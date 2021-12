La Bruixa d'Or, un clásico de la Lotería de Navidad

La administración de la Bruixa d'Or, en el municipio leridano de Sort, es todo un clásico en la Lotería de Navidad. Es una de las que más vende para el 22 de diciembre y también una de las que más premios da, aunque está ubicada en una pequeña localidad de poco más de 2.000 habitantes en los Pirineos.

Xavier Gabriel abrió la mítica administración de la suerte hace 31 años, pero su fama comenzó nueve años después, en 1994, cuando vendió el primer premio del Sorteo Extraordinario del Niño. A partir de entonces, comenzó su historia de éxito al empezar a repartir premios en sorteos importantes.

Desde entonces ha dado 33 premios importantes, entre los que destacan los que ha dado en Navidad y en el sorteo del Niño. En 2003, 2004 y 2007, repartió el 'Gordo' del 22 de diciembre y en 1996, 1998 y 2000 dio el primer premio del Niño.

Para su gerente, no es fruto de la suerte o el azar, aunque bien podría parecerlo porque la localidad donde está se llama Sort -que se parece a la palabra catalana que significa suerte, aunque etimológicamente su origen es otro y significa 'puente', como reconoce el propio Gabriel-.

"El espectacular crecimiento es fruto de mucho esfuerzo, innovación, y mucha atención en crear marca, y sirvió para llegar a ser la tercera administración de España en ventas. Esto facilitó a los 9 años dar el primer premio y seguir creciendo e invirtiendo para ganar más clientes, y con más ventas garantizar cada año dar premios", explica a RTVE.es Xavier Gabriel.

La fórmula de su éxito para vender tanto y repartir muchos premios se debe a la "magia de la Bruja -bruixa, en catalán-, el marketing, la creatividad, diferencianción en un producto donde teóricamente estaba todo inventado, las redes sociales y no olvidar nunca la innovación constante", asegura Gabriel.

Y en esa innovación constante, siempre ha jugado un papel importante su apuesta por internet. "Cuando en España no se llegaba a mil webs, ya teníamos la nuestra, ahora hay más de 12 millones, y también hemos sido los primeros en venta por móvil cuando estos no permitían logos, ni colores", aseguraba el empresario en otra entrevista a RTVE.es .

El desafío independentista y la Bruixa d'Or

Hace unas semanas la Bruixa d'Or saltó a los medios, no por la lotería, sino por el desafío independentista en Cataluña. Al igual que muchas otras empresasa catalanas, el dueño de esta mítica administración decidió trasladar la sede social de todos sus negocios a Navarra y la sede fiscal a Madrid.

"Hemos trasladado la sede de seis empresas más la fundación. Creo una irresponsabilidad no hacerlo cuando sientes que tus políticos de estos meses en la Generalitat, han estado, vacilando, derrochando y enfrentando su gente. No es justo que jueguen con miles de empresas", explica Xavier Gabriel, que por el momento no se plantea trasladar su administración de la suerte de Sort, aunque tampoco lo descarta si el desafío independentista persistiera.

Con el cambio de la sede social y fiscal, la Bruixa d'Or ha salido ganando, pues sus ventas se dispararon durante unos días: "Las ventas en el momento del traslado y de enfado independentista crecieron en tres días hasta el 275% de manera nunca vista. Unos días despues se estabilizó y el crecimiento del año finalmente calculamos que pase de 4-6% de estos dos últimos años a un incremento que superará el 14% anual", asegura el propietario de la Bruixa d'Or.