'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dimecres i dissabtes a La 2.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita d'Anna Hospital a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. La metgessa forense és especialista en identificació de cadàvers en catàstrofes amb víctimes múltiples a través de les anàlisis odontològiques.

Anna Hospital va començar a interessar-se per la medicina forense mentre treballava a l'ambulatori de Figueres, quan feia tercer de medicina i va conèixer al pediatre i forense Narcís Bardalet.

El primer cadàver que va presenciar va ser mentre estudiava Medicina i diu que la va impactar molt, però amb els anys se n'ha acostumat i ha acabat convertint-se en una especialista molt valorada. Per això l'han reclamat per participar en la identificació de cadàvers en catàstrofes com el Tsunami de Tailàndia (2004), els atemptats terroristes a Madrid de l'11-M (2004), l'accident ferroviari de Castelldefels (2005) i el cas de l'avió de Germanwings (2015).

D'una manera molt didàctica l'Anna Hospital ens explicarà, amb exemples, casos d'assassinats que ha pogut resoldre gràcies a la identificació de les dents.