Tras el éxito apoteósico de sus conciertos en Madrid y Baracaldo del pasado mes de noviembre, Bruce Springsteen y la E-Street Band regresan a España para ofrecer cuatro nuevos recitales con los que darán por concluido el periplo europeo de la Magic Tour, un espectáculo del que podrán disfrutar un total de 250.000 personas y para el que ya no quedan entradas a la venta.



Y es que Springsteen, a sus 58 años y sus más de tres décadas en la carretera, sigue demostrando que todavía sigue siendo 'El Jefe' de los escenarios, y las cifras le avalan: el pasado mes de diciembre, logró vender en tan sólo cuatro horas 46.817 de las 60.000 localidades disponibles para su concierto en el Bernabéu, y en un día se despacharon 35.000 de las 40.000 entradas para su show en Anoeta, primera parada de su gira española.



Springsteen aterrizará el jueves en el Santiago Bernabéu, en el que será el primer concierto de una estrella internacional que acoge este estadio desde 1987, mientras que el sábado y el domingo actuará en el Camp Nou, lo que le ha convertido en el primer artista que hace doblete en el estadio del FC Barcelona.

Un repertorio en el que predominarán los himnos de Springsteen

En el concierto que ofreció el 25 de noviembre en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, Springsteen repasó tanto los temas de su último álbum, 'Magic', entre los que destaca el single presentación 'Radio Nowhere', así como algunos de los temas de los discos más venerados por sus fans, como 'Darkness on the edge of town' (1978), del que interpretó las canciones 'Badlands', 'Candy's room' y 'The promised land'.

Sin embargo, el repertorio de sus nuevas actuaciones en España sufrirá ciertas variaciones, ya que conforme ha avanzado la gira europea los temas antiguos han cobrado mayor protagonismo frente a los de 'Magic'. De hecho, el músico de Nueva Jersey ha sorprendido a sus fans en sus últimos conciertos con canciones que aún no había interpretado en toda la gira, como 'Cover me', 'If I should fall behin' y 'Drive all night'.

Con el concierto en Barcelona el próximo domingo, Springsteen culmina una gira europea de más de una veintena de conciertos en la que ha estado acompañado en todo momento por su fiel e inseparable E-Street Band, que en esta ocasión integran Roy Bittan (teclados), Clarence Clemons (saxo), Nils Lofgren (guitarra), Steven Van Zandt (guitarra), Garry Tallent (bajo), Max Weinberg (batería), Patti Scialfa (voz, guitarra) y Charles Giordano (teclados), quien sustituye a Danny Federici, fallecido hace tres meses después de una larga enfermedad.

"Magic Tour Higlights", el último directo de Federici

En homenaje a Federici, Sony BMG publica 'Magic Tour Highlights', un EP a la venta a partir de hoy sólo en formato digital y que incluye el último directo grabado por Federici, '4th Of July, Asbury Park (Sandy)', uno de los temas del segundo álbum de Springsteen, 'The wild, the innocent and E Street shuffle', publicado en 1973. Los beneficios irán destinados a la Fundación Danny Federici Melanoma Research.