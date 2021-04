'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els dilluns a La 2 de RTVE Catalunya.

'Helvètica' explora el món del disseny, tan apassionant com sovint desconegut. Aquesta setmana la Flora Saura i l'Òscar Dalmau s'endinsaran en el disseny al voltant de l'àmbit digital acompanyats de Conrad Roset, Àlex Roca o Lluís Campmajó, entre d'altres.

A l'últim programa d''Helvètica' ens envoltarem de pantalles, projeccions i píxels per parlar de disseny digital. Acompanyarem la Flora Saura a conèixer l'estudi Vasava, un dels nostres grans referents pel que fa al disseny digital i interactiu. Coneixerem Conrad Roset, l'il·lustrador que ha convertit el seu personalíssim imaginari en Gris, un videojoc que ha estat una revolució a tot el món.

Per la seva banda, l'Òscar Dalmau ens guiarà en un viatge retrofuturista pel món d'Àlex Roca, dissenyador de videojocs amb un aire retro. Aprendrem que també es pot dissenyar amb llum visitant la instal·lació de vídeo mapping que el Lluís Campmajó ha creat en una antiga casa del S.XIX reconvertida en museu i la Júlia Solans ens descobrirà d'on ve l'estreta relació entre el món digital i el disseny. Només us direm que implica al besavi del seu llapis digital, un ordinador Apple i Star Wars. Una mirada al passat, al present i al futur del disseny per acomiadar 'Helvètica'.