'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dimecres i dissabtes a La 2.

RTVE Catalunya estrena aquest dimecres nova temporada de 'Noms propis' i ho fa amb el músic Francesc Burrull en una entrevista enregistrada poc abans de morir el passat 28 d'agost. Es tracta, per tant, de l'última aparició que va fer a un mitjà de comunicació, amb una conversa pausada i tranquil·la, on el músic va repassar la seva carrera artística, plena d'anècdotes amb personalitats conegudes, amistats i amor.

Professionalment, Francesc Burrull va fundar els grups Latin Combo (1958) i Latin Quartet, amb els quals va enregistrar diversos discos. Va acompanyar primeres figures del jazz, entre d'altres, Sidney Bechet, Jean-Luc Ponty, Bill Coleman, Chet Baker i Don Byas. També va tocar al costat de Tete Montoliu, tot i que se'l coneix per ser un dels membres del col·lectiu Els Setze Jutges, i durant molt de temps, el principal arranjador i compositor de la Nova Cançó, així com també de l'himne del Barça. Al llarg de la conversa, ens explicarà, entre d'altres, com va coincidir amb l'actriu Ava Gardner i li va interpretar al piano 'Lullaby of Birdland'.

L'any 1992 va rebre el Premi Nacional de música de la Generalitat de Catalunya en la categoria de jazz, i el 2017 el premi Enderrock d'honor i la Creu de Sant Jordi.