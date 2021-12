Cada año, los décimos de Lotería de Navidad comienzan a venderse en verano, pero es a partir de la presentación del anuncio, cuando las ventas se incrementan. Pero ya entrados en diciembre y, sobre todo, cuando se aproxima la fecha del sorteo, los españoles gastan aún más en lotería. ¿Pero cuánto gastaremos este año? ¿Y dónde se gastará más?

Según las estimaciones de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), este año cada español gastará de media 66,16 €. La previsión es que los españoles nos gastaremos 2,36 euros más para el próximo sorteo que en 2016.

Al menos, esso 66,16 euros por habitante es la cifra consignada por SELAE para el sorteo más popular del año, es decir, la cantidad de boletos de Lotería de Navidad que envía a las administraciones para vender.

Para este 22 de diciembre, Loterías y Apuestas del Estado ha consignado 3.080 millones de euros en décimos. Sin embargo, esa cifra no es la real, sino solo una aproximación, porque siempre, todos los años, hay una pequeña parte de décimos que no se venden y se devuelven. Una vez que se conozca ese dato de décimos no vendidos, se sabrá exactamente cuál ha sido el gasto medio por habitante para el sorteo de Navidad.

Soria a la cabeza en compra de Lotería de Navidad Un año más, Soria encabeza el ránking de provincias donde más se gastarán en Lotería de Navidad. Y lo hace con una diferencia abrumadora con respecto a la siguiente provincia que es Lleida. Los sorianos se gastarán de media 241,42 euros, frente a los 134,32 euros de los leridanos, aunque no son las provincias con mayor volumen de décimos consignados. En este caso, donde más se espera vender es en Madrid, donde se ha consignado 517,17 millones de euros, seguida de Barcelona, con 314,6 millones de euros, y Valencia, con 187,87 millones de euros. Por regiones, la comunidad donde más lotería de Navidad se venderá es también Madrid, seguida de Cataluña (441,7 millones de euros consignados), Andalucía (416 millones de euros) y Comunidad Valenciana (360,2 millones de euros). En cuanto a gasto medio por habitante, serán los de Catilla y León (99,88 euros) los que más inviertan en el sorteo de Navidad, seguidos de Asturias (93,79 euros) y La Rioja (92,58 euros).