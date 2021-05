José Manuel Caballero Bonald, penúltimo autor vivo de la generación del 50, ha fallecido hoy a los 94 años. La 2 le rinde un homenaje cambiando el capítulo de esta noche de ‘Imprescindibles’ por ‘Cartas desde Argónida’, un documental con guion y dirección de Juan Luis de No, narrado por Juan Diego, que realiza un viaje sensorial a través de la memoria del poeta gaditano.

Argónida es aquel paraíso que muy de niño se le metió en el alma al poeta y novelista José Manuel Caballero Bonald cuando cruzaba el río Guadalquivir para entrar en Doñana, “un mundo ignorado y arcaico” que ya nunca pudo abandonar ni en la vida ni en la literatura, pues fue su fuente de inspiración. Desde esos paisajes de horizontes sin límites invita al espectador de ‘Cartas desde Argónida’ a un viaje sensorial a través de su memoria, de su pensamiento y de imágenes únicas acompañadas de una selección de fragmentos de su obra.

“Yo me había sentido atraído por Caballero Bonald debido a su pensamiento y sobre todo por su manera de expresarlo tan directa y sinceramente, por su capacidad de llevar hasta las últimas consecuencias su independencia de pensamiento”, explica el director Juan Luis de No. “Para un cineasta que viene de hacer un tipo de documental en el que se tiene adoración por la realidad, resulta sorprendente zambullirse en un mundo como el de Pepe. Un mundo en el que la realidad no tiene ningún valor, el valor está en la versión que uno construye de esa realidad”