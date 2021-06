RTVE emetrà aquest dijous en directe a La 2 i RTVE Digital l'acte d'entrega dels premis Fundació Princesa de Girona, que aquest any se celebra al CaixaForum de Barcelona. Sota el títol 'Aquí, el present', l'esdeveniment pretén posar en valor la importància dels joves avui dia perquè junts construïm un futur millor.

Els Reis, acompanyats de la Princesa d'Astúries i de Girona i de la Infanta Sofía, presidiran la cerimònia, que finalitzarà amb el discurs dels premiats i les paraules de la Princesa Leonor i del Rei Felip VI.

L'acte, conduït pel periodista de RTVE Carlos Franganillo, comptarà amb un diàleg entre María Escudero Escribano, premi a la investigació científica el 2018, i Frances Arnold, premi Nobel de Química el 2018. L'homenatge a la música anirà a càrrec de la violinista Leticia Moreno i la Camerata de la Escuela Superior de Música Reina Sofía i el toc d'humor el posarà Juan Carlos Ortega.

Aquest any s'entregaran els guardons de 2021 i de 2020, que no es van poder entregar a causa de la pandèmia. Els deu premiats són: a la categoria d'arts i lletres el cineasta Guillermo García López (2020) i la veterinària i escriptora María Sánchez (2021), a la categoria d'empresa Pepita Marín Rey-Stolle (2020) i Lucía Goy Mastromiechele (2021), a la categoria d'investigació científica els investigadors Rubén Costa (2020) i César de la Fuente Núñez (2021), a la categoria social Guillermo Martínez Gauna-Vivas (2020) i Ousman Umar (2021) i a la categoria internacional Boyan Slat (2020) i Juan David Aristizábal (2021).

La Fundació Princesa de Girona té com a principal objectiu donar suport als joves en tots aquells aspectes crítics per al seu desenvolupament professional i personal i concentra, amb la convocatòria anual de Premis, tot l'esforç en detectar i reconèixer la trajectòria de joves brillants -menors de 35 anys- perquè es converteixin en Referents per a la resta de la joventut.