Blas Cantó ha iniciado ya la cuenta atrás para Eurovisión 2021, que celebrará su final el próximo 22 de mayo. A poco menos de dos semanas de viajar hasta Róterdam, el representante español en el certamen ultima en Madrid la puesta en escena de ‘Voy a quedarme’ con Marvin Dietmann, director artístico de la propuesta española.

Ambos han trabajado estos días en los estudios de Prado del Rey los movimientos de cámara, los espacios… para que el artista murciano tenga todo integrado cuando pise por primera vez el escenario del Ahoy Arena. Entre ensayo y ensayo, y tras meses de trabajo, un momento para hablar con un equipo del Telediario y desvelar algunos detalles, como que “depende del día” Blas está más o menos nerviosos; que aparecerán algunos “elementos sorpresa” durante la actuación; y que se vivirá “un momento mágico” que transmitirá “mucha verdad”.

Y en cuanto a la puesta en escena, da algunas pistas : “Es una puesta en escena muy cuidada. Todo lo minimalista que se puede ser con este tipo de canción, que va in crescendo: empieza de la nada y termina con todo y luego se vuelve a hacer pequeña. Tenemos todos los elementos para emocionar y no aburrirte viendo la actuación. Creo que va a ser muy emocionante. Además, tiene una carga lírica y una emoción en la historia importante para mí”, concluye.

“Estamos recordando el movimiento de las cámaras que estarán conmigo ‘asaltándome’ en el escenario para que cuando llegue allí no me asuste: cuándo viene una steady, la otra, cuándo aparecen unos elementos que son sorpresa de momento , cuándo tengo que mirar a la cámara 1, la cámara 2… ¡Ya me las sé todas! Sé todo lo que va a pasar para estar tranquilo en el escenario y dedicarme a lo que tengo que hacer: cantar”, explica Blas Cantó.

Marvin Dietmann: “La historia de Blas cobrará vida en el escenario”

El director artístico austriaco, que ya trabajó con Blas en ‘Destino Eurovisión’ y en el back up (copia de seguridad) –que se usará en caso de que los candidatos no puedan actuar en el escenario de Róterdam– habla del trabajo realizado con la delegación española de Eurovisión desde hace meses para que la historia de ‘Voy a quedarme’ cobre vida en Eurovisión.

“Llevamos ensayando y trabajando desde hace semanas, meses. Hemos hablado mucho por teléfono, compartido opiniones, hemos entregado en tiempo todos los formatos, información y storyboards a la UER y hemos creado una actuación de respaldo maravillosa. Así que tenemos todo listo para Róterdam y estamos deseando de estar allí”, explica Dietmann.

“Vamos a ver un momento mágico, la historia de Blas cobrará vida en el escenario y encontraremos cada aspecto mágico de la canción”, afirma. “Lo que más me gusta de Blas es que es un auténtico artista que no es fácil de encontrar. Me he cruzado con muchos grandes profesionales, pero no todos son capaces de transmitir verdad y cantar desde lo más profundo del alma. Y él es uno de ellos”, subraya.

En cuanto a qué pasará en Róterdam: “Lo más importante que he aprendido en los once años que llevo en Eurovisión es que todos los países vienen con grandes artistas, por lo que es complicado saber qué va a pasar y qué van a votar los 200 millones de personas. Depende del gusto musical y del jurado de cada país. Lo importante es llevar a un gran artista y un gran equipo. Y prestar atención en la emoción de la canción porque es la única forma de que el público pueda entender la actuación. Creo que nosotros estamos en el camino correcto”.