Róterdam acoge las próximas semanas el Festival de Eurovisión 2021. Una atípica edición, tras la cancelación en 2020 debido a la pandemia del coronavirus, en la que el representante español Blas Cantó participará con ‘Voy a quedarme’. Una intimista balada con la que pretende emocionar a toda Europa en la final del próximo 22 de mayo. Un total de 39 países competirán en la 65ª edición del certamen europeo que tendrá lugar en el Ahoy Arena de la ciudad neerlandesa ante una audiencia reducida in situ de 3.500 espectadores y alrededor de 200 millones de personas en todo el mundo.

Para despedirse de su público antes de viajar a Eurovisión, Blas Cantó ha dado un concierto acústico en el Teatro Monumental de Madrid en el que ha interpretado ‘Voy a quedarme’ y su versión en inglés ‘I’ll stay’. También ha deleitado al público con sus singles ‘La Boheme’, ‘In your bed’ y ‘Él no soy yo’.

El representante de España en Róterdam ha admitido entre canción y canción que está nervioso y que en unos días va a cumplir su sueño de niño: “gracias por hacer ese sueño realidad”. Además, ha agradecido la oportunidad que se le ha brindado, “el escenario de Eurovisión es especial y es como la primera vez”. “Me siento muy afortunado de cantar en español y creo que debemos llevar por bandera nuestro idioma”, ha añadido.

Sobre su puesta en escena, ha adelantado que irá de negro y que será “muy emocionante, muy especial”. Ha subrayado especialmente la labor de su director artístico, Marvin Dietmann, quien “ha entendido mi historia y la ha trasladado al escenario. Ha conseguido crear magia porque estará dedicado a la mujer de mi vida, mi abuela, y lo voy a tener siempre en mi corazón”. Y ha querido resaltar también los cambios de su canción para el festival “hemos querido hacer un inicio a capella más especial, la hemos alargado. Hemos dado opción a los espacios y se vuelve muy emocionante porque no lo esperas”.

En cuanto a sus rivales en la cita eurovisiva del próximo 22 de mayo, Blas ha asegurado que no suele hacer quinielas, pero que tiene favoritos de corazón. “Hay temazos, grandes producciones… pero me llama mucho la atención la historia de las canciones. Soy muy fan de Bárbara Pravi, de Francia, me ha cautivado”. Y ha admitido no estar preocupado por su posición en el certamen porque “voy a quedar escrito en los libros y me van a recordar por haber participado. En mis sueños no cabía tanto y me siento orgulloso de poder compartirlo con mi familia, amigos y fans”. “A veces uno sueña con ganar Eurovisión, pero no me quita el sueño, a todos nos gustaría ganar. Si eso sucediera se lo dedicaría a la gente que me ha traído hasta aquí”, ha concluido.

‘Voy a quedarme’: una historia personal y un íntimo homenaje Blas Cantó participa con ‘Voy a quedarme’, una canción que esconde una honesta y sincera historia personal. Compuesta por el artista murciano junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega ‘Dangelo’ y Dan Hammond, es una poderosa balada cargada de sensibilidad y fuerza, que conserva influencias de grandes baladas clásicas, en la que muestra todos sus registros vocales. Y con un inicio a capella que llevará a los espectadores por la emoción del homenaje que Blas quiere dedicar a su abuela, fallecida por coronavirus. Blas Cantó y Marvin Dietmann durante los ensayos

Puesta en escena: tres minutos mágicos sobre el escenario Blas Cantó actuará en la final del Festival de Eurovisión 2021 con una puesta en escena creada por el director artístico Marvin Dietmann. Un profesional reconocido internacionalmente y con una dilata experiencia en el certamen europeo. El escenógrafo austriaco, responsable de alrededor de 180 shows de televisión en toda Europa, está ligado a Eurovisión desde 2011 y fue el responsable de la actuación ganadora de Conchita Wurst en 2014. El objetivo con la propuesta española: que la historia de ‘Voy a quedarme’ cobre vida y emocione a los espectadores de todo el mundo. Blas estará arropado esa noche por sus cinco coristas: Alba Gil, Héctor Artiles, Daira Monzón, Irene Alman y Dángelo Ortega. Blas Cantó ultima en Madrid los ensayos para Eurovisión con Marvin Dietmann

Blas Cantó: un artista versátil con magnífico directo Blas Cantó (Ricote, Murcia, 26 de octubre de 1991) es un artista versátil, perfeccionista, y con un magnífico directo avalado por su larga trayectoria musical a pesar de su juventud. Cuenta con un exitoso disco en solitario en el mercado, ‘Complicado’, y cuatro con la boy band Auryn, el grupo vocal juvenil más importante de la historia del pop en España con el que vendió 140.000 discos, fue Mejor Artista Español en los MTV Europe Music Awards y realizó giras internacionales. Artista vocacional, a los cuatro años comenzó a tomar clases en la escuela de música, aunque siempre fue más feliz experimentando con su instrumento favorito, su voz, en la que destacan sus brillantes agudos. Su sueño de participar en Eurovisión se remonta a su adolescencia: en 2004 fue finalista de ‘Eurojunior’; y, años después, ya con Auryn, participó en la preselección de 2011. En septiembre de 2018 lanzó su primer álbum en solitario, ‘Complicado’, un disco que muestra su verdadera personalidad y en el que afronta los más diversos estilos y pone en cada uno de ellos un sello propio. Un trabajo, además, en el que se estrenó como autor junto a maestros y amigos en un disco de puro pop lleno de sorpresas. Ya está preparando un nuevo trabajo.

Comienza la aventura: una edición rodeada de medidas anti-COVID La delegación española de Eurovisión, encabezada por Blas Cantó, volará hacia Róterdam el próximo miércoles 12 de mayo para afrontar una edición en la que se han tomado múltiples medidas de seguridad para preservar la salud de los participantes. Pruebas PCR, antígenos a la entrada del recinto, distancia de seguridad, mascarillas, burbujas de convivencia… son algunos de los protocolos establecidos por la organización de un certamen que contará también con una tercera parte de la prensa acreditada habitualmente y 3.500 espectadores in situ. Una vez en Róterdam, el jueves 13, a las 18:55, realizará su primer ensayo en el escenario del Ahoy Arena. Primeros 30 minutos de toma de contacto a la que seguirá una rueda de prensa con los medios acreditados para compartir sus primeras sensaciones. El sábado 15 tendrá lugar el segundo ensayo, a las 12:35 horas, e igualmente una rueda de prensa posterior. El domingo 16, Ceremonia de Inauguración del festival y desfile, este año por la ‘Alfombra Turquesa’, por la que pasarán los artistas de Eurovisión 2021.

RTVE: final y semifinales en directo y… la película sobre Eurovisión RTVE se volcará en el Festival de Eurovisión y no se perderá detalle del paso de Blas por Róterdam. Allí le esperan diez días de ensayos, directos, entrevistas, desfile por la ‘Alfombra Turquesa’… con algunas diferencias con respecto a otras ediciones marcadas por las restricciones de seguridad que impone la pandemia. Todo ese viaje se podrá seguir en los diferentes informativos y magacines de RTVE, que incluirán información diaria. Además, TVE se convertirá en la mejor pantalla para seguir en directo el festival: La 2 emitirá los días 18 y 20 de mayo, a las 21:00 horas, la primera y segunda semifinal, en la que 16 y 17 países, respectivamente, buscarán su plaza para la final. Una final en la que participarán 26 países y que podrá seguirse por La 1 y TVE Internacional el sábado 22 de mayo, a las 21:00. Todo ello de la mano de los mejores comentaristas: Tony Aguilar y Julia Varela, acompañados en cabina por el experto eurovisivo Víctor Escudero. Y también a través de la radio, desde las 20:30 horas en el especial ‘Vive Eurovisión 2021 en RNE’, con Imanol Durán. En la semana más eurovisiva del año, La 1 propondrá una cita ineludible con ‘Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga’. Una película protagonizada por Will Ferrell y Rachel McAdams en la que dos cantantes luchan por convertirse en estrellas del pop en Eurovisión y donde la presión, los rivales y otros percances ponen a prueba su relación. Una divertida comedia para los grandes seguidores del festival cuyo tema musical principal ha estado, además, nominado al Oscar a mejor Canción Original. RTVE Digital estrenará un falso documental con las Azúcar Moreno

Y en RTVE Digital, cobertura 360º y el falso documental ‘1990, la victoria decisiva’ La web de RTVE de Eurovisión sigue durante todo el año el viaje del candidato español en el certamen y viajará también con él hasta Róterdam para contar el día a día de Blas Cantó y los eventos más destacados de su agenda: ensayos, primeras reacciones, desfile por la ‘Alfombra Turquesa’, encuentros con otros representantes, ruedas de prensa… Información y última hora que se podrá seguir también por todas las redes sociales: @eurovision_tve en Twitter, @eurovisiontve en Instagram, @eurovision en Facebook y @eurovision tve en TikTok. La web ofrecerá también en directo las dos semifinales y la final del festival. Además, estrenará ‘1990, la victoria decisiva’, un falso documental que repasará el triunfo ficticio de Azúcar Moreno en Eurovisión, celebrado en Zagreb en 1990. A través de entrevistas a distintos personajes conoceremos la historia inédita de su éxito ‘Bandido’, así como los entresijos de la preparación en Sevilla de Eurovisión 1991. La cantante Vicky Larraz, la presentadora Francine Gálvez, la actriz Eva Isanta, el comentarista Tony Aguilar, el periodista Javier Escartín, el cantante Alfonso Pedrazuela, la cómica Carolina Iglesias y Martin Ósterdhal, supervisor ejecutivo de Eurovisión, participan en esta producción de RTVE.es dirigida por César Vallejo y Ángela Gallardo y con guion de Paco Tomás en la que no podía faltar Blas Cantó. Nuestro representante en el festival de este año pondrá la nota más especial a un programa que rinde homenaje a uno de los mejores y más personales temas eurovisivos de la historia. ¿Crees que lo sabes todo sobre el Festival de Eurovisión? Descúbrelo en nuestro trivial para principiantes

‘Open Up’: 39 países y un micrófono de cristal Un total de 39 países participarán en la 65ª edición del Festival de Eurovisión que tendrá lugar en Róterdam los días 18, 20 y 22 de mayo. Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, España y Países Bajos -país anfitrión- acuden directamente a la final. El resto de países, buscarán su plaza en las semifinales. En la primera, 16 países: Lituania, Eslovenia, Rusia, Suecia, Australia, Macedonia del Norte, Irlanda, Chipre, Noruega, Croacia, Bélgica, Israel, Rumanía, Azerbaijan, Ucrania y Malta competirán por su lugar en la final en la semifinal del día 18. Italia, Alemania y Países Bajos votarán en ella. La segunda contará con las actuaciones de 17 candidaturas: San Marino, Estonia, República Checa, Grecia, Austria, Polonia, Moldavia, Islandia, Serbia, Georgia, Albania, Portugal, Bulgaria, Finlandia, Letonia, Suiza y Dinamarca. España, Francia y Reino Unido votarán en esta ocasión. Australia es el único país que no viajará a Roterdam debido a las restricciones y que utilizará su actuación de reserva. Los 39 países participantes han grabado previamente su copia de seguridad, que se emitirá en el caso de que algún candidato no pudiera actuar en directo. Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley and Nikkie de Jager serán los presentadores de esta edición cuyo escenario tendrá un diseño minimalista y moderno creado por Florian Wieder e inspirado en el lema de este año, ‘Open up’. No se perderá el regreso de Eurovisión el vencedor de la última edición, celebrada en Tel Aviv: Duncan Laurence. El intérprete actuará en la primera semifinal y en la final, con un nuevo single y la actuación que le hizo ganador: ‘Arcade’.