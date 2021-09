“Tengo la canción metida en la cabeza”; “Los españoles no pueden votar por Lucía así que, que me voten a mí. Pero yo animo a los franceses que la voten a ella. Es fantástica”; “Es una chica maravillosa, estupenda…”; “Le deseo mucha suerte a Lucía”… Así se han expresado, uno a uno, acerca de Lucía los representantes de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia que hoy han compartido con la joven gallega un idílico crucero por el Rin en el que ha habido tiempo para cantar, intercambiar impresiones y conceder múltiples entrevistas a medios europeos y en el que Lucía ha captado una gran atención gracias a su cercanía y naturalidad.



Cautiva a sus rivales

Cercana, alegre, natural… son solo algunos de los adjetivos que va despertando Lucía Pérez en su estancia en Düsseldorf y en su relación con los medios de comunicación y fans. Y también con el resto de candidatos. Con algunos de ellos, exactamente con los que conforman el ‘Big Five’ –Alemania, Francia, Italia y Reino Unido- ha estado hoy la candidata española en un crucero por el Rin en el que, sin pretenderlo, se ha convertido en uno de las grandes focos de interés.

La cantante española ha vuelto a interpretar su famosa canción ‘Que me quiten lo bailao’ y a contagiar de entusiasmo a los presentes. También el resto de candidatos han cantado los temas con los que competirán el próximo sábado. Además, se han atrevido, como sorpresa final, a unirse y entonar todos juntos una conocida y divertida canción de los Monty Python: ‘Always look on the bright side of life’.

Cuatro de sus rivales del sábado –Lena, Amaury, Gualazzi y Blue- han hablado maravillas de la candidata española. A Lena, la ganadora del pasado año, se le ha visto entonando la canción española e incluso haciendo los movimientos de la coreografía: “Tengo la canción metida en la cabeza”, ha dicho la joven alemana. Por su parte, el representante italiano, Raphael Gualazzi, con cuya presencia regresa Italia al festival catorce años después, ha deseado mucha suerte a Lucía para el sábado mientras que los chicos de Blue, formada por Lee Ryan, Duncan James, Antony Costa y Simon Webbe, viejos conocidos ya de Lucía, se deshacían en elogios con la española: “Es una chica maravillosa, estupenda y, además, muy atractiva”.

Otro de los grandes fans de Lucía es, sin duda, el representante francés, Amaury Vassili, un joven tenor de 21 años encantado con nuestra candidata y que ha animado a los franceses a votarla: “Los españoles no pueden votar por Lucía así que, que me voten a mí. Pero yo animo a los franceses a que la voten a ella. Es fantástica”.