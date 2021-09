¿Qué es lo que baila Ana?

Hasta los muertos le tienen ganas.

¿Qué es lo que baila Ana?

Que todo el mundo se pide un turno.

El Papa se lo consulta...

...al Dalái-lama.

¿Qué es lo que baila Ana?

El reportero de "El Mundo" al del "Semana".

¿Qué es lo que baila Ana?

Y el pijo del cochecito cupé...

...a los que ligan a pie.

¡Por la cara!

¿Qué es lo que baila Ana?

Ana.

Ojalá Alexia haya reflexionado y sea más razonable.

Cuanto más dinero hay, más brilla por su ausencia lo razonable.

Ojalá te equivoques. No quiero un divorcio movido.

Puerta

Sí.

Alexia Vázquez de Castro. Que pase.

Y recuerda, calma.

Buenas tardes.

¿Qué tal, Fernando? Hola.

Te veo superdelgado.

Veo que has cambiado de abogados.

Son los mejores.

Claro que los ex maridos ricos acaban pensando todo lo contrario.

Bueno, ¿empezamos?

Entienda que esto no es nada personal.

Podemos ir por las buenas o por las malas.

Espere.

El resultado, siempre igual.

Además, así se evita jaquecas, úlceras y demás.

Creo que son ellos los que han abierto el fuego.

Nuestra primera y última oferta.

Su cliente no les ha comentado su intento para hacerse con mis bienes.

Falsificó documentos, mintió.

Fue una novata negociando su divorcio.

Pero nosotros somos profesionales.

Me está amenazando. No.

Intento evitarle problemas.

Ya.

Quiero comprar las acciones a las que tiene derecho...

...a un precio razonable.

Estoy siendo muy generoso.

Hablemos en serio.

Un momento.

Le corresponden la mitad de sus bienes.

Y exigimos daños y perjuicios.

Por daños a su imagen... ¿Podemos hablar?

¡Fernando!

A solas.

Ustedes son testigos.

Está intentando intimidar a mi cliente.

A ella no la intimida ni una división acorazada.

Muy bien.

Sabes que te puedo denunciar por espiar a Ana, por chantaje...

Ella no era responsable de sus actos.

Estaba enamorada y quería salvar su matrimonio.

Eso mismo.

Usted es el malo. -Un momento.

Para cualquier juez, su mujer, Alexia, estaba sola.

Con un marido que la engañaba y que nunca la había querido.

Nunca.

¡Qué tonterías!

No vamos a llegar a ningún acuerdo con él.

Faltáis vosotros por confirmar con quién vais a venir a la boda.

Como me caso pasado mañana, sería sería un detalle que me lo dijerais.

Yo, con Blanca y Bea.

¿Blanca y Bea?

¿Blanca va sola?

¿Te importa?

No, ya ves, si yo voy a ir sólo con Fonti.

Pero como lo he dejado con Monse...

Ya, Nando, ya.

Lo has dicho millones de veces.

¿Y tú, Andrea?

Yo pensaba invitar a los alevines del Real Madrid.

¡Qué morro!

Entonces, yo puedo invitar a las de mi equipo de fútbol.

Es broma.

A una boda no llevaría ni a un enemigo.

Y menos a ésta.

Yo he pensado que no voy a invitar a nadie.

Mi pandilla es un rollo.

Su pandilla, dice.

Como si la tuviera.

Mira quién fue a hablar, la niñata pija.

¿Queréis concentraros? Ya estoy bastante histérica.

A ver, Carol, ¿tú?

Pues no...

No lo sé. No lo he pensado todavía.

¿Vas a pensarlo en el primer aniversario?

Te apunto a Jorge.

Jorge no.

Sólo somos compañeros de trabajo.

Y no sé, no...

Seguramente, iré sola.

Es muy tarde.

Adiós. ¡Carol!

Ésta se queda solterona.

Tú sí que lo vas a estar.

Celia, Amalia, ¿podemos tener la fiesta en paz?

Buenas.

Es mi traje de boda.

¿A que mola?

Venga, dilo, que quiero oírlo.

¿A que mola?

Escúchame, José Manuel.

Yo hace tiempo que me pregunto algo.

Pregunta, tita.

¿Eres medio tonto o es que te has vuelto tonto del todo?

¿Por qué?

¿Ése es el traje que te has comprado para la boda?

Sí, no pasa nada.

Mira, toca.

Paño del bueno.

¿Paño del bueno?

Lo que tienes por sesera.

¿Tú te has mirado en el espejo?

Por lo menos, te podías haber comprado un traje de tu talla.

Sí, pero es que este traje es único.

¿Sabes por qué? -Claro que es único.

Te lo explico.

Este traje es único...

...porque se lo probó Brad Pitt una vez que estuvo por Madrid.

Claro.

¿Sabes lo que significa eso para una piba?

No.

¿Saber que ese cuerpazo se puso esto?

Y te lo has comprado encima sudado por otro.

Por Brad Pitt, sí.

Verás mi modelazo. -Si no hay más remedio...

Amalia.

¿Qué?

Que...

Bueno, que estaba pensando...

Y te ha sentado mal.

A los chicos os pasa mucho.

Es por lo del tema de la boda.

Como Fonti y yo no tenemos acompañante y vosotras tampoco,...

...podríamos...

¿Qué dices? Para un día que puedo ligar.

Ya, pero... -Yo lo digo por...

Por mí.

A mí no me importa que me acompañen.

Sí, eso. Lo digo por Andrea...

...y por Blanca también.

Si no os importa que éstos os acompañen.

Sobre gustos no hay nada escrito, pero debería haberlo.

Entonces, ¿de acuerdo? -Más imposible.

Vale. Voy a avisar a Fonti.

Y tú, Amalia, por favor, díselo a Blanca.

No os vais a comer una rosca.

Uf. -Venga.

Enséñame el vestido.

No me rompas el brazo, que no lo podré utilizar.

Fonti, misión cum...

Lo del disfraz, ¿es por algo?

¡Pero qué disfraz ni qué leches!

Esto es un traje muy guapo, molón y elegante de boda.

A ver si sabes quién lo llevó puesto.

Imagina. -¿Cómo no me lo voy a imaginar?

Está clarísimo. El payaso de algún circo.

Sí. -Mucha envidia veo por aquí.

Mucha. -Déjate de tonterías.

He convencido a Blanca y Andrea. Las acompañamos.

¡Qué bien!

Fonti, te diré las cosas claritas. -Dime.

Es nuestra oportunidad: las niñas en las bodas están muy sensibles.

Y ahí entramos a saco. -Dime, ¿qué te han contado?

Nando, haz el favor, chiquillo, dile algo.

Trae, ni caso. Dime, ¿qué te han dicho?

Este muchacho va a hacer un ridículo espantoso.

Bruno.

En el jardín interior de la iglesia hablaremos con la prensa.

Que graben lo que quieran para que nos dejen tranquilos.

¿Qué te parece si...?

¿Qué te parece si Fernando se casa en tu lugar?

¡Eh!

Sí, me parece muy bien.

Ya.

David, sé que las bodas por todo lo alto no te gustan mucho,...

...pero disimula un poco. -No, si está bien.

Está pensado así y tiene su cosilla.

Ya.

Ya veo, ya.

Hijo, te conozco bien y te he visto derrochar entusiasmo...

...ante un viaje o tus aventuras a ninguna parte,...

...pero tengo la impresión de que no estás ilusionado con tu boda.

¿No te ha dicho nada Ana? ¿No lo ha notado?

Las bodas son un jaleo. Sobre todo ésta.

Estamos deseando que se pase. Claro que estoy feliz.

Cómo no habría de estarlo.

Eso me pregunto yo.

¿Dónde has estado todo este tiempo?

Pensando. He oído excusas tontas,...

...pero ésta se lleva la palma. ¿Qué tenías tú que pensar?

En mí, en mi vida.

Nosotros buscándote muertos de preocupación...

...y resulta que estabas pensando. Anda que...

¿Y has pensado bastante o todavía te queda?

Pues...

He tomado una decisión. ¿Sí?

¿Cuál? Por mucho que me empeñe,...

...soy mayordomo y no voy a cambiar.

No me veo haciendo otras cosas.

Y he comprendido lo importante que es para mí esta casa.

No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.

He echado de menos a los niños,...

...al señor.

Me alegro mucho de tenerte de nuevo aquí en la casa.

Debo decirte algo más. ¿Qué?

Pues que a quien más he echado de menos de todo corazón...

...ha sido a ti, Manuela. ¿A mí?

¡Ay, Bruno, tú no sabes...

...el desbarajuste tan grande que hay aquí!

Una sola para la casa, la comida, la boda,...

...y el señorito por ahí pensando. Desde luego, Bruno.

Y ni una llamada. Podías haber telefoneado un momentito...

...y decir: "Oye, que estoy pensando. Tú tranquila".

Y ya está. Mira que es fácil.

Bruno. Manuela, amor.

¿Guapa? ¿Tan guapa te parece Blanca?

A mí como mucho me parece, ¡joder!, rarita.

Tú sí que eres raro.

Primero dices que me líe con ella y ahora sólo ves defectos.

No saco defectos. Sólo digo que a ver cómo aparece en la boda.

A lo mejor se disfraza de la mujer araña.

Pues es verdad. -¿No me digas que no habías caído?

Estás tontín. Sin mí no eres nada, macho.

Con lo rarita que es, no puedo ir en plan pijito.

Necesito algo especial. Algo distinto.

Pues mi supertraje ni de coña.

Por supuesto.

Por supuesto que no. -Ah, vale.

Tengo que sorprenderla, tío.

Sorprenderla, fijo que la sorprendes.

Porque capullazos como tú en estado puro no suelen verse.

Necesito otra ropa.

Jopé. -¿Qué?

Que es un rollo. -¿El qué?

La boda. No nos dejan gritar ni decir palabrotas.

Pero podemos zampar tarta y no nos dirán nada.

Y beber champán. -Y tomar un puro, como el abuelo.

Seguro que sí. En las bodas te dejan hacer todo.

Mola. Hola, chicos.

¿Os pasa algo? ¿Estáis enfermos? Papá, no es tu cumple.

¿Y? ¿Quién te ha hecho el regalo?

Me lo dio un mensajero. Será otro regalo de boda.

¿Podéis llamar al timbre?

Bruno.

Si me permite el señor.

¡Qué sorpresa! ¿Qué hace aquí? Cada persona encaja en su sitio.

A veces cuesta tiempo darse cuenta, pero éste es el mío.

Si me acepta, estaré encantado.

Para mí es como si nunca se hubiera ido. Nos viene fenomenal.

Gracias, señor. Han intentado encargarse,...

...pero no es lo mismo: la boda, los regalos, los trajes.

Sin Vd., esto es el caos. Señor, exagera sin duda.

No, mi padre lleva el protocolo. ¿No?

Y menudas ideas. Sálvenos. Oye, Fernando,...

...¿y si ponemos camareras, y no camareros, con un uniforme así...

...de cortito? Bruno. Señor.

¿Lo ve? Ya me hago cargo.

Bruno ha vuelto y no hace falta que te encargues de eso.

¡Con lo bien que iba todo! Sí, pero es su trabajo.

Claro, pero mira, Bruno,...

tengo unas ideas para el banquete que quiero contarte.

Estaré encantado.

Y, por cierto, bienvenido.

Timbre

Hola, Jorge. Hola.

¿Puedo pasar? Por supuesto, pasa.

¿Ocurre algo?

Sí, los típicos nervios.

Ya verás cuando te cases.

No sé si va conmigo. Por cierto, enhorabuena.

Gracias.

¿Tienes un momentito? Sí, claro. Siéntate.

¿No querrás divorciarte? Pues me lo estaba pensando.

Si me decido, te lo digo. No, qué va. Es sobre la boda.

Me gustaría que vinieras. ¿Yo?

Sí, claro.

Eres amigo de la familia, ¿no? Sí, pero Carol no me ha dicho nada.

Oye, que no te invita Carolina, te invito yo.

No sé si le sentará muy bien que yo...

Jorge, por Dios, una cosa.

¿Carolina es socia de esto o no? Sí.

Es como si fueras socio de los Hidalgo,...

...en cierta forma, y me encantaría que vinieras.

Gracias.

Pero no tengo con quien ir.

Conmigo.

Podemos ir juntos.

Hola. Hola.

¿Contigo? Es que ir contigo... -No seas borde. Has oído a Ana.

Somos socios de una de las empresas de la familia.

Sería una descortesía no ir.

No tanta. Entonces, ¿venís los dos?

Por supuesto. Será un placer. Dile a Carolina que allí estaremos.

Le va a hacer mucha ilusión, seguro.

León, hola, soy... Sí, soy yo, Carolina.

Bien, ¿qué tal estás tú?

Te llamaba para una bobada, igual no te viene bien.

Es sobre la boda de Ana. Sabes que se casa, ¿no?

Había pensado que a lo mejor querrías acompañarme.

¿En serio? ¿No tienes nada que hacer?

Entonces, me encantaría ir contigo.

¿Quién? Jorge no va, ¿por qué tendría que ir?

Vale, entonces pasas a buscarme.

Muy bien. Hasta nuevo, León.

Pues no sé cómo será el vestido,...

...pero Ana lo lucirá como nadie.

¿Unas pastitas? -No, gracias.

Siga, siga. -Yo no debería.

Me quedan unos días para salir de cuentas y no debo engordar más.

¡Qué ganas tengo de ver a Ana vestida de novia!

¿No me puedo ir? -No.

Tenga un poco de paciencia. Ana estará divina.

Me gustaría poder verme. No sin terminar de peinar.

Ni de maquillar, ¿le pongo algo de rubor?

No, yo prefiero... No se mueva. Estoy con su espalda.

Perdone. Faltan los pendientes.

No, llevará unos de mi madre. -Sin pendientes. Va sin recogido.

No, el pelo le tapará la cara. Ni hablar.

No es del todo suelto. Es como en cascada.

A ver si te enteras. -¡Parecerá que lleva una coliflor!

Y tú la pintas como una calabaza. -¿Qué dices?

No se mueva. Vale, perdone.

Creo que Ana... -Nosotros somos los expertos.

Mi maquillaje no lo estropea una peluquera de barrio.

¿Yo, de barrio? -Sí.

Yo soy un estilista, pintamonas.

Y el pelo en cascada. -Recogido.

En cascada. -Recogido.

En cascada. -Recogido.

¡Ya basta!

¡Por Dios! ¿Saben lo que les digo?

Ha sido un placer estar en sus manos. Gracias a ello sé...

...que el día de mi boda me peino y maquillo yo como hago siempre.

Eso, ni pensarlo. Intenta impedírmelo, Rodolfo.

Muchas gracias a todos y adiós.

¿Y nuestros honorarios?

Tranquila, cobrarán hasta el último céntimo,...

...y ahora adiós a todos.

Hortera. -Antigua, más que antigua.

Peluquera.

Princesita, ¿qué haces despierta a estas horas?

Pensaba.

Ah, sí. Ven aquí, cariño. Ven.

¿En qué pensabas? Mañana ya no estás aquí.

Duermo en casa de Sharon. Da mala suerte que la novia duerma...

...en casa del novio el día antes de la boda.

No soy supersticiosa, pero... ¿Hoy ha sido el último cuento?

No, cariño. Vendré a menudo a verte.

Si no me importa. ¿Cómo que no te importa?

Ya soy mayor para cuentos. Es verdad.

Eres muy mayor, mi vida. Eres tan mayor.

Pues claro. Si quieres, te cuento un cuento para que veas.

Me encantaría. Ponte ahí y cuéntame un cuento.

Érase una niñera con superpoderes. Mary Poppins.

No, como Lara Croft, pero en rubia.

Perdona.

Y tenía que proteger a 7 niños de una bruja muy mala que hechizó...

...a su padre para casarse con él. Qué mala.

Sí, era malísima.

La niñera le hizo un hechizo y la convirtió en una babosa.

Puaj, qué asco. ¿Y qué pasó después?

La niñera, en vez casarse con el padre hipnotizado, se casó con otro.

Igual es que le quería.

¿Y qué pensaban los niños?

Ana, acompáñanos. ¿Qué hace todo el mundo levantado?

A las novias se les hace una despedida de soltera.

Ya estás tardando.

Vale. Bueno. Venga.

Os aviso una cosa: me caso y tengo que estar guapa para la boda.

Tú ya estás muy guapa. Mueve el culo.

Vamos. Tenemos una sorpresa. ¿Una sorpresa?

Pero bueno... Se puede saber qué sorpresa.

Vuestro padre me va a matar.

Todavía soy la niñera de esta casa.

Me matáis. Ana, siéntate y cállate.

Esto debe haber en una despedida que se precie.

¿El qué? TODOS: "Chicos".

Música

TODOS: "Bien".

Griterío

¿Qué pasa?

No me lo puedo creer.

Levanta, que queda la mitad del espectáculo.

Tío, me he hecho un lío. -Improvisa. Haz algo.

Bravo.

Gracias, cariño. Muchas gracias.

Soy un "pofesional".

Tira pa'lante, que es tarde. -¿No quieres ser mi mánager?

Has visto que tengo lo que hay que tener.

Ahora te vas a casa y le haces el numerito a tu padre.

A ver si tienes lo que hay que tener. Tira pa'lante.

Un hurra por Fonti. TODOS: "Hurra".

Venga, niños, a dormir.

Mañana hay que levantarse.

Vamos. ¡Cómo han dejado todo tirado!

Creo que no voy a poder dormir tras este espectáculo.

Eso tiene fácil solución. ¿Cuál?

Ésta.

¡Ay, qué emoción más grande!

Si sólo voy a dormir a casa de Sharon.

Una noche sólo. Por eso.

Cuando te vea mañana vestida de novia,...

...voy a tener que tratarte de Vd. y llamarte señora.

No me llames de Vd. Soy la misma chica de barrio de siempre.

Que te parto la crisma. Sí.

Manuela, no llores. Ven aquí.

A mí me gusta llorar en las bodas. Qué le voy a hacer.

Vale, pues espera a mañana.

¡Ay, cuánto te vamos a echar de menos!

Oye, Manuela, tú por lo menos tienes a Bruno.

Sí, ¿y el vacío que vas a dejar en esta casa tan grande?

¡Por Dios!

Bueno, Manuela...

Cuídamelos. Pues claro.

Ven aquí.

Y no llores más, por favor. Vale, vale.

¡Qué pena más grande, por Dios!

¿Qué tal, señor? Estaba...

Siendo niñera hasta el final. Supongo que sí.

Va a ser muy raro no verlos. Claro que los vas a ver.

Vas a ser su única tía.

Supongo.

Aunque siento algo dentro que me dice que no será lo mismo.

No. No será lo mismo.

Ana, tu paso por esta casa ha sido maravilloso.

Todo ha cambiado para mejor.

Gracias a ti. Yo también le doy las gracias.

Por haber aceptado ser el padrino de mi boda.

Podía haberse negado. Me lo has pedido. Con eso basta.

Seré protagonista el día de tu boda, pero de otra manera.

No tenía a quien pedírselo.

Trátame de tú. Seremos cuñados.

Quiero que veas en mí a un amigo.

Un amigo de verdad.

Gracias.

Ruido

¡Ay!

Creí que ibas a casa de Sharon.

Sí, me iba. Ya me iba. Ahora mismo.

Estaba...

...echando el último vistazo a todo.

Ya.

Ya lo veo.

Bueno, nos vemos mañana. En una boda, creo.

Muy bien. Adiós, Fernando.

Buenas noches, David.

Espero que tras la boda la dejes tranquila.

¿De qué hablas?

Le agradecía su paso por esta casa. Nada más.

Conozco tus nada más. Bah.

Verás qué cochazo te he alquilado para llevarte a la iglesia, cariño.

Oye, Sharon, cuando te casaste con Tony...

¿Qué? Que si eso...

Nada.

¿Que si estaba segura de lo que hacía?

Sí, eso mismo.

Pues claro. ¿Tú no? Sí, hombre.

Que sí, sí, sí, sí, mujer.

Era por hablar de algo. No le des más vueltas al coco.

Te vas a casar con un hombre que te quiere y es guapo y rico.

Pedir más tiene cárcel. Sí, es verdad.

Desde que hemos puesto la fecha, le veo distinto.

Sin ilusión, sin brillo. ¿Sin brillo?

Sí, distante, lejano. Ya lo sé.

Sí. Los marcianos le han abducido.

Sharon, vete...

Mira, por el niño, por el niño. Vamos a ver, Ana.

A todos los tíos les asustan las bodas.

A ninguno le gustan las bodas, y menos las suyas.

Te lo digo yo. Pero yo le veo distinto, Sharon.

Sin brillo, ya.

Fernando, qué sorpresa.

Tenemos que hablar. ¿Tiene que ser ahora?

Mañana me caso.

Llevas todo el día eludiéndome y hay cosas que aclarar.

Es verdad. Hay cosas que aclarar.

¿Por qué tienes que ser el padrino de la boda?

Bueno. Ana me lo ha pedido...

...y, te guste o no, no voy a negarme.

Tú, siempre tan quijote. ¿O hay motivos más altruistas?

Estoy harto de tantas insinuaciones. ¿Qué pasa?

¿Crees que voy a entrometerme en tu matrimonio?

No, esta vez eres tú el que se queda compuesto y sin novia.

Duele, ¿verdad? Hace 20 años yo sentí lo mismo.

¿A qué viene todo esto? Fernando, has perdido.

No te humilles ni me humilles a mí estando en el altar.

Deja que papá sea el padrino. Estás loco, perdona.

Loco o no, que te entre en la cabeza.

A Ana me la llevo yo y tú no la verás más.

¿Eres capaz de hacerle esto a Ana? Querrá ver a mis hijos, digo yo.

Fernando, no pongas a tus hijos en medio de esto.

Tú no quieres a Ana.

¿Y tú sí?

Tú no quieres a Ana. Haces esto para separarla de mí.

Para fastidiarme.

¿A qué te refieres? ¿Que a qué me refiero?

¿Le has dicho que Andrea no quiere que te cases con ella?

Se lo has ocultado. Ahora lo entiendo todo.

¿Y por qué me caso con Ana? Yo qué sé.

¿Para vengarte de mí? Me importa un bledo tu opinión.

Me importa un bledo.

Espero que no cometas el peor error de tu vida casándote.

Recapitulemos.

En 35 minutos, todos levantados.

En 55, todos desayunando.

30 minutos más para arreglar la casa.

Otros 30 para estar listos para la boda.

10 más para que lleguen los coches y los subamos a ellos.

Y me quedan 3 minutos para cambiarme y vestirme.

Lo puedes hacer. Lo puedes hacer.

Buenos días, Bruno.

Por favor. Un café y un calmante.

¿Qué te pasa? No hay que perder ni un segundo.

No he dormido en toda la noche. Entre los nervios...

...y mi madre y las vecinas hicieron fiesta hasta las tantas.

Menuda ayuda. ¿Has traído al menos la ropa de la boda?

¡Qué bien! ¡Llego la boda! -¡Oh!

Oé, oé, oé. ¿Qué pasa? Nos gustan las bodas.

¿Eres tonto? Si hay boda, adiós Ana.

Chaquetero.

Por favor, gritad en silencio.

Me va a estallar la cabeza.

¿Dónde están Andrea y Amalia?

No van a desayunar para estar más delgadas.

¿Qué?

Pues ya estamos fuera de hora. ¡Oh!

Estás guapísima. Pareces otra.

Arreglada estás monísima. Hoy vamos a arrasar.

¿Te gusta mi vestido? Está chulo, ¿eh?

Date prisa. Blanca y Bea están a punto de venir.

No es necesaria tanta prisa. -¿Y eso?

Creo que no habrá boda.

No seas gafe, que ya tenemos como adivina a Blanca.

¿Lo dices en serio?

No te puedo decir el motivo, pero no se casan.

No es capaz de hacerlo.

Conozco a mi padre y no lo hará.

Andrea, una cosa es lo que uno quiere.

Y otra lo que pasa.

No te gusta esta boda. Pero te tienes que aguantar.

Venga, anímate.

No me visto como mi hermano. No soy su clon.

Soy yo.

Cuando tengas la edad.

Ven y vístete, no tengo toda la mañana.

No.

Quieres jugar.

No quieres ponerte la camisa.

Que no.

¡Ay!

¿Qué ha sido ese crac?

¡Ay!

Sí, como ese chiste de la aceituna.

¿Qué le dice una aceituna a otra al caer?

Me he roto el hueso.

¿Llamáis a Manuela, por favor?

Con una condición.

Si me pongo lo que quiero.

No estoy para bromas.

Llamad a Manuela.

O al médico o a alguien.

Que es de verdad, corre.

Voy volando. ¡Manuel, el Bruno se muere!

¿Te duele? No me toques.

Me duele un montón.

Me tiene que pasar a mí.

¿Qué pasa, Bruno?

¿Quién se muere? Yo.

Bueno, espero que no.

En el peor momento, el día de la boda.

Va a ser un desastre.

Tranquilo, voy a llamar al médico.

Pero podías haber elegido otro día para accidentarte.

¡Ya va!

¡Ya va!

¡Qué día más malo para coger una jaqueca!

Buenas.

A ver, tita. ¿Qué te sugiero?

Una pena muy grande, José Manuel.

Pero ¿por qué?

Mamá me ha cogido el bajo.

Sí, pero...

Y los altos, ¿qué?

Espero que te dejen entrar en la iglesia.

Claro que sí.

¡Pero, bueno, chiquillo!

¿De qué te has vestido hoy?

¿Del Barman ese?

Batman, tita. Se dice Batman.

No, Manuela.

¡Qué va!

Voy de siniestro.

¡Mira, mira!

Tú vas de Raphael, macho. No nos engañes.

Yo mejor no digo nada, porque hoy lo veo todo muy negro.

Me voy, tengo muchas cosas que hacer.

Hasta ahora.

¡Molamos cacho!

¡Verás cuando Blanca me vea vestido así!

Lo va a flipar.

¿Has quedado? -Por favor, claro.

Están en el bote.

Tenemos que hacer una cosa.

Hoy no tenemos que mostrar mucho entusiasmo.

Tenemos que estar como si les hiciésemos un favor.

Eso, un favor muy tocho.

Fríos. Mazo de fríos.

Sin ganas.

Puerta

Vete tú.

Hola, chicos. -Hola.

¿Qué tal?

Nando, todavía no te has cambiado, ¿no?

Pues no.

Aún no.

No he tenido tiempo, ahora subo a cambiarme.

Por cierto, estás muy guapa vestida de...

¿De pija? Una vez al año es divertido.

Me arreglo en las bodas.

Yo también.

Vamos para arriba. -Sí.

A ver cómo es el vestido de éstas.

Yo creo que hemos estado bien, ¿no?

Fríos, calculadores, sin entusiasmo.

Ya, sí.

Entusiasmo, ellas tampoco tenían mucho.

Que voy a cambiarme, ¿vale?

Venga, que sí.

Por favor, doctor.

Dígamelo.

Seré fuerte.

¿Me voy a quedar inválido?

No conozco ningún caso de lumbalgia que provoque invalidez.

¿Cómo? ¿Sólo lumbago?

Un caso agudo.

Pero con una semana de reposo, como nuevo.

¿Reposo?

¿Una semana?

Lo siento, no.

Imposible.

El señor se casa hoy.

Me tengo que levantar.

¡Ay!

¿Te casas?

No, ¿estás loco?

Se casa mi hijo. Tranquilo.

En una boda, lo importante son los novios.

Nos arreglaremos sin ti.

Hay mucho por hacer. ¿Quién va...?

Esto va a ser un desastre.

Un desastre.

¡Qué poco sufridos sois los hombres!

Y me quedo sin acompañante para la boda y no digo nada.

¡Ay!

En vez de una semana, va a ser un mes.

Reposo absoluto, es una orden.

Esto va a ser un desastre.

¿Cómo va todo? ¿Nervioso?

Más de lo que creía.

Buena señal. La normalidad, al fin.

¿Y tú cómo estás?

No olvides los anillos. -¿Qué?

Eso es cosa de tu hermano, el padrino.

¡Papá!

¿No te lo ha contado?

¿Qué tenía que contarme?

¿Hay algo que deba saber?

Nada.

Pensé que mi hermano tenía más dignidad.

Pero no es así. Allá él.

¡Qué guapo!

¿Dónde está tu padre?

En su cuarto. ¿Y Bruno?

Ha sufrido un ataque de lumbago.

¡Pobre! Iba a plancharme el vestido.

Hazlo tú.

Y hazte cargo de los gemelos.

Estoy a medias.

Es tu problema.

Puerta

¡Bruno!

¡Mierda!

Hola.

¡Menos mal! ¿Qué tal se te da la plancha?

Los filetes a la plancha, bien.

¿Por qué? -Déjalo.

¿Por qué no peinas a mis hermanos?

Gracias.

Y revísalos, que no lleven petardos ni nada que haga ruido.

Gracias, adiós.

¿Ni en un día como el de hoy sois capaces de concederos una tregua?

¿Qué es eso de que yo debía ocuparme de los anillos?

Has hablado con David, ¿no?

Es un decir.

Cuéntame qué pasa entre vosotros dos.

Supongo que David pensaba que ibas a ser el padrino.

Yo creí que eso estaba solucionado.

No era una buena solución.

Pero no es momento de poner reparos.

¿No puede haber un día tranquilo?

Te adelanto una cosa.

Creo que David no quiere la felicidad de Ana.

¿Qué dices?

No la quiere.

No me preguntes por qué lo sé, pero lo sé.

No te creo.

Os tengo que echar colonia, por favor.

Bájate.

No.

Me da igual que estéis en la cama.

Portaos bien, por favor.

Es que esto es un rollo patatero.

Quiero quedar bien.

No me hagáis la faena.

Nos tienes que quitar las pilas para pararnos.

Aquí tenemos el botón, lo tienes que desactivar.

¿Y si os doy la paga?

¿Cuánto?

Pues un euro, soy un currela.

Te pillé.

Apagado, uno menos.

Ya estás activado.

La ropa no.

¡Celia, socorro!

¿Te ayudo?

Quítales las pilas. -¿Están con ese rollo?

Se ha acabado.

Suéltanos, bruta.

¡Que nos haces daño!

Anda, que ya sois mayorcitos.

Anda, a peinarse, vamos.

Gracias.

Hola.

A ver...

¡Qué guapa!

Tú también.

Gracias.

No sé.

No es el momento de preguntarte esto, pero...

¿Haces bien?

Claro.

¿A qué viene eso?

A pesar de nuestras peleas, siempre he creído que eras auténtico.

Que hacías lo que debías.

Bueno, nunca me lo habías dicho.

Te lo digo ahora.

Me alegra saberlo.

Lo de este traje es una apuesta.

Con esta flor pareces un Pimpinela.

Hay que llevarla.

Mira.

¡La envidia que van a pasar cuando nos vean juntos!

Lo mismo digo.

Oye, ¿sabes que el Brad Pitt y yo compramos la ropa en el mismo sitio?

¡El Brad Pitt!

A ti te regalan los saldos, por lo que veo.

No nos aplaudáis, ¿eh?

No dejas que se vea mi supervestido exclusivo.

Oye, que los coches están preparados ya, ¿eh?

A las termitas me las llevo yo, hay que atarlas corto.

Y lo digo en serio.

Bruno se va a perder la boda de Ana.

Igual no se pierde nada.

Revisión general.

¡Guapo!

¡Viva el novio!

Tenemos un novio de exposición.

A ver la novia. ¿Estamos todos?

Sí, de milagro. ¿Y papá?

Ahora baja. Vamos saliendo.

Tú y León venís conmigo, en la iglesia quedan algunos detalles.

Yo llevo a los gemelos.

Pero antes le pondré una inyección a Bruno.

¡Vamos a verle el culo a Bruno!

No os hagáis ilusiones.

¿Estás bien? ¿Te pasa algo?

No, se me ha metido algo en el ojo.

¿Lo podemos ver?

Hay espectáculos mucho mejores.

Bruno, ve bajándote el pantalón.

Espera.

¿Has cargado ya la batería del móvil?

Sabes que no me quiero perder ningún momento.

Sí, las dos.

Voy a radiar la boda por dos teléfonos: para ti y para mi madre.

Me cuesta un dineral.

No hay derecho a que me pase esto.

¿Y yo qué? Es triste ir a una boda sin acompañante.

¡Vamos!

Venga. ¿Qué haces?

Te tengo que poner la inyección.

Pero no así.

¿Y cómo lo hago?

Está bien, pero cierra los ojos.

¡Anda! Y vosotros.

¿Y hago el pino a la vez?

Venga, no va a ser el primer culo masculino que veo en la vida.

¡Manuela!

Tan caído, tampoco.

A los hombres se os nombra el culo y hay que ver cómo os ponéis.

Acaba de una vez. ¿Sabes lo que tienes que hacer?

Perfectamente.

Coger la banderilla.

Clavarla, ¡y zas!

¿Zas?

Si quieres, me das la mano.

Ayuda mucho.

Bueno.

Acaba lo más rápidamente posible.

¡Ay, Señor, Señor!

¡Y os llamáis el sexo fuerte!

Venga.

¡Ni lo vas a notar, vamos!

Por favor.

Aún no te he tocado, cálmate un poco.

Es que me he anticipado.

Venga, preparados.

Apunten...

No he sentido nada, nada.

¡Y fuego!

¡Ana!

¡Ana, tengo el coche esperando abajo!

Como tardemos más, igual se lo lleva la grúa.

¿Estás ya, cariño?

Cariño, estás guapísima.

¿De verdad, Sharon?

¿No estoy muy puesta?

No, eres la novia perfecta. Se van a quedar con la boca abierta.

¿Está bien puesta la corona?

¿Y el tocado?

¡Por favor! ¿Está todo bien?

Estás preciosa. Dame un beso.

Un beso.

Cuidado.

Me das con la pamela. Perdona.

Sharon, ven aquí.

Gracias por acompañarme.

¿Eres tonta o qué te pasa?

No me digas ya más nada. No quiero llorar tan pronto.

Claro.

¿Nos vamos? Vámonos.

¿Estás segura? Sí.

Adelante.

Vamos.

¡Qué guapa!

¡Qué elegante!

Vamos, Sharon. Vamos.

Si se me pasa algún pez gordo,...

...me avisas.

A ver si nos presenta el padre de Carolina.

Por lo que más quieras... -Eso quiero.

Va a haber mucha gente del mundo financiero.

Y yo he venido preparada.

No teníamos que haber venido.

Mira quién viene por ahí. Mira.

¿Qué hacéis aquí? -A mí me han invitado.

Y a mí.

Un detalle.

¡Natalia!

Natalia, me vas a romper el brazo.

No os puedo acompañar. -Tranquila.

Nos las arreglaremos sin ti, cariño.

Estás monísima.

Y tú también.

Era un cumplido, tía.

No teníamos que haber venido.

Tú sonríe y calla. Hola.

Ten cuidado con la tripa, cariño.

Sharon, me voy a matar.

Es que no veo nada.

Como no te guste, me da el sofocón.

Quieta. Vale.

Paciencia.

¡Sharon, por Dios!

No veo nada.

Tranquila, espera, espera.

Espera, espera.

¿Preparada? Sí, venga ya.

¡Qué coche!

¡Para mí sola!

Dime qué te parece.

Eres...

Soy única, estupenda.

¿Cómo has hecho esto?

Estás tiesa. Te has pasado.

Te lo mereces.

Tenemos hasta chófer, ven. ¿Qué dices?

Te estoy limpiando el barrio.

Federico, ¿no?

No, Enrique.

Eso. Ella es la novia.

Enhorabuena. Gracias.

¡Ay, Sharon!

¡Qué nervios! Vamos, ¿qué hora es?

No te preocupes.

Vamos, es tarde. ¡Qué llegadón!

¡Ay, Sharon! Pasa tú.

Yo no puedo con la cola. La pamela, ¿eh?

Cuidado con el niño. El niño y la pamela.

¿Puedes? Sí.

A ver, así. Gracias.

Gracias, Federico. -Enrique.

Estoy llena de velos.

¡Ana!

¡Vamos, vamos!

Nico.

Nico.

Le llaman, Nicolás. -¿A mí?

No creo.

Deben de llamar a otra persona.

Tico creo que dicen.

Parece que Ana se retrasa.

Eso parece. -No veo a Fernando.

Estará a punto de llegar.

¿No os dais cuenta de que me mira todo el mundo?

Me da vergüenza.

Sí, la gente no deja de mirarte.

¡Qué fuerte, tía!

Será por el vestido. Es original.

Debe de ser por el vestido.

Por la percha seguro que no es.

¡Envidioso! Voy a dar una vuelta.

¡Anda!

Es el mismo vestido.

Lo compré en una tienda donde venden ropa de Londres.

Claro, lo compramos en Londres.

Tina, yo soy Lucy. Nos llevamos bien.

Ni que lo jures.

Encantada.

¿Te sientas con nosotras en la iglesia?

No, no puedo.

Gracias.

Pues nos vemos dentro.

Vale.

Me quiero ir a mi casa.

Ya somos dos.

Mira, tenemos hasta televisión.

¡Qué chulada! Mira, tenemos música, CD.

Bueno, Sharon.

Me voy a preparar. Estoy nerviosa.

Vamos bien de tiempo, ¿verdad? ¿Qué hora es?

Sharon.

¿Qué te pasa?

Ana, dile al chófer que pare.

¿Que pare?

¿Cómo va a parar?

Que pare.

Federico, ¿puede parar?

Enrique. Enrique, pare.

Te recuerdo que me caso dentro de 5 minutos.

Ya sé que me vas a matar. Pero...

Dime qué te pasa, me estás poniendo nerviosa.

Me creía que era una falsa alarma.

Ahora me parece que no. Viene de verdad.

¿Quién?

Ya sé que es inoportuno.

¿Quién?

¿El niño?

Es una broma.

No.

No.

Es tu imaginación.

Estás nerviosa por la boda.

Todo eso.

Que no, que no, que...

¿Tienes contracciones? Sí, cada poco tiempo.

¿Tiene que ser ya?

Sí, es para ya.

¿No puedes esperar?

Federico.

Enrique. Enrique, vamos al hospital.

No.

¿Cómo me vas a llevar?

Tú vas a tu boda.

Cuéntame, Manuela.

¿Entran en la iglesia?

¡Qué va! La novia no ha aparecido.

Y a D. Fernando tampoco le veo.

¿Cómo no han aparecido?

Ya tendrían que entrar en la iglesia.

Ya lo sé, Bruno. ¿Has visto...

"...una novia que llegue a su hora? Espera".

Oigo un coche y no lo veo desde aquí, espera un momento.

Debe de ser Ana, menos mal.

No, es el coche de Fernando.

Es raro que Ana tarde tanto.

Viene el coche. ¡Qué emocionante!

Mamá, mira, la gente se está...

...amogollonando para ver bajar a la novia.

¡Oh!

Falsa alarma, sí.

Sí, ha llegado D. Fernando, que viene solo.

¿Dónde se mete Ana?

No sé, no me grites. Yo estoy informando nada más.

¿Ana no ha llegado? Aún no.

¡Qué raro!, ¿no?

Pásame el mó...

El móvil.

¿Para qué llevas el bolso vacío?

No hay problema. Yo me bajo aquí y hago autostop.

No, no. Con esta tripa, me paran fijo.

No.

Sí. Que no.

A ver, tranquilidad.

No puedo ir. Que esperan a la novia.

Claro.

Vamos al hospital, respira. Federico, al hospital.

Enrique. Yo le indico.

Eso que ha pasado, ¿era Ana?

¡Dios mío! ¡Otra boda que no se celebra!

Bruno, mamá. Tenemos un problema.

¿Un problema?

Que la novia ha dado la "espantá".

"Ha pasado de largo".

¿Que ha pasado de largo? ¿Que ha pasado de largo?

Mira bien, Manuela.

Oye, David.

¿Sabes lo que está pasando?

No. ¿Por qué se ha ido Ana?

No sé.

¿Y te quedas tranquilo?

Quizá sea lo mejor.

¿Lo mejor?

A ver si nos aclaramos, hijo.

¿Te quieres casar?

Perdón.

A estas alturas, ¿todavía estamos así?

Ana ha respondido por mí.

Perdone, señora.

¿Qué hora es? Pues son las 12.20.

12.20.

¡Dios!

¿Han ingresado al novio?

No, la madrina se ha puesto de parto.

Lo siento mucho.

Le voy a pedir un favor.

Sí.

¿Me deja dos euros? No he traído nada.

Y el novio me espera en la boda.

Yo he salido con las prisas y no he cogido el bolso.

Yo lo soluciono.

Por favor, ¿alguien tiene unas monedas?

Debe llamar a su novio. La espera en la iglesia.

Esto no te puede pasar a ti. Esto es una pesadilla.

Te vas a despertar.

Y vas a estar en el altar, seguro.

Toma, hija.

Llámale.

¿Qué le vas a decir? No sé, lo que pueda.

¿Me sujeta el ramo?

Sí. Gracias.

Muchas gracias.

Papá, ¿se suspende la boda o qué?

No lo sé.

Habrá que preguntar al novio.

Escuchadme los dos.

Aquí la gente está moviéndose.

Yo creo que se van a empezar a largar de un momento a otro.

Teléfono

Bueno, esperad un momento los dos.

¡Ay, por Dios!

¿Sí?

Manuela. Ana.

Escúchame.

Escúchame tú a mí.

¿Te parece bonito lo que estás haciendo?

Calla, es muy importante, Escúchame, es Sharon.

¿Qué pasa?

Se ha puesto de parto.

No me lo puedo creer.

Es cierto, estoy en el hospital.

Dile a David que me espere. En cuanto acabe, voy para allá.

Tú quieres que me estrangule a mí.

¡Por favor, por favor!

¡Es que me va a dar un ataque!

No me extraña, pobrecilla.

"Ana García, a información".

Te dejo, me llaman.

¿Sabes algo de Ana?

¡Que si sé!

Manuela.

¿Qué está pasando?

Háblame.

Esto es un caos.

Falto yo y es un caos.

¿Es usted Ana García?

Sí, yo.

¿Acompaña a Tomasa? ¿Qué Tomasa?

¡Ah, sí, Sharon!

Claro. ¿Cómo está?

Ahora sale el doctor. Muy bien.

Bonito traje.

Gracias.

Es la acompañante de la paciente.

¿Y por qué viene de novia?

Porque, a veces, me da por ahí.

¿Cómo está el niño?

Francamente bien. Los dos.

¿Ha parido tan rápido?

No, le echo una semana. Una semana pariendo.

No, para que empiece el parto.

Falsa alarma. ¡Qué Sharon!

¡Elige un momento para dar las falsas alarmas!

Bueno, está bien.

A veces ocurre: la tensión, los nervios.

Lo mejor es que descanse un rato. Luego puede salir.

Vale, espero aquí.

Total, me tenía que estar casando ahora.

Bueno, hace una hora.

Pero bueno.

No es necesario que se quede.

Y espero que su novio sea muy paciente.

¡Qué graciosillo! Encantada, doctor.

¡Hala, me voy!

¿Y cómo me voy?

No sé si estará Enrique.

Es el chófer de la limusina.

Y tampoco tengo dinero, claro.

Ni para un taxi.

¿Y en ambulancia?

Me parece que están a tope.

Ahora se termina mi turno.

Así que en vez de descansar,...

...la llevo.

Es Ud. un ángel. Así me llamo.

Yo, Ana.

Encantada, adiós.

Pues sí, me ha llamado la novia a mí.

Y me lo ha contado todo.

Su amiga Sharon se ha puesto malísima.

¿Y qué iba a hacer? Pues acompañarla, que es de ley.

Ya veo por qué no querías perdértelo.

¿Lo planeasteis cogidos de la mano?

Yo no tengo nada que ver con la decisión de Ana.

Ya.

Pensé que pelearíamos con las mismas armas.

No es así.

Se habrá arrepentido al final.

O quizá se ha enterado de que jugabas sucio.

Lo siento, has perdido.

Muy bien, zanjemos esto de una vez.

¿Qué haces?

No quiero montar un escándalo.

Cobarde.

¿Qué dices? Ya está bien.

No me callaré. Que se enteren de quién eres.

¿Sabes de qué se van a enterar?

A ver.

De que Ana te ha dejado plantado.

¿Y sabes lo que te digo?

Es lo mejor que le ha podido pasar.

Bien. -Señores.

¿Ocurre algo?

No, no. Nada, padre.

Aclárenme si va a haber o no va a haber boda.

Me temo que no.

La novia se ha arrepentido a tiempo.

Bien, entonces voy a apagarlo todo.

Muy bien.

¡Ana!

Un momento, la próxima semana, más.

La novia ya está lista.

Esto es una boda.

Habrá que sustituir al novio. Yo me puedo sacrificar.

Algo dentro de mí me dice que no estás seguro de lo que vas a hacer.

Una madrina embarazada trae mucha mala suerte a la pareja.

Que sea la madrina.

Fernando va a sentir lo que yo tantas veces.

No puedo creerlo.

Si son cada 5 minutos, estoy de parto, ¿no?

¡Necesito al médico ya!

Ya está aquí.

Hola.

¿No debe estar en el paritorio? -Tengo miedo.

¡Vaya ahora mismo!

Claro.

Es...

¡Oé!

Ana.

Es peor de lo que creía. Yo la quiero más que él.

Pero mucho, mucho, mucho.

¿Papá está en la fiesta? No, ha ido a anular la boda.