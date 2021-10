¿Este sábado comienza la XXV edición de ‘Los Conciertos de Radio Clásica’ con música de cámara de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. En total serán 8 conciertos en el Teatro Monumental, interpretados, en su gran mayoría, por profesores de la Orquesta y del Coro RTVE. Se podrán seguir en directo en Radio Clásica de RNE, con los comentarios de Laura Prieto.

Ciclo de Cámara de la Orquesta y Coro 2020 RTVE

El primer concierto, bajo el título ‘La canción Napolitana’, será este sábado 23 de enero, interpretado por la soprano Raquel Abarrán, el barítono Marco Moncloa, el violinista Carlos Serna, Jesús Cicuéndez a la bandurria y la guitarra, y Mikhail Studyonov al piano. Se podrán escuchar canciones de Bixio, Tosti, Tagliaferri/Valente, Gastaldon, Cioffi, Curtis, Cardillo y Falvo y Denza.

El sábado 6 de febrero se celebrará el concierto ‘Selected Bach’. Con obras de Bach, como el ‘Concierto para clave núm. 1 BWV 1052’, el ‘Concierto para oboe de amor y orquesta BWV 1055’, Arias de las cantatas BWV 140, BWV158, BWV152, BWV 49, BWV 144, arias del Magnificat BWV 243, y un número instrumental de ‘La pasión según San Mateo’. Con Marian Moraru y Carlos Serna (violines), Marta Jareño (viola), Maria Luisa Parrilla (violonchelo), Daniel Oyarzábal (clave), Raquel Albarrán (soprano), Carmelo Cordón (barítono) y Carlos Alonso (oboe d’amore).

El 13 de febrero llega la ‘Música de salón’, con obras de Julio Gómez (‘Marcha española’), Joaquín Larregla (‘Adiós montañas mías’), Albéniz (‘Rumores de la Caleta’, ‘Mallorca’, ‘Granada’), Granados (Piezas sobre los cantos populares 4, 10 y 12), Chueca y Valverde (‘Cádiz’), Guridi (Preludio al Acto II de ‘El Caserío’) y F. Chueca (Selección de ‘Agua, azucarillos y aguardiente’). Participan en este concierto Pilar Ocaña y Carlos Serna (violínes), Alicia Calabuig (viola), Pilar Serrano (violonchelo), Luis Navidad (contrabajo) y Menchu Mendizábal (piano).

El 20 de febrero con ‘Grandes nonettos’, con obras de G. Faure (‘Pavana’), M. Ravel (‘Mi madre la oca’) y L. Spohr (‘Nonetto’). El nonetto está formado por Mónica Raga (flauta), Javier Martínez (clarinete), Salvador Barberá (oboe), Vicente Alario (fagot), José Chanzá (trompa), Marian Moraru (violín), Javier Albarés (violonchelo), Sergio Sola (viola), Roberto Terrón (contrabajo), dirigidos por Raúl Benavent

.

El quinto concierto, el 27 de febrero, con ‘El trombón viajero’. Obras para este instrumento de compositores de diferentes países y épocas: Francisco de la Torre (Danza Alta sobre ‘La Spagna’, 1500), Giovanni Gabrieli (Canzon XXI, 1615), Henry Purcell (‘Funerals Queen Mary II’, 1699), Joan Baptiste Cabanilles (‘Batalla Imperial’, 1712), Beethoven (‘Drei Equali’, 1812), Cruse (Sonata n. 1 auf Posaunen, 1785), Ennio Morricone/G. Destanque (‘Once Upon a Time in the West’, 1968), Irvin Berlin (‘Alexander’s Ragtime Band’, 1911), y Elies Hernandis (MFM477 sobre Funeral Masónico de W.A. Mozart, 2007). Estará interpretado por Ricardo Ortiz, Baltasar Perelló y Elies Hernandis (trombones altos y tenores), Stephane Loyer (trombón bajo) y Rubén Velasco (narrador).

‘Aires argentinos’ es el título del sexto concierto el 6 de marzo, con obras de Carlos Guastavino (Presencia N7 ‘Rosita Iglesias’, Canciones populares: ‘La rosa y el sauce’, ‘Bonita rama de sauce’ y ‘Mi villa del Chapanay’, y ‘Tonada y cueca’) y Alberto Ginastera (Dos canciones, Op. 3, Impresiones de la puna, Pampeana N1 y Cantos del Tucumán, Op.4). Son sus intérpretes Yulia Iglinova Milstein (violín), Mónica Raga (flauta), Raúl Benavent (percusión), Vadim Gladkov (piano) y Claudia Yepes (soprano).

El séptimo concierto, ‘Teatro de Arte: La pantomima en España’, será el 13 de marzo. Con dos piezas: ‘Navidad’, Op. 16 de Joaquín Turina y ‘El corregidor y la molinera’ de Manuel de Falla. Intervienen Marian Moraru, David Mata, Jonathan Mesonero y Andrea Duca (violines); Bruno Vargas y María Cámara (violas); Martín García y Ana Camacho (violonchelos); José Miguel Manzanera (contrabajo); Mónica Raga (flauta); Fran Sancho (oboe); Miguel Espejo y Javier Martínez (clarinetes); Vicente Alario (fagot); Manuel Fernández y José Chanzá (trompas); Germán Asensi (trompeta); Rafael Mas (percusión); Graham Jackson (piano); Esmeralda Espinosa (mezzosoprano), y Miguel Guerra como director.

Finaliza el ciclo con el concierto del 20 de marzo, bajo el título ‘Grandes tríos rusos’. Consta de obras de Shostakovich (Trío para violín, violonchelo y piano n.1 en do menor, Op.8), Mikhail Ivanovich Glinka (Trío Pathétique ,1832) y Antón Stepánovich Arensky (Trío para violín, violonchelo y piano nº 1 en Re menor, Op. 32). Forman el trío de intérpretes, la violinista Yulia Iglinova Milstein, el chelista Javier Albarés, y el pianista Vadim Gladkov.

Los conciertos del 23 de enero; 13, 20, 27 de febrero; 13 y 20 de marzo, se podrán ver posteriormente en ‘Los Conciertos de La 2’.