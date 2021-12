Un gallifante, ¿vale?

Daniel, Laia, Lucía,

intentad hacer un gallifante.

Tenemos que hacer una trompa, por un lado,

un pico por el otro...

Y una cresta aquí arriba.

Un, dos, tres.

¡Oh, otro gallifante!

Muy bien; tenemos un gallifante aquí, otro gallifante aquí...

Una, dos y tres.

Hola, hola, hola.

¿Qué tal?

Todo está preparado.

Todo está bastante planificado, si ustedes quieren.

Tenemos a nuestros niños y nuestras niñas de toda España;

todo controlado, ¿vale?

Pues a partir de este momento empieza el descontrol total.

No sabemos lo que va a suceder.

Así que vamos a dar la bienvenida a una mujer que...

Bueno, Dinarama, Pegamoides, Fangoria... ¡Alaska!

Nuestra primera concursante de la noche.

¡Ay! ¿Cómo estás?

Pues mejor que en los 90, solo te digo eso.

Estuvimos en este programa. Sí, en el 91, quizá.

Quizá, no lo sé. Estamos mejor.

Mira cómo estamos. Estamos mejor.

Mira. ¿Lo veis o no?

Estamos mejor. ¿Sí o no?

Mira, mira qué foto.

La infancia. Sí, era rubia.

Mírala. Y con el pelo rizado.

Asturiano-mexicana, eh. Sí.

Una infancia asturiano-mexicana. Y cubana.

Y cubana por parte de madre. Sí.

Una mezcla explosiva. Y otra foto, por ejemplo, a ver.

Mírala. Rubia.

Rubísima.

¿Qué puerto es este? Veracruz.

Veracruz. Que era donde llegaban

todos los barcos con los españoles; donde llegó mi padre, mi madre

y donde íbamos cuando llegaban los barcos de España

a recibir a los amigos.

Y luego de Veracruz a Acapulco por la Sierra Madre

y luego para el Pacífico se iban. Qué locuras.

Yo era más tranquila. Qué locuras.

Óyeme, tienes que competir hoy con un contrincante especial.

Eso me han contado.

Yo sufro un poquito porque solo uno puede ganar.

Solo uno podrá ir a la superfinal, al último juego...

Es un problema. Por 100 gallifantes.

Eh... ¿Qué hacemos?

No lo sé, no lo sé.

Tenemos a un señor que ha hecho muchos programas de televisión,

tenía un grupo musical que se llamaba Nancys Rubias...

Lo tiene, lo tiene. Y se llama Mario Vaquerizo.

¡Buenas noches!

¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar en casa.

Ay, qué bien.

De verdad.

Ya sabéis que, insisto, solo uno puede ganar.

Solo uno de los dos. Ganaré yo.

Luego podéis hacer las paces, pero claro...

Es lo bonito. -Cuando te enfadas,

las reconciliaciones son mejores. -Sí.

Mira, una foto tuya. ¡Mira qué niño!

Míralo, míralo.

Yo es que nací con casi seis kilos. -Es verdad.

-Y me exhibieron en Nuestra Señora de Loreto,

donde nació el actual rey de España y las infantas...

Sí. Y por eso yo soy exhibicionista,

porque las monjas me sacaron y dijeron:

"Mira qué niño más hermoso tiene".

Y ahí estoy en Vicálvaro,

con una bici que le regalaron a mi hermano Ángel

y con ese jersey tan bonito que me regaló mi madre,

que tuvo siempre un gusto a la hora de vestirme.

Estamos en la infancia. Pero estaba lindo.

Otra foto, mira.

Oh, de Supermán. -Ay, qué mono.

-Ahí era la misma terraza, porque no teníamos otra;

entonces nos cambiaban de plano; en vez de dar al patio,

dábamos al geranio con la persiana, que estaba ahí...

Pero yo ya estaba marcando pose, mira.

Y tú mandabas a tu abuela a comprar la Súper Pop.

Por supuesto. No, lo que hacía yo con mi abuela

es que, a escondidas, la comprábamos.

Y yo la leía.

Y claro, no era normal que un niño de cinco años

leyera el Súper Pop;

pero gracias al Súper Pop, aprendí mucha cultura musical.

Supe quiénes eran los Village People, los Bee Gees,

-Yo, Alaska. -Supe quién era Miguel Ríos...

-Alaska... No, pero tú todavía no estabas con los Pegamoides,

te estoy hablando del año 78. Eras más "underground" entonces.

-Yo no... -No, pero sí, claro, todo eso.

(TITUBEA) Bueno, todo eso está muy bien.

¿Me dais la mano, por favor?

-Sí. -¿Cómo no?

Vamos a empezar "Juego de niños". ¡"Juego de niños"!

(TARAREA)

Por favor, Alaska, Mario.

Bueno, ahora vamos con las definiciones

de los niños y de las niñas.

Tenéis que tener astucia, agudeza y todo lo necesario, ¿vale?

Vale. -Ok.

Empezamos contigo. Vale.

Venga; primero es una cosa o un concepto, ¿vale?

Un concepto. Venga, a ello vamos.

Viaja a muchos países, tiene mucho dinero...

También tiene todo el equipo;

por si no les gusta alguna comida, se preparan la suya...

-Y como son motoristas, pues ellos tienen motos,

tienen coches...

-En una cama.

-Cama; pero no es la tuya. -No es la mía.

-Están en Japón, en China...

-Comen, beben... -Y vuelven a beber.

-Si tienen perros, los pasean.

(AMBOS) En Sevilla, en Córdoba, en Jaén...

-A veces escalan por montañas y los zapatos son de montaña.

-Tienen muchos tipos de zapatos, muchos tipos de ropa...

(AMBOS) En Cádiz, en Huelva... Y en Málaga.

-Está absolutamente en todas partes.

¿Qué puede ser? Es muy fácil, mi amor.

Está prácticamente en todos los países.

¿Los... millonarios?

Los millonarios, no. No.

Porque... no. Los hay que sí, los hay que sí;

pero no todos, no todos.

¿Qué te parece, te damos un poco más de información?

Sí, por favor. Venga, vamos a ello.

Venga. -Lo fácil que era.

-Son personas normales; no tienen una vestimenta...

-O sea, van vestidos normales. -Sí...

Aunque la mayoría de veces que los vi,

que fue en películas,

llevan pantalón corto y camiseta de mangas cortas.

-O sea, como en verano.

-Van vestidos como si fueran... exploradores.

-Qué lindo. -Como si fueran los del zoo.

-Como de campamento. -Sí.

-O de acampada también.

-Tienen mucho equipaje. -Saben muy bien idiomas diferentes.

-Por si algo no les gusta...

-Como si él no conocía la torre Eiffel, la conoció.

-Un día mi padre y mi madre hicieron fotos, por el viaje,

y la colgaron en la tele. -Vale.

-"En la tele", qué linda. A ver, llevan camiseta

y pantalones cortos; no son futbolistas...

Los turistas. ¡Los turistas!

¡Bien! -¿Los qué?

Sí, señora; sí, señora.

Los turistas. Los turistas.

¿Los turistas? Sí.

No sé lo que es eso. Yo pensé que eran los futbolistas.

No, no, ya te digo que no; los turistas.

Vale. Pues mira, inauguramos marcador.

¡Ay! Alaska, 20 gallifantes.

¡Bien! -¡Bien!

Esto ya lo hemos vivido tú y yo. Sí, esto es un "déjà-vu".

Esto; 20 gallifantes, Alaska. Y aquí estamos.

Mario, para ti. Yo espero vivir

la misma experiencia que tuviste con Olvido,

a ver si consigo más gallifantes.

Vale; ahora tú y yo nos estamos estrenando.

Sí, sí, yo... a favor. ¿Vale?

Es un concepto. ¿Un concepto?

Una cosa, sí. Bueno, un concepto más bien.

En fin... Vamos a verlo.

-Mi hipótesis es que vas trajeado.

-Así, moderno...

-Collares, pendientes...

-Una máscara, sombrero, pelucas...

-Va mucha gente y hacen un montón de regalos.

-Esa cosa lo celebras.

-Hay muchas colchonetas y juegos...

Y no es gratis.

-Cuando hay discoteca, me pongo a bailar

con mis amigos tomándome un chupito sin alcohol

-Y suelen acabar muy, muy tarde.

-A veces te quedas toda la noche tomando chupitos sin alcohol.

-Es voluntario.

-Por ejemplo, yo no lo he hecho,

pero mi madre sí.

-Así, como si fuera una boda.

¿Qué puede ser? Mira, "una boda", y él dice: "Oh, no".

A ver, son muchas cosas. Sí.

Hay muchos conceptos que aúnan esto.

A ver. Puede ser...

¿Solo puedo decir una? -Claro.

De momento sí, una.

Botellón. ¡No!

No, son muy pequeños. Bueno, pero era sin alcohol.

Sin alcohol. Entonces podría ser...

¿Un parque de atracciones? Pero ahí pagan dinero.

No es, no es, no es. Ay, perdón.

¿Ya he perdido los gallifantes?

Bueno, no, ahora... Ah.

A la segunda, en lugar de 30, ya son 20, ¿vale?

Te vamos a dar más información. Como yo.

Ella también ha contestado a la segunda.

Me quedo más tranquilo. Más tranquilos todos.

Venga, Mario; agudeza, clarividencia, concentración.

¿Tú crees que estoy capacitado? Sí, sí, seguro. Venga.

Se hace cuando estamos en el colegio.

-Luego cuando estás ahí te tienes que sentar y te dicen:

"Levántate, siéntate; levántate, siéntate".

-Es una fiesta donde te vistes con ropa blanca las chicas

y los chicos con el traje.

-"Levántate, siéntate; levántate, siéntate".

-Y antes los niños iban de marineros.

-Te quedas muy cansado de sentarte y levantarte.

Y al llegar a casa... tienes un calor que tela marinera.

-Es una boda, pero para pequeños.

-Yo no la he hecho porque mis padres me dijeron:

"¿Tú quieres hacerla o no hacerla?",

y yo dije: "No me gusta".

-¿Usted quiere hacer este... acontecimiento religioso?

-Sí. -Ya, claro.

-Bueno, pues se tiene que tomar la ostra.

(TODOS RÍEN)

La ostra. A ver...

Me han ayudado mucho estos chicos a conseguir

mis primeros 20 gallifantes en la historia de mi persona...

Es la primera comunión. La primera comunión.

Sí, ¿verdad? O sea, ¿no es bonito...?

¿No es bonito, Alaska, oírle decir "primera comunión"

a Mario?

Te voy contar...

La primera comunión yo la hice de forma ilegal.

¿Ilegal? Sí, te lo digo en serio.

No te lo he contado nunca; sí, sí, sí.

Yo siempre he tenido mucha devoción por todo esto,

y yo no había recibido la catequesis,

y yo iba con mi abuela Luisa a misa,

en un chalé que teníamos en la sierra de Ávila,

y a mí me encantaba comulgar, porque así me sentía más mayor,

y comulgué sin haber sido instruido en la catequesis.

Y después hice la primera comunión, donde te disfrazan...

Todo. Donde te suben y te bajan,

y coges muchos regalos;

con lo cual, haced la primera comunión.

Ahora os regalarán un móvil;

a mí me regalaban una cámara de fotos.

Mira, 20 gallifantes también, Mario.

Vale, perdón, me callo. 20, 20, 20.

Bueno...

Atención, Alaska. Sí.

Otro concepto o cosa. Concepto o cosa.

Venga, vamos a ello.

-Los inventaron para tener una ventaja los mayores.

-Se usan cuando alguien...

-Cuando alguien se porta mal. -O sea, cuando alguien empuja,

cuando alguien le da un codazo en la boca...

-O si uno te roba un coche, como que si uno te roba algo.

-O cuando alguien le da una torta.

-Y cuando alguien le mete el dedo por la nariz.

-Por ejemplo, si te roban algo que te gusta mucho...

-Como una bicicleta, un coche de policía...

-Por lo menos un trofeo que te encanta.

-Que me dijo mi madre que nunca lo haga

y yo nunca lo hice.

-Yo sé unas cuantas.

-Pero no se pueden decir. -Qué linda.

-Si dices una, te manda la cárcel.

Bueno, no sé si tanto, no sé si tanto.

Ya... Bueno, pues es... ¿Los ladrones, robar?

No, no, no. ¿No, no, no?

No, no, no.

¡No! No, Olvido.

No nos despistemos. Yo creo que es momento

de que no perdamos... Vale.

-Yo creo que lo sé. -Tú calla.

-Yo no estoy perdido. -Tú calla.

¿Tú lo sabes? Yo creo que sí.

Pero espérate, porque si no, se lo pillas a ella.

Ah, claro. Todo queda en casa.

También llevas razón. Más información.

Perdón, perdón, perdón.

-Los únicos que lo pueden decir son los mayores.

Porque si un mayor lo dice, pues no se castiga a sí mismo.

Porque si la dices, castigo que te crió.

-Vale. -Y además es de muy mala educación.

-Uh, de mala, mala, mala, mala educación.

-Ah, qué lindo. -Supermala educación.

-Sí, supermala.

Eso no se puede decir; está superobligatoriamente mal.

(RÍE) Superobligatoriamente mal. Superobligatoriamente mal.

¿Las palabrotas? ¡Sí, los tacos!

Ay, los tacos. -¡Ole!

Me he roto la media de la emoción.

¿Es lo que ibas a decir? Iba a decir las mentiras.

¿Las mentiras? Pues mira, no, los tacos.

Los tacos, las palabrotas. Efectivamente.

Está... ¿Cómo es, supermal?

No, superobligatoriamente mal. (MARIO Y ALASKA) Mal.

O sea, vamos, ni el Supremo tiene términos como este.

Allí dicen más palabrotas y más mentiras.

Mario Vaquerizo. Que me calle.

Vamos a dejarnos llevar por la poesía.

¿La poesía?

-Esa cosa es una trompeta.

-Se ve algunas veces en caricaturas.

En dibujos animados.

-Es de color verde.

-Tiene bacterias.

-Y algunas veces te sale medio como...

Como el humo.

-Y al salir, pues las bacterias... Salen las bacterias.

-Puede sonar como un tren o...

-Rugido de león.

-Parece que sea un contenedor y, dentro de él, un pez muerto.

-Algunas veces sopla y otras suena.

-Huevo podrido.

-A rosas o... a queso.

-Más o menos huele a morcilla.

(RÍE) Manzana podrida.

-Caca de vaca.

-También a chorizo me recuerda mucho.

-El de mi padre es el peor.

¿Qué puede ser como un tren o un rugido de león?

Pues yo creo que... Yo lo voy a decir

como lo decimos todos los niños, que yo soy un niño también...

Sí. Un pedo.

Es un pedo, es un pedo.

¡Bien, le he ganado! ¡Bravo! ¡Pedo, pedo, pedo, pedo!

Vamos bien. Vamos bien.

¡Yo voy ganando! Vamos bien.

¡Bien!

Bueno, vas ganando... muy poquito. Sí, la noche es muy larga;

el programa es muy largo.

El programa es muy largo, efectivamente.

Bueno, Alaska, para ti. Vale.

Y... ¿De qué hablamos?

Es un personaje. Un personaje.

Es un personaje.

Entramos en una dinámica distinta, ¿vale?

Vale. Venga, que haya suerte.

Chico. -Es chico chica.

-Yo creo que es chico. -Pero mira su...

-¿Su zapatilla? -Sí.

¡Oh!

(TODOS RÍEN) -Es chica.

-Parece un esqueleto ahí. -Ya.

-Pues vaya tipazo. -Parece chica.

Pero es chico.

-¿Quién es esta? -Ni idea.

-¿Esta qué es, Lady Gaga o qué?

-Chica fea, muy fea.

-Yo creo que se dedica a magia.

-Tiene muchos tatuajes... -Pelos en el sobaco.

-Se ven los pelillos en el sobaco.

-Y tiene las manos así, así.

-Es una chica... -No.

-Vestida de jipi,

como van ahora las señoras que está de moda,

en la tienda de Desigual; compro, meto y voy así.

-Yo creo que era un chico con ropa de rock

y haciendo el puente.

Eh... Un chico con ropa de rock.

Sí, no te atolondres, que es muy fácil.

Cariño, es muy fácil, lo tienes en casa.

Es... ¡Eh! Un chico que parece chica;

te doy los puntos, pero... ¡Eh!

¿Es... mi marido? ¡Sí, señora!

(TODOS RÍEN)

¡Vaya pistaza!

¡Vaya pistaza!

¡Vaya pistaza!

Es que es la mejor biografía que me han hecho.

Un chico que parece una chica, lleva muchos tatuajes

y se viste con ropa de rock.

-Y hace el puente. -¿Y hago qué?

-El puente. -El puente.

Sí, sí, sí. Bravo, bravo.

Bueno, pues son 30, eh, que te han subido a tu marcador.

Dale las gracias... 70, 50.

Bueno, ahora, Mario, para ti.

Venga. Venga.

Va. También es personaje.

¿Personaje? Sí.

Es muy famosa. Empezó en el 1800 y pico.

-Pelo... ¿largo? -Rubio.

Y a veces con mechas.

-Y se pone vestidos rosas. -Y uno lo tuvo de color negro.

-Hay muchos trabajos que puede hacer.

-Infinitos.

-Viaja con unos tacones y va a Burgos.

-Y tiene zapatillas. -¡A Burgos!

-¿Dónde vive? Vive, pues claramente en...

¿Colombia?

-Y se casó con un chico.

-Tiene una casa enorme.

-Vive en una casa con su novio.

-Que no tiene ningún novio.

-Que sí tiene. -Que no.

-Que sí. -Que no.

-¡Que sí! -¡Que no!

Sí tiene, sí tiene novio. Sí tiene novio.

A ver, yo creo... Va con tacones a Burgos;

pero no despistes con eso. Ya.

Asumiremos ese viaje con tacones a Burgos.

¿Es un personaje... que está casado con un chico

que puede ser...?

-Dilo ya. -¿Shakira?

¡No! ¡No!

-¿Quién? ¡No!

Ah... No. ¿Tú lo sabes?

Creo que sí. Bueno, pues...

Amor, ayúdame. Aguántate como puedas.

Porque Mario en este momento, para concentrarse más,

necesita un poco de información. Gracias.

-Los años que tiene no se saben, pero lo ha sido todo,

absolutamente todo: presidenta...

-Camionera.

-Astronauta.

-Como veterinaria, cocinera.

-Profesora...

-Ya lo sé. -Actriz.

-Y de limpieza, y de niñera...

-Lo que sea, todo.

-Tiene faldas, camisetas, pantalones...

-Tiene casi 85 vestidos.

-Ah. -Y el más elegante es el 90.

(TODOS RÍEN) -Vivirá en una casa

que te tocará en una caja.

-Sale en anuncios.

-En los catálogos de juguetes para las cartas de Papa Noel...

-Las cartas de Reyes... -O de los Reyes Magos.

-Y yo los he tenido en la mano,

pero no es que haya hecho mucho con ella.

-¡No! Pues tendrías que hacerlo. Ya sé quién es.

Es la muñeca más guapa del mundo,

que es Barbie. ¡Barbie!

Barbie. 20 gallifantes más para Mario.

Es que era para darle ventaja. ¿Tú pensabas...?

Barbie. Barbie.

Pero era para darte ventaja; estamos 70-70.

Era para que el programa fuera emocionante.

Bien, bien, bien.

Eso me gusta, a mí me gusta.

70-70. Vale.

Bien, ahora vamos con definiciones de películas.

Alaska, tu película.

Un chico que va disfrazado como de un robot

y quiere matar a la gente...

-También tienen capucha marrón; creo que tienen la piel verde.

-Un hombre disfrazado negro que no sé cómo se llama,

no tengo ni idea.

-No tiene boca, pero... O sea, tiene como un agujero aquí.

Así.

Tiene pulmones, claro; este de aquí con cables

y este de aquí con carne.

-Pues de viejo vivía en una cueva,

que está llena de asquerosas cosas.

-Los buenos están haciendo... unas cosas

para salvar su mundo.

-Algunos que son morenos, que hablan inglés,

comoAnri y Anji, que son los dos chinitos de clase.

-¡Bravo, Manuel, por favor! Manuel...

Me los quiero llevar a todos.

No tiene boca, pero tiene... Ya, a ver,

pues a veces pienso que es una y luego pienso que es otra.

Voy a decir la que más me parece: "La guerra de las galaxias".

¡Sí, señora! Vale.

-Ay, qué bien ella.

"Star Wars", a la primera. Yo pensaba que era...

A la primera, Mario. "La máscara", Jim Carrey.

Fíjate cómo viene. No, viene muy potente, sí.

No cabe el despiste. No, no, no puede ser,

porque le he dado una ventaja...

No me puedo relajar. No, no, no.

Venga, vamos. No te despistes.

No, por favor. Tu película.

A ver.

-Es una peli... divertida. Supongo, porque no me acuerdo.

La vi, pero no me acuerdo.

-Yo creo que es una película muy musical

porque al principio, cuando bailaba, salía mucha música.

-Antigua. -Es un poco antigua.

Bueno, tampoco tanto, porque mi madre la ha visto.

-Yo estoy segura de que mi padre la ha visto.

-Porque un día me estuvo hablando mi prima y mi madre de eso.

Mi prima mayor, que a la pequeña solo le gustan las princesas.

-El niño era muy cabezón,

la abuela era despistada; parecía despistada;

y el padre estaba enfadado, por la vida, no sé.

-Que el padre no le dejaba hacer las cosas que él quiere.

-Las cosas no son de chicos o de chicas...

-Son para todos. -Son para todos.

Las cosas son para todos. Las cosas son para todos

y todos nos gusta bailar. Ah, amigo.

Y a todos nos gusta ir a una discoteca

y ser los reyes de la discoteca. ¿"Fiebre del sábado noche"?

No, no, no. Odio al niño este.

No. Yo te entiendo perfectamente. Porque tenía al padre...

Me pongo en tu lugar y lo entiendo.

Pero no puedo decir que sí.

¿Y qué hago? Mira cómo estoy.

Engorilado. No puedo.

No puedo. ¿He perdido?

Es más, sin atolondrarnos, vamos a tener más información.

No, si yo...

-Un hombre entra en una sala y se pone muy furioso

porque no le deja hacer a un chico

pues lo que él quiere hacer... -Ya sé cuál es.

-Porque son cosas que suelen hacer más las niñas,

pero él quiere hacerlo y no le deja.

-Está enfadado y cuando está enfadado baila.

-Ha tirado la puerta, así que creo que está enfadado.

-Hace movimientos y hay como una barra así, recta,

que va de una ventana y...

-Es una buena forma de desahogarse.

-No, lo que tiene que hacer es mantener la calma.

-Y su abuela fue a ballet y él quiere ir

y le dice su padre que no, que tiene que ir a lucha,

a fútbol... (RÍE) Mario.

Y... Se desespera Mario.

-A boxeo. -Y a boxeo.

Mario se desespera. ¿Habéis visto?

No sé por qué, no tiene nada que ver,

pero la desesperación de Mario... Siempre, siempre.

-Ya sé cuál es, es... Bueno...

¿Lo puedo decir? "Billy 'Eillot'" ese...

¿Cómo? "Billy...", es que no lo sé decir.

¿Cómo es? "Billy 'Eillot'".

Billy...

Billy... "Billy 'Eillot'" o "Billy 'Aillot'"...

¡Vale, vale, ya, ya! ¡Bien! Hijo mío...

Muy bien.

Está muy bien la definición que han dicho estos niños.

Hay que dejar bailar a todo el mundo por igual.

El baile no es patrimonio solo del universo femenino,

también del masculino,

y ese chico hizo una buena labor para demostrar que puedes ser

un chico en condiciones y gustarte bailar.

Sí, señor. ¡90 gallifantes Mario! ¡90!

Bien, Alaska, el "sorpasso" se ha producido;

pero necesito una visión externa que nos pondere la situación.

Es así, este programa es así. ¡Y tenemos a José Corbacho!

¡Bravo!

¡Oh!

Hola, ¿qué tal? Muy bien.

Venga, mira, es venir Alaska y Mario, y ponernos a bailar.

¡Claro que sí!

Qué alegría. Qué alegría, qué alboroto.

Bueno... Venga, ya.

Vamos a calmarnos. Ay, perdón.

Estamos en "Juego de niños",

pero ha sido nombrar a Billy "Eillot"... ¿Cómo era?

No me lo digas dos veces que lo digo al revés, pero...

De todas formas yo siempre intento ofrecer a Sardà,

que por cierto, es verdad, Alaska está igual

que en el primer "Juego de niños". Mejor.

Yo creo que mejor. Y Sardà...

Bueno, eso que yo siempre vengo... (RÍEN)

Vengo a ofrecer una visión externa.

Le ha dicho Mario: "Se está engorilando",

y me ha venido Copito de Nieve; cómo ha cambiado el cuento.

Siempre vengo a ofrecer... (RÍEN)

Copito de Nieve, qué grande. Qué grande.

Siempre vengo a ofrecer una visión de cómo veo yo el programa;

pero hoy me gustaría tener la visión del director.

Permítame sus gafas. ¿Mis gafas?

Sí, para ver cómo ve usted el mundo. A ver.

No veo una mierda. No, no...

Yo tampoco. O sea, madre mía.

No, mejor vamos a... ¿Pero hay una agenda?

Sí, una agenda y una gente. Sí, sí.

Si llevara lentillas serían culo de botella verde de cava.

Bueno, vamos al lío con las definiciones de los niños.

Los niños han definido "Billy Elliot".

Han dicho: "No le dejan hacer al chico lo que quiere hacer".

Eso también vale para el pequeño Nicolás

o para Froilán, que no les dejan hacer lo que quieren.

Y a algunos iría bien que no les dejaran hacer

lo que quieren; por ejemplo, Donald Trump.

Ojalá el ansia de Trump fuera bailar ballet;

estaríamos todos más felices con Donald Trump con un tutú,

sin necesidad de muros.

¿Tutú en inglés es "you you"? Ahí lo dejo.

Luego, siempre he querido evitar este momento,

pero por fin ha llegado el día en "Juego de niños"

que hay que hablar de pedos. Ah.

Los niños han definido los pedos

como: "Esa cosa es como una trompeta".

(IMITA SONIDO DE TROMPETA)

Me parece muy bonito;

yo creo mucho en la musicalidad del pedo.

Si juntas a 20 personas, por ejemplo, del público,

de diferentes edades y los diriges bien,

se puede hacer un coro que lo pete, porque hay una sonoridad estupenda.

Luego hay otro niño que ha dicho:

"Puede sonar como un tren o como el rugido de un león".

¿Y qué tienen en común el pedo, un tren y un león?

Que si te pillan los tres de cara, te arrancan la cabeza.

Y me ha gustado mucho la niña que ha dicho:

"El de mi padre es el peor".

Querida niña, te voy a decir que no conozco a tu padre,

pero hay pedos peores por ahí.

Hay que hacer un Erasmus de pedos para que comparen

con lo que hay por el extranjero.

Y vamos con otro tema que me ha gustado mucho,

la primera comunión;

que Mario la hizo de forma ilegal. Sí.

¿La hiciste en la Juan Carlos I? (RÍE)

¿Qué, qué ha dicho? No he oído.

Si la hiciste en la Universidad Juan Carlos I.

No entiendo. Yo la hice en una parroquia.

Pero de forma ilegal, ¿no? Todo ilegal.

Por los másteres, algunos... Ah, qué jaleo.

Lo decía Pata Negra, todo lo que nos gusta es ilegal.

Me ha encantado la definición de un niño que ha dicho:

"Se tiene que tomar una ostra".

Atención, Conferencia Episcopal,

los niños están abriendo un camino nuevo.

Hay que poner ostras y champán en las iglesias,

jamón, caviar...

Se van a poner todas las iglesias a reventar.

Van a salir en Trip Advisor comentarios como:

"Buenos salmos, frescos preciosos y unas croquetas como Dios manda".

Y para acabar quiero decir que han dicho "tacos".

Hemos hablado de los tacos, de las palabrotas.

Y los niños han dicho:

"Los han inventado los mayores para tomar ventaja

y solo lo pueden decir los mayores".

Os voy a decir algo, niños de España.

¿Cuál es mi cámara, por favor?

Niños y niñas de España, nos habéis pillado;

hemos inventado los tacos los mayores

y vosotros no podéis usarlos; pero es por vuestro bien.

Ya los diréis cuando seáis mayores, que lo queréis todo.

Paciencia, espera, ya tendrás tiempo.

Si dices ahora palabrotas, ¿qué guardas para la edad adulta?

¿Vas a quemar todo lo bueno en la infancia?

Luego te quedan 80 años de mi... De vida adulta;

sin novedades, sin estímulos.

Los adultos estamos todo el día cuidando de vosotros,

a vuestro servicio, 24 h abiertos; ¿también queréis las palabrotas?

¡Llevaos nuestro dinero,

nuestras energías, nuestro amor, nuestra herencia;

pero no las palabrotas, son nuestras!

¡Me cago en la madre que parió a Pedrete,

que estoy hasta los huevos de tanto bocachancla,

a tomar por saco, hombre! ¡Las palabrotas son nuestras!

¡Venga!

Esto no.

Bueno, ahora por favor, Mario, siéntate con Alaska.

Lo que usted diga. Tenéis un pulsador.

Ahora los niños van a definir, a describir, una canción;

no un grupo, una canción. Vale.

¿Vale? Y el primero de los dos que tenga una idea,

una intuición o lo que sea,

aprieta el pulsador, ¿vale? Vale.

Yo creo que la canción...

-Va sobre...

-Como de un chico al que le gustan las chicas

y canta eso.

-La chica creo que descubre lo que ese chico...

-No tenía camisa, era muy pobre.

-Se ha "ponido" a cantar.

-Niños de África.

-Que lleva como un vestido... -De mujer.

-De mujer, y tiene tetas.

-¿Tetas?

(AMBAS) A veces los hombres se creen que son mujeres.

-Limpiando con la... -¡Ah, ya lo sé!

¿Qué? ¡Lo quiero decir!

-Le he dado yo. Alaska.

¡Mentira! -Le he dado yo.

-Una cosita, perdona... Alaska, Alaska.

¿Puedo interrumpir...? -No, no.

No. Para que toda España sepa

que yo no soy tan tonto. No puedes.

Toda España sabe que no eres tonto.

No tienes ni un pelo de tonto. Mía.

Pero Alaska, ¿qué canción es?

"I Want to Break Free". -De Queen.

¡Sí lo es! Del 84.

Sí lo es, sí lo es, sí lo es.

Es evidente que tú también lo sabías.

Yo lo vi en esta casa en el año 84. Son 130 Alaska...

¡Cuidado, Mario! 90, eh.

Cuidado, Mario.

Vamos a por otra canción, ¿vale? Vale.

Venga, a ello.

Una chica... -No, un chico.

-Una chica. -Un chico.

-Que son dos que... -No, son cuatro.

-¿Y dónde está el cuarto?

-Que una chica tenía la voz como de un chico.

-Y tiene la ropa muy rara y la tiene un poco rota.

-Que también dice que bebe mucho y yo digo: "Si bebe mucho,

no puede hacer esa canción y bailar tanto,

porque va a estar mareada".

-Se pasa el día bebiendo... ¡Eh, eh!

¿Quién ha sido ahora?

"Han sido Mario". -"Han sido Mario" no, "ha sido".

-Ha sido Mario. "Han sido Mario" no puede ser.

Mario solo hay uno. Bueno, pero...

Estrato mayestático. Mayestático.

¿Qué, Mario, qué canción es?

A ver, yo creo que es una chica que está todo el día... ¿Bebiendo?

-Dilo ya porque si no, yo lo sé.

-Yo creo que es ella, que bebe mucho,

que se llama Alaska, "Bailando"... ¡Sí!

¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, sí!

Qué bueno. Aplaudidme, por favor.

¡120-130!

-Me has ganado por un segundo. Bueno, bueno, la cosa se anima.

Mario, 120 gallifantes. Alaska, 130 gallifantes.

Y vamos a nuestro próximo juego.

Vamos a plantar. ¿Habéis plantado alguna vez?

No. ¿Nunca?

¿Qué quieres plantar? Pues fresas.

Fresas.

Hay gente que dice que si se les canta las plantas,

crecen mejor.

Ya sé que dicen eso, pero no sé...

(CANTURREA)

Se ve que ya mejoran. (CANTA EN INGLÉS)

Mira, hay una cámara.

(RÍE) Bien... ¡Bravo, bravo!

Nuestra zona verde.

Bueno, estamos ahora en... ¿Y ahora qué?

Vale. Aquí, presentimiento, corazonada,

profecía; saber qué va a suceder.

Sea como sea, quiero recordar que solo uno de los dos

podrá llegar a la ultimísima prueba de la noche

y por lo tanto convertirse en ganador,

para que eso sea posible,

y ganar encima de los que hayáis ganado

¡1000 gallifantes más! ¡Bravo!

1000 gallifantes más. Bueno, empezamos con Alaska.

Es para ti. Vale.

Te presento a Pol, que tiene tres años.

Mira, Pol, mira qué sitio. -Oh, qué lindo, por Dios.

-Mira qué cosa más chula.

¿Has visto? Mira qué pelota más grande.

Mira. Mira aquí.

¿Veis que hay...? ¿Qué te gusta de aquí?

¿Has visto? Allí hay una especie de telón.

Y aquí viene una sorpresa ahora.

Mira, mira... No, pero espera. Siéntate aquí.

A ver. Cuando papá se vaya,

se verá la sorpresa. ¿Eh? ¿Vale? Ya verás, eh.

Vale, vale, vale. ¿Y ahora qué?

Es decir, tras el telón hay un balón y una cocina.

Vale. La pregunta que te hago es:

¿con qué jugará Pol, con el balón o con la cocina?

Con... Con la cocina.

¿Con la cocina? Sí.

¿Con la cocina? Sí.

-Yo creo que no;

yo creo que el padre se da con la puerta.

Bueno, pues vamos a verlo. ¿Estás decidida?

Sí, tengo que decidirme. Mira que son 100 gallifantes.

Vale, vale. Por cierto.

A ver, Pol. Pues vamos a verlo.

No me defraudes, Pol.

-No, acierta. Ahí se levanta el telón...

Ay, qué lindo es, por Dios. Y... un balón...

Y una cocina. Yo es que veo más mona la cocina.

-Ya, pero... -Míralo qué mono es. Venga, Pol.

-"Peloti". -"Peloti, peloti".

Cuidado que se levanta. Muy bien este chico.

-No, no... Ay, qué lindo. Alaska.

¡No! -¡Bien!

No, no, no... ¡Eh, eh!

Cuidadito. ¡Ay!

Cuidadito. Es que es más mona.

La pelota la ha dejado, eh, cuidado.

Es que es más mona, obvio. -Sí, yo hubiera hecho lo mismo.

-¡Bravo, Pol! Ya está haciendo...

Cocinando. Qué lindo, por Dios.

Oh... Vamos, vamos, decididamente.

Decididamente. ¡Bravo, Pol, bravo!

¡Bravo!

Alaska, has ganado. ¡Bravo!

Y además, tenemos un futuro campeón de la cocina, claro.

-Y una cosita; ojalá tuviéramos un hijo así.

-Tan mono. -Si me sale el hijo como Pol...

Era un auténtico "máster chef". Claro que sí.

Que luego nos veremos las caras, por cierto.

¿También? Sí, también.

Para ti, Mario, tenemos a Gerard, que tiene cuatro años.

Cuatro años. Vamos a ver todo lo que hay aquí...

Para jugar. -¡Oh, con el bicho ese!

Y ahora la duda para Mario, efectivamente...

¿Pero cómo se juega?

-Tienes que sentarte aquí un poquito, sentarte ahí...

Porque después ahí tenemos una sorpresa muy grande.

Míralo, ahí está. Espera un poquito aquí.

Yo vuelvo enseguida. ¿Con qué va a jugar Gerard,

con el balón o con la cocina?

¡Oh! Hum...

Pues yo creo que ese niño va a jugar con el balón

y a la vez con la... No, tienes que elegir.

(TODOS RÍEN)

-Es peor que los niños. No, eso no.

Eso no vale. ¿O una cosa u otra?

Eres magnífico. Sí. Perdón.

Vale, pues yo creo... Yo creo que hay que dar...

Yo creo que con el balón...

¡Es que no lo sé! ¡No lo sabe!

Tienes que decidirte. Venga, pues yo...

¿Sabes yo lo que hubiera hecho? ¿Qué?

Yo voy a pensar lo que yo hubiera hecho cuando era pequeñito,

iba tan lindo vestido de Supermán, y él con el Chewbacca y eso...

Con la cocinita también. Con la cocinita.

Sí. Venga.

O sea, tú te olvidas de cuestiones de porcentajes, de orden o de...

Vale. Nada, todo.

Con la cocinita, vamos a verlo. No he entendido.

-A ver, Gerard... -Gerard, por favor.

Ahí está el balón... Qué lindo.

Y la cocina. Qué guapo, es un Virkiki.

Qué lindo.

Uh, uh, uh. Venga, Gerard, al balón.

Ay, Mario. Está cansado Gerard.

Ay, Mario.

Ay, ¿he perdido? No puede ser. Gerard, no me... fastidies. A ver.

Mi cocinita. -Va como quien no quiere la cosa.

-Ay, va con la cocinita.

Pero ahí está el balón, eh, está el balón.

¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!

¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!

-Gerard está cansadito un poco. -Está disimulando.

-Claro. Ahí, venga, niño, escucha, que está muy bien la cocina.

Que sí, de chef, de todo.

Yo creo que tiene un poco de... Ay, qué indeciso es.

No sé si tiene que ir al lavado, está como...

¡Venga, que se queda con la cocina! ¡Ay!

¡¡¡Bien!!! ¡Con la cocina!

¡Bien! ¡Con la cocina!

Efectivamente, sí, señor. Mario, ¿sabes qué supone esto?

100 gallifantes para ti. ¡Bravo!

¿Y quién gana ahora? Por lo tanto,

la situación es que Mario tiene 220

y Alaska 230. ¡Ay!

Diez más.

Vámonos al año 1990.

1990, ¿te acuerdas? Claro.

Estuvimos juntos en "Juego de niños";

pero también estuvo Iñaki.

La arena es muy salada

y, al mezclar con el agua, pues se hace agua salada.

Porque si aquí hay arena y aquí hay agua,

pues... ¿Cómo se hará el agua salada?

Agua... salada.

Pues, "fu, fu, fu".

Y claro, como mucha gente tira al río mucha arena y arena,

pues ¿cómo no se va a convertir?

-¡Bravo!

Claro; ¿cómo no se va a convertir?

Él es de una lógica... aplastante. Aplastante, sí, señor.

Se va embalando... Esto lo hacemos todos, eh.

Vas diciendo algo, te vas intrometiendo...

Y te encuentras en un fregado y una duda.

En un fregado en agua salada.

Tenemos un departamento que se dedica a intentar localizarlos,

30 años después.

El señor Corbacho es el director general

del Departamento de Búsqueda.

Estás a punto de ser subsecretario. Yo ya...

Estoy ya ascendiendo.

Tengo una multinacional de la investigación detrás de mí.

Pues querido señor Sardà, claro que he encontrado a Iñaki.

¿Encontró Marco, el niño de los Alpes,

a su madre? Sí, ¿no? Sí.

Vaya hartón de llorar que nos pegamos.

Pues yo también he encontrado a Iñaki; no solo a un Iñaki;

he encontrado a cuatro Iñakis.

O como dirían en la tierra de Iñaki,

"bat, bi, hiru, lau"; cuatro Iñakis,

tres auténticos...

(RÍE) No, perdón... Uno.

(TODOS RÍEN)

Uno.

Tres auténticos y uno que no.

No, no. No, claro, claro.

Es para ver si están atentos. Ya, claro.

-Y estamos muy atentos. "Eskerrik asko".

Los cuatro dicen que son Iñakis, pero solo hay uno que lo es.

Uno. Y hay otros tres que mienten.

Son más falsos que un bolso Louis Vuitton del top manta.

Tenéis que adivinar, por 100 gallifantes,

quién es el verdadero Iñaki. Vale.

Nuestro primer Iñaki es ebanista.

Desde pequeño supo que tenía madera de algo;

no sabía de qué tenía madera,

pero al final decidió dedicarse a trabajarla,

y de ahí su oficio.

Nuestro segundo Iñaki es profesor de Secundaria,

padre de cuatro hijos

y el fin de semana entrena un equipo infantil de baloncesto.

O es un santo o tiene algo de masoquista, eh.

Nuestro tercer Iñaki regenta una frutería

con productos de calidad y proximidad.

Su lema es: comer cada día un melocotón

te alegra el corazón.

Suerte que no hizo el lema con una chirimoya.

Y nuestro cuarto Iñaki se pasa el día repartiendo por las calles;

no es antidisturbios, no; es cartero postal por oposiciones

y reparte cartas.

Un día les explicaremos a los de la ESO qué son las cartas.

Muy bien. Muy bien.

Cuatro Iñakis. De entrada, gracias a los cuatro.

Desde luego.

En segundo lugar, es el momento de que vosotros

hagáis vuestra apuesta. ¿Puede repetir las profesiones?

Un breve repaso. Voy a repetir las profesiones.

Iñaki ebanista, Iñaki profesor de Secundaria,

Iñaki frutero, Iñaki cartero.

Muy bien. Es el momento ya de que se pronuncien, ¿te parece?

Me parece perfecto. Aquí han venido a pronunciarse.

Venga, pronúnciense, por favor.

¿A la vez? -Espera.

Es que ahora... Alaska.

Una, dos... Y tres. -No hemos dicho el mismo.

-¿Qué pone ahí? -Profesor de...

De informática, ¿no? De Secundaria.

Vale, vale. Tú dices el profesor de informática.

Profesor de Secundaria. Secundaria, perdón.

Tiene letra de médico Mario Vaquerizo.

Y para ella es el ebanista. El ebanista.

O sea que discrepancia entre los dos.

Uno de los dos... O los dos.

Puede haber acertado o no.

O los dos. ¿O los dos acertado?

No... Usted está como yo.

No, Corbacho. Los dos pueden estar equivocados.

Exacto, o uno acertado. O uno acertado.

Eso. Esa es la realidad,

las posibilidades que se dan, efectivamente.

Las múltiples posibilidades que se dan

porque son variaciones sin repetición de cuatro.

Muy bien. Iñaki cartero... No.

¿Eres tú el Iñaki que estamos buscando?

No. No, bueno, vamos bien.

Gracias. Pero muy guapo Iñaki el cartero.

-¡Bravo, Iñaki cartero! Bravo.

Iñaki frutero,

¿eres tú el Iñaki que estamos buscando?

No. (TODOS RÍEN)

Gracias. ¡Bravo!

Bueno, bueno. ¡Bravo!

Bueno, bueno, bueno.

Está entre los dos. Pues ahora podemos decir

que uno de los dos sí que ha acertado.

Estamos al 50 por ciento. Incluso diría más;

uno de los dos también se ha equivocado.

(TODOS RÍEN)

Hay 100 gallifantes en juego, no quiero poneros más nerviosos.

No, no me fastidies el programa.

Iñaki número uno, Iñaki ebanista,

¿eres tú el Iñaki que estamos buscando?

Sí. ¡Sí!

(RÍE) ¡Bien!

Gracias. Iñaki, Sardà...

Adelante, ¿qué tal, amigo?

Te has operado, niño.

-Sí, las canas. Bien, bien, tirando.

Encantado de verte. Ha llovido, ¿eh?

Ha llovido un poco. Mira, estábamos ahí igual...

Bueno, seguro que algún día apareció él

hablando de la tierra, de las rocas...

¿Tú te acuerdas de lo que dijiste? Qué va, han sido más de 20 años.

Mírate lo que decías. Quiero que te observes atentamente.

Pero lo que yo tampoco entiendo

es cómo se podía sujetar el agua

antes de romper las piedras,

de nacer las piedras.

¿Tú podrías entender eso?

¿Eh?

Si no hay la arena, ¿cómo se harían las piedras?

Y si no hay piedras, ¿cómo se podría hacer la arena?

Y si no hay arena,

¿cómo se podría sujetar el agua para romper las piedras?

Las piedras están hechas de arena.

¿Pues cómo se podría saber eso?

-¡Bravo, bravo!

-No estudié Geología.

Me quedé con la incógnita. Perdóname, pero...

El proceso analítico que hacías era cosmogónico.

Es decir, ¿cómo puede haber arena...?

¿Primero son las piedras o la arena...?

Bueno, es turbador.

Pero óyeme, que no podemos reprimirnos,

que quiero otro fragmento.

Mírate.

En un castillo, ¿no? De esto me acuerdo.

Y ahí había Drácula, Frankenstein,

el doctor Frankenstein,

un fantasma, el hombre lobo, una bruja...

Eh, el hombre invisible, una momia...

A ver cuál más.

-Eh, los... -No, no, que tengo que seguir.

(TODOS RÍEN) -¡Bravo!

-Iñaki Perurena, Iñaki Perurena... Iñaki Perurena.

Que es muy fuerte, le da una patada, ¿vale?

Iñaki Perurena, un levantador, ¿no? Sí.

-¡Bravo! Era brutal.

Bueno, vamos a ver cómo estamos de gallifantes.

A ver cómo ha quedado la situación

porque aquí ha habido ya un cambio radical.

Mario, 220; Alaska, 330.

330.

Óiganme; ahora vamos a hacer un cambio de tercio importantísimo.

¿Por qué? Porque nos vamos a ir

al universo "MasterChef".

Ahí te gano yo, que quedé el tercero.

-A ver, cuando se pelean, hay que disculparse.

Imagínate, estos se están peleando y se disculpan.

Se disculpa uno y después el otro. Dicen "perdón" y "perdón".

Y después se ponen así y van juntos siendo amigos.

Bueno, ya os he dicho que cambiábamos el tercio.

El tercio ha cambiado. Espero que Mario gane

esta prueba porque si no, tenemos un drama.

Te voy a ganar, mi amor. Hombre, has estado allí.

No, cariño, he quedado el tercero. ¿Qué?

Quedé el tercero.

"MasterChef Celebrity 3", yo fue el tercero.

Bueno, y yo quiero presentaros a Esther que es la ganadora

de "MasterChef Junior 5".

¡Por favor! ¡Bravo!

¿Cómo estás? Bien.

Me alegro, me alegro de verte mucho.

¡Hola! Ella es de Granada...

Qué linda.

Ella es fan de la cocina.

Fan de la cocina, te gusta pintar...

Sí. Y además es

una máquina en matemáticas,

porque vas a participar en un concurso nacional

Sí. Ay, ay, muchas cosas, Esther.

Bueno, vamos a ver,

porque tendrás que decidir quién gana los 100 gallifantes,

porque ha cortado mejor. Porque hoy va de cortar, ¿no?

¿Qué vas a hacer? Pues os voy a explicar a los dos

los cortes que debéis hacer.

Son unos cortes muy básicos... -Ay, "muy básicos".

-Es algo imprescindible que todo cocinero debe saber.

-Gracias. A ver, cuenta.

Tú juegas con ventaja. -Un poquito.

-Un poquito bastante. -Sí...

-No solo voy a valorar los cortes, que es lo más importante;

también un poquito el emplatado, porque...

¿Verdad que sí? Queda más bonito emplatado.

-A Mario no se le daba bien el emplatado.

-Pero yo he concursado. Yo iré diciendo...

Podéis mirar lo que hace ella; yo os lo iré narrando también,

chivando, por si hay alguna duda.

Yo iré mirando lo que hace Esther. Vale.

¿De acuerdo? De acuerdo.

Pues a vuestros puestos, por favor. Perdón.

-Hazlo muy bien; te admiro mucho. -Gracias.

Bueno, ¿por dónde empezarás?

Vamos a cortar en juliana, mirepoix...

Juliana, mirepoix, brunoise y chiffonade,

que es para el perejil. Vale.

Juliana, "milehuá", "pa" y "paché".

Perfecto. El primero va a ser juliana,

que lo vamos a aplicar al calabacín.

Vale... El pepino. Calabacín. Calabacín, ¿no?

Javier, por Dios. Sí, sí.

El corte juliana consiste en hacer unos bastoncitos

de más o menos 4 cm de largo

y 3-4 mm de ancho.

Vale.

Lo que vamos a hacer es cortar con el cuchillo cebollero,

que una cosa muy importante es no tenerle miedo al cuchillo

pero sí mucho respeto.

Entonces vamos a cortar el calabacín a la mitad.

Por la mitad, el calabacín.

Y con una mitad la vamos a cortar otra vez

a la mitad a lo largo,

para tener una base plana, que también es muy importante...

Base plana, que es importante. Para que el calabacín no baile.

Y lo que vamos a hacer ahora es crear unas láminas

para que después podamos cortar bien los bastoncitos.

Lo que vamos a hacer es cortar las láminas...

Sí. De entre 3 y 4 mm,

porque es como queremos conseguir el corte en juliana.

Lo cortamos así, unas cuantas. En lateral, así.

Cortar la piel lateral.

Varios trozos. Sí, unas cuantas láminas.

A ella le han salido cuatro, ¿no?

Uno, dos, tres, cuatro... Seis o siete.

Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo a la mitad...

Cada uno de los cortes por la mitad.

Empezamos con uno y seguimos con los otros.

Y ahora lo que vamos a hacer es cortar los bastones.

Los cortamos de esta manera. De la mitad, el corte por la mitad,

lo está cortando en trocitos muy pequeños.

Así. Muy pequeños, sí.

Ah, sí, ya lo veo. -Vale.

Sí, sí. Lo veo bien, muy bien.

-Y cortamos unos cuantos más, ¿vale?

Y ahora los bastoncitos que hayamos conseguido

los vamos a poner en el plato

porque lo vamos a emplatar directamente.

Sí. Yo los voy a poner en una esquina.

Todo lo que habéis obtenido, muy bien...

Podéis colocar los más bonitos encima.

-Sí, hacer trampas.

Todo a un lado. Sí, hacer trampas, eso.

Así, muy bien, en el extremo.

Sí, también es muy importante el emplatado

porque es lo primero que ves.

Lo sobrante ya pasáis de todo. Sí.

Segundo corte. Segundo corte; es mirepoix.

El corte mirepoix consiste en hacer unos cubitos

que tienen que medir 1,5 cm más o menos.

Para ello vamos a utilizar el pimiento rojo.

Pimiento rojo.

Lo que vamos a hacer es quitar la parte de aquí...

Sí. La parte de la raíz, la verde.

La parte de arriba, cortad.

Y las pepitas. Y las pepitas.

Sí, muy importante.

Y ahora vamos a cortarlo a la mitad a lo largo.

Por la mitad a lo largo.

Venga. Y luego otra vez,

para conseguir un cuarto y mitad.

-Vas muy ligero, espera. (RÍE)

Venga, la mitad a lo largo.

Entonces le quitamos las venas

y lo que vamos a hacer ahora es el corte en sí.

Lo cortamos de nuevo a la mitad

para conseguir un trozo más chico y más plano, para que no baile.

Vale, entonces ahora vamos a cortar los cuadraditos de 1,5 cm.

Venga, trocitos pequeños.

Y entonces conseguimos una juliana bastante más gruesa que la normal

y entonces ahora vamos a cortar los cuadraditos.

Muy bien.

Muy bien. Y de nuevo lo vamos a emplatar.

El pimiento rojo tiene mucho calcio; es buenísimo.

¿Tiene calcio? Mucho.

Vale, muy bien.

Y vamos a cortar un poco más para que no quede tan pobre.

Muy bien, vale.

Así. Venga.

Suficiente. El tercer corte que vamos a hacer es brunoise.

El corte brunoise lo podemos hacer con todo tipo de verduras y frutas,

que sería como el mirepoix, pero más pequeño;

pero lo vamos a aplicar a una cebolla,

que tiene un truco muy importante.

Lo que vamos a hacer es muy sencillo;

cortamos la cebolla a la mitad, pero sin pelarla.

Ahora os cuento el porqué.

La cebolla roja... -¿En qué sentido?

-A la mitad, niña. Por la mitad, sí.

Pero no al revés, a la mitad. -A la mitad.

Lo está haciendo bien. Estoy haciéndolo bien.

-No. -Y luego quitad, en vez de la raíz,

la otra parte.

La raíz no se la cortemos; eso es muy importante.

No cortéis la raíz. No corto la raíz.

-Porque si no, no se va a quedar el corte junto.

Una vez que le hemos quitado la parte que no es la raíz,

vamos a quitarle la primera capa de piel, ¿vale?

La primera capa. La primera capa solo.

La cebolla morada tiene muchísimos antioxidantes.

Lo que vamos a hacer ahora, muy importante,

es hacer unos cortes...

Bueno, vamos a poner la parte plana para que no baile

y vamos a hacer unos cortes por aquí,

de manera horizontal,

y luego vertical; primero horizontal,

sin llegar a la raíz.

Yo me aparto un poco. Ay, qué miedo.

No te hagas daño; que nadie se haga daño.

¿Uno solo? -No.

Ella le ha hecho tres. Ah, ¿tres?

Tres, tres. Pero bueno... Ay, Dios.

-Tres, tres.

-Ahora lo que vamos a hacer son los cortes verticales.

Ahí están todos.

Pensad que son 100 gallifantes. No quiero poneros nerviosos.

Javier, cállate. Y que solo uno de los dos,

solamente uno de los dos... Qué gracioso.

Pasará a nuestra grandísima final...

No me digas, no me digas.

Como triunfador, a nuestro gallifantazo.

Pero tranquilos, tranquilos, no es para crear tensión.

Gracias. -¿No?

Venga, Esther.

Lo haremos ahora es cortar

igual que hemos cortado todas las verduras,

de esta manera, horizontalmente.

Así.

Y ya conseguiremos el corte brunoise.

Y ya nos quedaría... Aquí ya, esto es...

Cada cual... Esto se llama "brusunoise".

A ti te ha salido un poco "puturrú de fuá".

No, que te lo digo yo.

Yo he hecho mucha "brusunoise" en "MasterChef Celebrity".

Quedé el tercero, ya lo he dicho.

-Y lo vamos a poner al lado de todas las verduras.

Y vamos con el último. Sí, el último,

que es para el perejil.

-Vale. -¿Perejil?

-Sí, el perejil. -El perejil.

-Ah, el perejil. -Perejil.

El perejil. ¿Sabéis lo que es el perejil?

Vale. -Venga.

-Sí, lo sé... Ah, aquí.

Sí, sí, sí, sí. Venga, el perejilillo.

El perejil, que tiene mucho ácido fólico.

Lo que vamos a hacer es sacar un poco de perejil.

Un poquito solo. Así está bien.

Un poquito.

Como tienes tú. Y lo que haremos ahora

es quitarle el tallo.

Venga, el tallo fuera.

Tallo fuera. Tallo fuera.

Adiós.

Y entonces vamos a coger un poquito, no mucho;

así está bien...

Y lo que vamos a hacer es enrollarlo,

sin aplastarlo porque si no, no tiene fin.

Sí. Entonces lo enrollamos,

así nos suelta todo su jugo...

-Sí. -Y ahora...

Enrollado, enrollado. Enrollado.

Y entonces cuando está enrollado...

Lo vamos... Cla, cla, cla, cla.

Se corta. Se corta.

Y le podemos dar otro repaso

si vemos que nos ha quedado muy grande.

-Dame a mí el repaso. Muy bien.

Muy bien. Que quede bien picado.

Y lo ponemos de nuevo en nuestro plato.

A ver... Ya lo tienes emplatado.

Sí. Lo tienes emplatado.

No te puedes girar. Vale.

A ver, ahora es el momento

en el que tenéis que dar por finalizado...

Espera, espera, perdón. Manos arriba.

-Venga, yo cuento hasta tres. Vale.

Uno, dos y tres. Ahora manos arriba.

-Ay, qué vergüenza. A ver,

que yo los cambiaré de orden para que ella no tenga ni idea

de a quién pertenece cada cual.

Vale.

Bueno, este es uno de los dos.

¿Vale? Apuntado, muy bien.

Cuidado, eh.

Y ahora este es otro de uno de los dos.

Qué bonito.

Y ahora tienes un compromiso muy enorme, muy enorme,

de decidir, elegir, el que merece ser ganador.

Vale.

Vale, yo creo que este sería el ganador.

¿Este? Sí.

¿Este? Sí.

Ahora, por favor, es el momento culminante, eh.

¿Este, seguro? Sí.

Esther, ¿seguro? Sí,

porque ha entendido mejor los cortes.

Vamos a ello. Vamos a ello. Pero si es irregular.

Vamos a ello. Ha ganado... ¡Alaska!

¿Pero qué ha pasado? ¡Por no traerte la redecilla!

-Una cosa, yo me la pongo, pero tienes que tener en cuenta

que esto estaba mejor cortado; esto no se puede presentar así.

¿Pero cómo has emplatado todo a un lado?

Porque me has puesto nervioso. Sí, hombre, mi culpa será.

¿Quién te quiere más que yo?

¡Dame el premio a mí, los gallifantes!

¡100 gallifantes para Alaska! ¡100 más, 100 más!

Y en un momento pasamos a nuestro siguiente juego,

que también tiene su qué.

Aquí hay tres cabinas, ¿vale? Sí.

Podréis entrar ahí, hay tres disfraces,

podéis repetir,

y tenéis que coincidir con el disfraz de mi ayudante.

¿Quién es tu ayudante? Izan, está aquí.

Izan, ¿qué tal? Oh, qué lindo.

¿Cómo estás? Qué mono.

Bueno, tenéis que salir y coincidir

con el disfraz de Izan. Vale.

Cada vez que coincidáis con el disfraz de Izan

será un punto. Vale.

El que tenga más puntos se llevará 100 gallifantes.

¡Bien! Adentro, adentro.

¡Venga, corre! Venga.

Pero si no puedo abrir esto...

¿Pero qué haces, Mario? El problema ha sido entrar.

¡Dentro, dentro, dentro!

¡Dentro!

Bueno, vamos a ver, tenéis que pensar

qué debe estar haciendo Izan, cuál es el disfraz que elegirá...

Yo veo que él es un chico muy valiente...

Ah, no puedo dar pistas. Tú te callas.

Él será valiente, pero tú... No, yo soy un...

Sí, locuaz, locuaz.

Eso. A ver, ¿estáis preparados ya?

No, un momento. -¡No!

Bueno. Ah, entonces cambio, ya sé cuál es.

-¡Sí! Ya sí, Izan ya está.

¿Cómo que ya sí?

¿Alguien más está preparado? Sí, yo.

-¡Yo también, yo también! ¿Sí?

¡Sí! -Sí, espera.

Pues vamos a contar...

Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡cero!

¡Oh!

¡Oh, oh, oh...!

¿Tú de qué vas?

Yo voy de... Ah, cangrejo.

Cangrejo, gamba, percebe... Pues de momento,

como un buen cangrejo, caminas para atrás.

Pero voy a decir algo... Un punto.

¡Cállate! -Voy a pedir algo

a la organización del programa. Dime.

No se pueden dar pistas falsas.

-¡Pero si has sido tú! -Yo me estaba poniendo esto

y entonces ha dicho: "Estoy tardando mucho"...

Para adentro. ¿Tardas tanto en ponerte esto?

Adentro, por aquí.

¿Por dónde? (RÍE) Por...

Es que me lo habéis puesto todo muy difícil.

Venga. La dificultad básica es que consiga entrar Vaquerizo,

pero ya está dentro.

Podéis repetir, ya sabéis, el disfraz; no pasa nada.

Se quedan muy bien;

solo os verá media España; tranquilidad.

Vale. ¿Ya estáis todos?

(ALASKA) ¡Yo sí! (IZAN) Casi.

Vale. Yo voy a cambiar de traje.

-¡No, Mario! ¡No, eso no se puede hacer!

¡Sí! Venga.

Voy a contar, ¿eh? Vale.

-Claro. Venga.

Tres, dos, uno, ¡cero!

¡Oh, oh!

¡Oh! "Aloha".

¿Pero no lo veis? Mira, niño, ven aquí conmigo.

¿Pero lo veis o no lo veis? (TODOS RÍEN)

Pero... ¿Has vuelto a salir de cangrejo?

Porque el niño decía que estaba tardando en cambiarse...

¿Y por ponerte una falda tanto tiempo?

Tardaba por las faldas. Vamos a ver, yo te quiero mucho...

-¡Vamos, adentro! ¡Vamos! ¡Vamos!

Ya tiene dos puntos...

Tú dime qué vas a hacer... -Calla.

Tu mujer tiene dos puntos; así que, vamos, es la del honor.

Te queda la del honor, porque ella ya ha ganado, eh.

Venga, dentro. ¿Sí?

Sí, dentro. Otra vez.

¿Le queda mucho, le queda poco? ¡Nada, no te queda nada!

Mario, cállate. Venga.

Va... Mira, Mario, ya sabemos que tú saldrás de cangrejo.

Ya está.

No pasa nada. Ya estoy.

Dos a uno, o tres a cero.

¡Yo no! Venga.

No, un momento. Izan ya está.

Vale, Alaska... Ya.

-¡Ya! -¡Ya!

Venga; tres, dos, uno, ¡cero!

(TODOS RÍEN)

¿No puedo ganar yo? ¿Pero qué has hecho?

¿No puedo ganar yo? ¿Pero qué has hecho?

¡Voy de todo a la vez!

Un cangrejo... ¡Llevo todo a la vez!

Mira, cangrejo, garfio, pirata, hawaiana...

Todo lo que sea. ¿Me dais los puntos a mí?

Niño, dame los puntos.

-¡No! -¡No!

Izan, muchas gracias. Qué lindo eres.

Muchas gracias. ¡Bravo!

Pero vamos a repasar... Vamos a repasar la situación,

cuántos gallifantes tiene... Que soy la niña de la curva.

(RÍE) Es la niña de la curva.

A lo mejor no puedes jugar la final.

¿Cómo estamos, por favor, en este momento?

Mario, 220; Alaska, ¡530!

¡Bravo!

Pero esto, digo una cosa... ¿Qué?

Esto puede cambiar porque el próximo juego...

¿Tú crees que va a cambiar?

En el próximo os jugáis 500 gallifantes.

¡Hala, sí puede cambiar!

Venga. Vamos para allá.

Bueno, bueno, por favor...

Por favor.

Bueno, hemos pasado un momento calorífico muy intenso;

es la primera vez que alguien se disfraza de todo.

Yo para tener alguna esperanza, que es lo último que se pierde.

Que es lo último que se pierde. Claro.

Pero estamos en una situación ahora muy tensa

porque ya os digo que ahora

se trata de explicar tres historias cada uno;

solo una es cierta.

Tenéis que averiguar cuál es el historia cierta.

Pero claro, nunca lo habíamos hecho con un marido y mujer,

con una pareja.

Por tanto, de aquí puede salir...

Bueno, mejor dicho, de aquí saldrá el ganador,

que pasará a la ultimísima prueba,

en la que además puede ganar 1000 gallifantes más.

¡1000 gallifantes más! ¿Vale?

¿Sabéis mentir? ¿Os queda algo que no sepáis?

Creo que no. Bueno...

Yo te he contado todo, cariño; pero ha habido cosas que no.

Hablamos de la infancia; de lo de luego...

También de la infancia. De lo de luego,

seguro que hay cosas. Y de lo de hoy tampoco.

Venga, empiezas.

¿Empiezo yo? Sí.

Bueno, hay una cosa que yo nunca te he contado

porque tú tienes una imagen de mí de persona seria...

No me hagas morisquetas, que me distraes.

-No, cuenta la historia.

-Tú piensas que incluso cuando era niña,

porque te lo hemos dicho, he sido muy seria y formal;

pero hay algo que yo no te he contado.

Tú sabes desde pequeña me gustaban los cómics.

-¿Los cómics? -Sí.

-Sí, de la Marvel, de Spider... -Todos; esos superhéroes.

Entonces cuando tenía siete años, me quedé en casa de unos amigos.

Y me dejaron allí a pasar la tarde con ese matrimonio

y con su hijo.

Y algo hice yo, no me preguntes qué;

me debí portar mal, pero no me acuerdo;

y entonces me dijeron:

"Ahora te quedas en esta habitación, tranquila,

porque te has portado mal".

Y yo vi por la ventana que la habitación daba a la del hijo

y yo sabía que en esa habitación había cómics.

Entonces yo ni corta ni perezosa abrí la ventana,

calculé, vi así como un rellanito, y decidí que mi iba por ahí.

Lo que pasa es que estábamos en un octavo piso, ¿vale?

Entonces yo, una vez que salí por la ventana

y di tres pasos, ya no había vuelta atrás.

Yo estaba aterrorizada, pero o era para adelante o me caía.

Y oye, poquito a poquito, llegué, me metí por la ventana,

le di un susto de muerte

al muchacho que estaba en su habitación.

Y el pobre me dijo: "No voy a decir nada".

-Y te quedaste allí. -Y me quedé allí,

y no me cuentes tú mi historia, que me la sabré yo mejor que tú.

Esta es la primera historia. Sí.

Un tío que está en su casa tranquilamente y dice:

"Hostia, la futura Alaska".

Por la ventana. -Yo creo...

No, pero espera. Primero ella las tres.

Ah, ¿yo cuento las tres? Sí, sí.

Segunda historia. Pues otro cuento.

-Segunda historia. Paciencia.

Hola. -Si estoy aquí.

Tanto rato callado no puede. Claro, es que tengo

incontinencia verbal. -Venga, lo haré ligero.

-No, lo que tú quieras, que sabes que te quiero con locura.

-Pues yo también te he contado algunas veces que, salvo la Barbie,

yo no he jugado nunca con muñecas.

A mí me daban los bebés para cambiar los pañales

y no me interesaba absolutamente nada.

Y entre otras cosas me regalaban la trona, el cochecito...

Yo no jugué con eso jamás.

Pero un día mi madre me ve por el pasillo con el cochecito,

para arriba, para abajo,

y dice: "Por fin la niña está paseando al bebé".

Y cuando abrieron la capota,

yo lo que estaba paseando eran mis libros y mis cómics.

Ya lo ves; ni por esas, ni por esas.

¿Y la tercera? ¿Y la tercera?

Perdón, perdón.

La tercera. La tercera es un poco de vergüenza.

Cuando te pasan estas cosas, quieres que te trague la tierra.

Yo, nunca te lo he dicho,

pero he tomado la comunión dos veces.

La primera comunión la hice dos veces.

Porque llegué a comulgar

y me atraganté con la sagrada forma.

Y entonces me estaba ahogando,

me sacaron de la iglesia; al final conseguí tragarla;

pero claro, la comunión no se hizo efectiva.

-La ostra, que decía el niño. -La ostra, que decía la niña.

-No, el niño. -Vale.

Entonces tuve que volver a comulgar.

Tuve que hacer mi primera comunión una segunda vez.

Dios te sentó mal en principio.

No, más bien fue el pan, que se te queda aquí...

Claro, pero en el pan está el cuerpo de Cristo.

Casi muero de un engollipe.

Bueno, pues vamos a ver...

Mira, vamos a situar las tres historias:

fuga peligrosa, cochecito de cómics y devolviendo la hostia.

Ya está.

No te pronuncies todavía, eh. Ah, ¿no?

No, no, no.

Ahora eres tú quien tienes que contar tres historias

y solo una... Será verdadera.

-Solo una pequeña acotación:

cortitas, breves. -Cariño,

pues tú has sido un poquito larga. -Breves.

-Para lo poco que te gusta hablar. -Por eso.

-Te lo voy a decir muy rápido. Primera historia.

Yo... (EL PÚBLICO RÍE)

-Eh, yo... (TODOS RÍEN)

Ego, "me", "mi", "me"...

No, lo estoy haciendo de broma para haceros entretener;

a este público tan maravilloso.

(Aplausos)

Ay, no sabe cómo igualarla. Venga, venga.

-Hay una cosa que no te he contado tampoco nunca.

Mira, yo me dejé el pelo largo por ti.

-¿Sí? -Sí.

Cuando tú y yo empezamos a salir, en el año 99,

tú me dijiste que te gustaba con el pelo largo,

y nunca te he dicho que el pelo largo

es un trauma que tengo yo desde pequeño.

-¿Qué dices? -Sí, escucha, que te voy a decir.

Un día, todos los niños esos que se metían conmigo de siempre,

que yo quería llevar el pelo larguito,

me dijeron que si me dejaba el pelo largo era un mariquita,

y entonces yo en un avance

o en una cosa de sentirme rechazado por los chicos,

porque yo pensaba que no pasaba nada por llevar el pelo largo,

me rapé el pelo un día, a escondidas, el baño de...

En el cuarto de baño de...

Y entonces, con jabón, me lo... Esto.

-Ya.

-Mi madre se enfadó un montón conmigo.

-Claro.

-Pero mi madre me dijo: "¿Te lo has cortado?".

"Pues esa es la forma de educar a los demás que no pasa...".

Cuando se pone serio así es Nicolas Cage con cabellera.

Me estoy fijando, sí, sí.

Era Nicolas Cage, la historia.

No, entonces me dijeron...

Entonces... Ah, ¿no ha acabado?

No ha acabado. Vale, vale.

Entonces me dijeron: "Si te rapas el pelo,

tendrás el pelo largo y serás...", bueno, no lo sé.

Te quiero decir... ¿Ahora ha acabado?

¿Hemos acabado? -Es que ella no sabe

que yo una vez me rapé el pelo.

Se lo acabas de decir. Pero eso nunca lo sabe,

porque yo siempre me he dejado el pelo largo.

No, cariño, no te pongas tan nerviosa.

No os peléis. Segunda historia. Segunda historia.

-A ver si eres un poco más convincente.

-¿Sí?

A ver si lo eres tú con la fuga peligrosa

o devolviendo la hostia. -Venga.

-La siguiente. (RÍE)

No, es que aquí nos estamos jugando muchos gallifantes.

Claro, 500.

¿500? ¡500, claro!

Te voy a contar una cosa que...

Cuando yo tenía cuatro años y medio...

-¿Exactamente cuatro y medio? -Más o menos, cariño,

arriba o abajo; no seas tan historiadora.

-Vale. Alaska, perdóname...

Que no puedo hablar, verdad. No puedes hablar.

Puedes hacer las miradas que quieras...

Claro, ella me está diciendo a mí que no puedo hablar

y como están las amigas del año 91...

Por favor.

Año 79, cine San Félix de Vicálvaro.

Yo le digo a la tía Elena: "Quiero ver la película 'Grease'".

La tía Elena con el tío Jorge, que entonces eran novios,

me llevan a ver "Grease".

Me cambió la vida.

Quise ser John Travolta desde siempre.

Y desde ese día tengo clarísimo que gracias a esa visita

al cine San Félix de Vicálvaro,

yo soy como soy; con pelo largo y sin pelo largo.

Mario Travolta. Mario Travolta.

Vale.

Bueno, esta es la segunda historia. Y ahora hay otra; esa sí que sí,

porque yo soy muy tímido para esas cosas.

Porque tú sabes que yo soy trapichero,

muy trapichero.

Pero es que...

No lo sabe todo el mundo, la gente es muy joven;

ahora todo el mundo ve las chicas en tetas y eso,

pero cuando éramos pequeños era muy difícil.

¿Sabes? No había Internet ni los Instagram, ni los pezones...

(TODOS RÍEN) No había nada de eso.

No, no había nada. Pero un día con unos amigos

cogimos una revista del kiosco de abajo, dijimos:

"Vamos a comprarla y la vemos".

Bueno, eso en tu juventud, en tu infancia,

porque en la mía no había... ¿Tampoco?

No, había El Caso, un periódico de sucesos.

Eso es peor todavía. Por eso, no había.

¿No había? Luego llegó.

Luego llegó, sí. Sigue.

Javier, perdona, te tengo que decir que no puedes interrumpir.

Gracias. (TODOS RÍEN)

Para que...

Y entonces lo compramos los amigos y tal...

No lo compramos.

¿Puedo decir la verdad? ¿Lo robasteis?

Lo robamos. Vale.

Entonces yo me di cuenta de que todos chicos

tenían necesidad de ver... pues las tetas de las chicas.

Y tú sabes que yo soy muy... "fulanotis".

Y entonces lo alquilé... -¿La revista?

-En el recreo. 25 pesetas.

Lo veían así... Y ya está.

Y esas son las tres cosas... ¿No te lo crees?

Mira la otra, no se lo cree.

Vamos a colocar tus historias a ver si se pueden...

Hay una que sería calvifobia, ¿vale?

De esa no me acuerdo. (TODOS RÍEN)

Que te cortaste el pelo... ¡Sí!

Mario Travolta... Lo digo para crear expectación.

Mario Travolta y emprendedor erótico.

Ajá. ¿Vale?

Bueno, ahora estamos en una situación

en la que se acabó la comedia.

Ahora viene el drama. Ahora viene el drama.

Ahora viene cuando... Alaska.

Sí. ¿Cuál crees que es

la historia cierta de las tres historias de Mario?

Mira, aunque no la conociera, y la conozco,

me quedo muy tranquila con algo: mientes fatal.

-¿Sí? -Nunca me vas a poder engañar.

-No tengo necesidad. -Vale.

Oh, qué bonito. Es que lo haces muy mal.

-Dame 100 gallifantes de esos. -No.

No, porque sería mentirle al universo.

A ver, la que verdad,

porque además es verdad que le cambió la vida,

es Mario Travolta.

Marquemos Mario Travolta. Espera.

No aplaudáis todavía. -Callada y misteriosa.

¿Cuál crees que es cierta de las historias de Alaska?

Pues mira, cariño, nos conocemos mucho, mi amor;

te quiero con locura y con todo.

Mira, tú fuga peligrosa nunca has sido

porque tú no eres de arriesgar.

Porque yo te veo a ti... -No, no digo nada.

-No, tú no puedes hablar; la que habla soy yo,

la que sigue aquí, como Marta Sánchez...

Entonces... (TODOS RÍEN)

Devolviendo la hostia tampoco, porque tú eres muy respetuosa;

aunque tienes un lado espiritual que no comulga con los dogmas,

porque tú no eres nada dogmática, yo jamás te vería haciendo eso.

El cochecito de los cómics, cariño. ¡Cochecito de cómics!

¡Cochecito de cómics!

Bueno...

Alaska, ¿cuál es tu historia verdadera?

Mi historia verdadera

es la del cochecito paseando los cómics y los libros.

¿Y cuál es tu historia verdadera?

Mi historia verdadera es... Que no me llamo Mario.

(TODOS RÍEN)

No, mi historia verdadera es Mario Travolta.

Bueno... Empatamos.

O sea, han acertado lógicamente los dos

y por lo tanto sabéis que tenéis cada uno de vosotros...

¿La mitad? No, no, 500 gallifantes.

No le des más a ella, que tiene muchos.

500 gallifantes, los dos.

500 y 500. -Pero me ganas.

Por lo tanto vamos a repasar cuál es la situación.

Mario, 720.

Está muy bien, eh.

Está muy bien.

Muy bien. Está muy bien. Vale.

Vamos a ver, no tengo ni idea de cómo ha quedado Alaska

hasta el momento.

¡1030 gallifantes! ¡Hala!

¡1030! ¡Ganadora!

¡Ganadora, ganadora!

Ahora pasamos al último juego.

Ella pasa al gallifantazo inmediatamente.

¿Y yo dónde voy? Toma; tú te vas al trono.

Esto es para ti. Muchas gracias, ha sido un placer.

¡Vamos al último juego! ¡Vamos al último juego!

Aquí una Alaska, aquí un Mario.

¿Vale? Sí.

Pero yo tengo un orgullo muy especial

porque con Alaska, con Olvido, estuvimos ya en "Juego de niños"

en 1990 o por ahí.

Sí, por ahí. Bien, ¿qué quiere decir?

Que esta mujer me ha hecho el récord, el récord,

de gallifantes de todos los concursantes hasta el momento.

¡Bravo! -¡Ah!

1030, 1030. Qué bueno.

Por lo tanto yo estoy... Yo me hincho, yo me hincho.

Lo que no tengo yo que se lo den a él.

Llega el momento de ganar o poder ganar...

Ya. 1000 más.

Ay, por favor. 1000 más.

El encargado de esta sección es el señor José Corbacho.

¡Bravo!

¡¡¡El gallifantazo!!!

Es mi concursante, es mi amiga. Es su concursante.

Sí, y es un récord.

Ha batido el récord del programa a día de hoy.

1030, quiero repetirlo.

Mira, este es el gallifantazo. Ay.

Igual lo ganas, pero es difícil. Ya lo sé.

¿Cómo lo tenemos? Es muy complicado.

Vamos a ver en qué consiste el gallifantazo,

pero antes voy a presentaros

a los gallicracks que juegan hoy con nosotros.

¿Qué son los gallicracks?

Son, entre los niños de "Juego de niños",

la "crème de la crème".

Gente que hace el cubo de Rubik en 13 segundos sin manos.

Gente que habla de Descartes en el recreo.

Cada vez es peor de lo estos niños, ¿no?

Sí, claro, es que ellos, al contrario que nosotros,

siguen evolucionando. Claro.

Entonces... Vamos a conocer a esos ocho gallicracks

que van a jugar hoy en el gallifantazo con Alaska:

Izan, Martina y Lola, Ainara, Lena,

Nico, Martina, Marc y Lucía.

Cógete el gallifante para casa.

Cada uno define su cosa, eh. Ya, vale.

Cada uno su cosa.

Vaya alineación de niños que tenemos.

¿Cuánto tiempo tiene? Tienes tres minutos

para completar las ocho definiciones, el panel.

Cada niño te irá dando pistas sobre la misma definición;

cada cuadro es una definición. Vale.

Puede ser una cosa o un nombre de persona.

Entonces te iremos dando pistas; primera, primera...

Si se te ocurre algo, lo bueno es decirlo,

porque el tiempo es importante, y si no te viene nada, pasas.

¿Has dicho que el tiempo es importante?

Sí. Pues vamos.

Porque... (TODOS RÍEN)

¿Estamos preparados? ¡Sí!

¿Sí? Pues vamos allá. Tiempo. Izan.

Como una oveja con brazos. -Pulpo.

Siguiente.

No es ni el nueve ni el diez.

-Paso. Siguiente.

No es de la familia, pero como si lo fuese.

-Paso. Siguiente.

Hace todo igual, igual, igual que sus amigas.

-Paso. Siguiente.

Son blancas, más finas que un fideo.

-Nubes. Siguiente.

Son muy, muy, muy pesadas.

Muy pesadas. Enfermeras.

Siguiente. ¡Por favor!

-Te sientas encima, pero no es una silla.

Te sientas encima y no es una silla.

Un taburete. Siguiente.

Si son muy grandes, pareces una mosca.

Si son muy grandes, pareces una mosca.

Hum... Queso.

Paramos un momento. Paramos un momento.

Oh. No pasa nada, es habitual.

Primeras pistas, primeras sensaciones.

¿Tienes alguna que más o menos...?

No, cada vez que pienso en algo, el siguiente me lleva a otro lado.

Te puedo recordar algunas pistas. Por favor.

Izan nos ha dicho que es una oveja con brazos.

Lola y Martina que está entre nueve y diez.

Ainara que no es de la familia, pero como si lo fuese.

Cada niño es un concepto. No, ya me he dado cuenta.

Venga. Sí.

¿Sí, seguimos? Tiempo. Adelante, Izan.

No me gustan los que pican. "No me gustan los que pican".

Pimientos. Siguiente.

Se puede poner en el yogur y en la ensalada.

-Paso. Siguiente.

Su comida huele un poco mal. -Los cerditos.

Su comida huele un poco mal. Siguiente.

En su trabajo siempre se moja. En su trabajo siempre se moja.

Paso. Siguiente.

A los mayores les da mucha rabia.

A los mayores les da mucha rabia. Paso.

Siguiente.

Les gusta la caca, qué asco.

-Moscas. ¡Correcto!

¡Bravo mi mujer! Venga, niña, el gallifantón.

Moscas, moscas. Te voy a recordar las pistas

de Marc y Lucía, para que las tengas.

Marc ha dicho: "Te sientas, pero no es una silla".

Y Lucía: "Si son muy grandes pareces una mosca".

Vale. ¿Vale?

Vale. Luego recordamos más.

Tiempo, Marc, adelante.

Ay si se te vuelca. Ay si se te vuelca.

El váter.

-¿Cómo? Siguiente.

Lo ves todo muy oscuro. Lo ves todo muy oscuro.

Un orinal. Tercera pista, Izan.

No te lo pongas en verano porque te mueres.

-Un de estos que van guateados. ¿Cómo se llama?

Decídmelo. Un... Una parca, un...

¿Parca? ¿Un qué?

No, abrigo no... Tiempo, tiempo.

¡Pasa, pasa! Pasamos.

Siguiente. Guárdalo.

Es como un cerebro que se come.

-Nueces. Correcto.

¡Bravo mi mujer, bravo!

Muy bien, muy bien. Al final gana.

Vamos bien. Vamos bien.

Vamos bien porque tenemos muchas acumuladas.

Recuerda lo de Marc, lo de Izan, que parece que te ha venido...

Te recuerdo las de Ainara:

es como de la familia sin serlo y su comida huele mal.

Has dicho "cerdo", podría serlo; para George Clooney lo sería.

Tiempo, Ainara.

Algunos equipos de baloncesto tienen una.

-Canasta.

Siguiente.

Se pasa el día en bañador. Se pasa el día en bañador.

El socorrista. Siguiente.

Papá Noel tiene un montón. -Renos.

No, eran blancas y finas. Siguiente.

Canas. -Lo usas de muy pequeño

y de muy mayor.

La silla que te sientas... Paso.

Siguiente.

Si las llevas cuando llueve eres tonto.

-Sandalias. Siguiente.

Algunos se hacen bolas. Algunos se hacen bolas

y en verano no se llevan...

Paso. Siguiente.

De pequeña tenía una que se llamaba Kira.

-No me acuerdo de lo otro. Paso. Paramos un momento,

porque quedan 8 segundos, pero... ¿Qué pista quieres que te diga?

(RÍE) ¡Todas!

No, todas no, otra vez no.

Venga. Quiero a Marc o a Lucía.

Te puedo decir que la de Marc la has dicho en un momento dado.

Pues la de Lucía. La has dicho a destiempo.

Marc decía: "Te sientas pero no es una silla,

ay si se vuelca"; y tú has dicho "tal"...

Ainara, que ella tiene una que se llama Kira,

que los equipos de baloncesto tiene una.

Lucía quiero. Lucía:

"Si las llevas muy grandes pareces una mosca,

lo ves todo muy oscuro"... Lucía.

No, el orden no sé cuál es;

pero puedes ir pasando y vamos rápido.

Vale. ¿Sí, correcto? Tiempo, seguimos.

Paso. Siguiente.

Paso.

-Huele fatal. -Paso.

-¡Tiempo agotado, tiempo agotado!

-Ay... -¡Tiempo agotado, tiempo agotado!

Es muy difícil, eh. No entiendo nada.

Es muy difícil. Es muy difícil.

Quería llegar a las gafas.

-Pues no has llegado. Querías llegar a las gafas de sol,

que era la definición de Lucía. Si son grandes pareces una mosca,

lo ves todo muy oscuro, si llueve pareces tonto;

o puedes ser fotofóbico, eh.

¿Me puedes decir lo que se vuelca? Marc decía:

"Te sientas y no es una silla, ay si se vuelca, huele fatal"...

Un orinal, que lo dijiste. Lo dije en otra.

Nico; blancas pero finas, a los mayores no les gustan:

las canas. ¡Ah!

Lo tenías cerquita.

Para Lena... Jo, jo, jo.

Estas cosas son muy graciosas.

Muchas gracias, yo también le quiero.

Lena hablaba de alguien que lo hace todo como sus amigas,

en el trabajo se moja y pasa el día en bañador:

Ona Carbonell.

Ay, Ona, perdona. Compañera de Mario.

Y Ainara: "Es como la familia, su comida huele mal,

los equipos de baloncesto tienen una,

yo tuve una llamada Kira": mascota.

Que George Clooney tuvo un cerdo como tal, pero...

E Izan; oveja con brazos, no me gustan los que pican,

en verano te mueres y algunos se hacen bolas:

un jersey o suéter.

Bueno, un aplauso para Alaska.

Vamos a levantarnos. Cómo me hubiese gustado.

A mí también. Pero da igual

porque has conseguido el récord. Récord. Gracias.

El récord de gallifantes de "Juego de niños", ¿vale?

Vale. Por cierto, ven aquí, Corbacho.

A ver a cuánto está hoy el gallifante.

Has conseguido 1030 gallifantes. Sí.

Vamos a ver cómo se cotiza hoy el gallifante.

6,51; no está nada mal. Ay, qué bien, qué bien.

Por lo tanto, has ganado un total de 6705 euros.

Ay, qué alegría.

-¡Bravo! Muy bien.

Qué alegría.

Y ahora es el momento en el que tienes que decir

a quién haces entrega de este dinero.

Pues es una asociación que se llama Guerreros Púrpuras;

ellos están en el hospital Niño Jesús de Madrid

e intentan que los niños que están ahí ingresados

con epilepsia, con enfermedades neurológicas

que son raras, que todavía se están investigando;

y esos niños tienen que pasar allí temporadas.

Intentan tener unas instalaciones

que hagan más llevadera la estancia de esos niños

y que se investigue.

Así que a los Guerreros Púrpuras, que son estos niños,

les damos todo el dinero. -¡Bravo!

-Ven, Mario, ven. ¡Ven!

¡Para acá!

Yo he perdido, pero he ganado. He ganado estar aquí.

Enhorabuena, preciosa mía, que sabes que te quiero con locura;

pero te di ventaja.

Qué puñetero que eres.

Bueno, bueno, bueno, ya hemos llegado al final.

Simplemente deciros que la infancia nunca debería curarse con la edad.

Nunca. Nunca.

¡Por eso estoy enfermo yo, estoy enfermo!

¡Todos, todos!

Gracias, gracias. Gracias, Javier.

Gracias. Gracias.

Enhorabuena. Es muy complicado el panel.

¡Hasta que me he enterado!

-¡Bravo! ¿Y quién gana ahora?

-Bueno, pues se tiene que tomar la "ostra".

(TARAREA)

-Billy "Eillot". (RÍE) ¿Billy...?

(RÍE) Billy "Eillot".

Segunda historia. -A ver si eres más convincente.

-¿Sí?

¿Pero qué has hecho? ¿No puedo ganar yo?

¡Voy de todo a la vez!

Cuatro Iñakis; tres auténticos...

(RÍE) No, perdona. (RÍE) Uno.

¡Oh!