banda de Paco Simón y Andreas Prittwitz. No faltarán temas de clásicos del jazz como Charlie Parker, Thelonious Monk y Herbie Hancock o la canción de Hoagy Carmichael que popularizó Ray Charles ‘Georgia On my Mind’. El concierto lo grabará RTVE para emitirlo en La 2 el viernes 25 de febrero.

Puedes comprar aquí las entradas para este concierto

Tras el concierto de la Orquesta Sinfónica RTVE, vuelve a Las noches del Monumental el saxofonista, clarinetista y flautista Andreas Prittwitz, además de experto improvisador, que abarca todo tipo de géneros, desde solista de música clásica hasta compañero de estrellas del pop (Ana Belén y Víctor Manuel, Miguel Rios), intérprete de jazz o de música étnica.

Junto a Andreas viene Paco Simón, guitarrista de Red House, que ha tocado también con Duncan Dhu, Cabaret Pop, Antonio Flores o Miguel Rios, pero que es, sobre todo, un músico de blues de toda la vida.

Ambos han formado una banda con Luis Fernández en los teclados, Dani Casielles al bajo eléctrico y Antonio Calero con la batería, para tocar todos los palos del Blues, Jazz, Rhythm and Blues, Jazz de Nueva Orleans, Soul o Jazzrock con los siguientes temas:

Groove Marchant, Basin Street Blues, Billie’s Bounce, Blue Monk, Cedar’s Blues, Georgia on my mind, Moanin’, Dangerous Mood, Cantalupe Island y la pieza creada por la propia banda, Pegamento y Zumo.