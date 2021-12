20 años de la muerte de Miles Davis

Hace justo dos décadas nos abandonó uno de los gigantes de la música moderna, el trompetista y compositor estadounidense de jazz Miles Davis. Nacido en Alton (Illinois) el 26 de mayo de 1926 en el seno de una familia negra acomodada (su padre era dentista), comenzó a tocar la trompeta a la edad de 13 años. Pronto tuvo ocasión de acompañar a instrumentistas de primer nivel como Coleman Hawkins, Dizzy Gillespie y Charlie Parker.

En 1948 pasó a formar parte de una banda iniciadora de lo que daría en llamarse cool jazz, con Gil Evans como arreglista. De esta etapa son discos de una gran riqueza orquestal como Sketches of Spain, Porgy and Bess y Miles ahead. En los años 50 desplegó una gran actividad, que lo llevó a formar un legendario quinteto con el saxofonista John Coltrane. De 1954 es el disco Birth of the cool, muy bien recibido por la crítica musical de la época. Cuatro años después apareció el álbum Kind of Blue, que marcó un hito en la historia del jazz por sus innovaciones técnicas.

09.06 min Miles Davis interpreta 'So What'