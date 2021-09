'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els dilluns a La 2 de RTVE Catalunya.

RTVE Catalunya recupera dilluns el capítol d''Helvètica' sobre l'arquitectura. Aquesta setmana la Flora Saura i l'Òscar Dalmau s'endinsen en el món d'aquest art acompanyats de Juli Capella, Eliseu Arrufat i Maria Pauner de Moragas, entre altres.

Al capítol d'aquesta setmana parlem d'arquitectura i ho fem amb un guia de luxe: Juli Capella. El dissenyador i arquitecte acompanya la Flora Saura en un passeig per descobrir-nos una nova mirada sobre alguns dels edificis més reconeixibles de Barcelona. Coneixem altres maneres de relacionar-nos amb els edificis que habitem a través de l'habitatge col·lectiu amb Eliseu Arrufat, de la cooperativa d'arquitectes Lacol.

Per la seva banda, l'Òscar Dalmau ens descobreix la figura d'Antoni de Moragas de la mà de la seva neta i arquitecta, Maria Pauner de Moragas. Junts ens obren les portes dels fascinants vestíbuls que l'arquitecte dissenyava per als seus edificis.

A més, descobrim que la senzillesa també pot ser revolucionària a la Casa Bloc amb la Jelena Prokopljević i el Jordi Mitjans ens fa cinc cèntims sobre com seran els habitatges del futur. Per últim, si el nom de Lilly Reich no us sona, la Júlia Solans hi posa remei. Uns fonaments immillorables per construir un 'Helvètica' que ens acosti al món de l'arquitectura.