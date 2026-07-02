Roswell y UMMO: dos casos mediáticos que despertaron el interés por los OVNI a ambos lados del Atlántico
- El día 2 de julio se conmemora el nacimiento de la ufología moderna. Se eligió esta fecha por ser el aniversario del día en que, en 1947, un OVNI podría haberse estrellado cerca de Roswell (EE.UU.)
- En España, el caso UMMO, un impactante avistamiento en Madrid en 1966, generó gran impacto mediático y despertó el interés de los españoles en la ufología
Desde principios de siglo, cada 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIS. La fecha fue elegida porque, tal día como aquel, en 1947, tuvo lugar en Nuevo México el llamado "incidente Roswell": los medios de comunicación locales informaron de que una nave de origen extraterrestre se habría estrellado en un rancho de la pequeña ciudad. Tras el aviso del ranchero de lo ocurrido en sus tierras, rápidamente acudieron al lugar efectivos del ejército de EE.UU. procedentes de la Base Aérea cercana. Tras examinar los restos, los militares desmintieron que fueran de origen extraterrestre, pero la liebre ya había saltado. Así nació el primer gran caso OVNI, originando así la ufología moderna.
A mediados de los años 90, el caso volvió a cobrar notoriedad con fuerza al hacerse pública la grabación de una supuesta autopsia a un alienígena. La cinta, de casi 50 minutos de duración, mostraba imágenes del cuerpo de un supuesto extraterrestre colocado en una mesa de autopsias dispuesto a ser diseccionado para un estudio forense. Fue hecha pública por Ray Santilli, un empresario relacionado con el mundo de la producción videográfica. Las imágenes causaron gran revuelo entre los expertos en ufología y generaron una controversia que fue creciendo hasta que el propio Santilli tuvo que reconocer que la grabación era falsa.
El caso UMMO, nuestro Roswell patrio
En España también tenemos nuestro primer incidente OVNI, aunque en un escenario es muy distinto. Aquí, los alienígenas eligieron el barrio madrileño de Aluche para aterrizar: el 7 de febrero de 1966, el diario de sucesos "El Caso" informó de que dos personas habían visto un objeto volador suspendido sobre un descampado, noticia que posteriormente iría creciendo como una bola de nieve, sobre todo en círculos de expertos en parapsicología como la tertulia de "La ballena alegre", que tenía lugar en el Café Lion de Madrid. Así fue como nació el caso UMMO, uno de los más famosos en la ufología española.
Uno de los mayores expertos en el caso UMMO fue el periodista alicantino Luis Jiménez Marhuenda. Colaborador habitual del programa de Radiocadena Española Viaje a lo desconocido, aseguraba ser uno de los receptores de las cartas que habrían enviado los "ummitas" a un número reducido de humanos, explicándoles avances tecnológicos y aportando datos sobre su planeta. En esta entrevista, de 1981, Jiménez Marhuenda explicaba estas y otras cosas que fueron objeto de riguroso estudio por su parte durante su dilatada carrera como ufólogo.
Como el "caso Roswell", el "caso UMMO" fue más tarde desmontado por su propio creador, José Luis Jordán, quién confesó en 1993 que toda la historia era un invento suyo. Se justificó afirmando que era experimento sociológico para estudiar la credulidad y cómo se propagan los bulos. A pesar de este desmentido, todavía hay personas que creen que el avistamiento fue real y lo siguen estudiando. Y Roswell sigue, más de medio siglo más tarde, viviendo del interés que genera el tema, convertido casi en un parque temático.