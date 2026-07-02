Roswell y UMMO: dos casos mediáticos que despertaron el interés por los OVNI a ambos lados del Atlántico

Desde principios de siglo, cada 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIS. La fecha fue elegida porque, tal día como aquel, en 1947, tuvo lugar en Nuevo México el llamado "incidente Roswell": los medios de comunicación locales informaron de que una nave de origen extraterrestre se habría estrellado en un rancho de la pequeña ciudad. Tras el aviso del ranchero de lo ocurrido en sus tierras, rápidamente acudieron al lugar efectivos del ejército de EE.UU. procedentes de la Base Aérea cercana. Tras examinar los restos, los militares desmintieron que fueran de origen extraterrestre, pero la liebre ya había saltado. Así nació el primer gran caso OVNI, originando así la ufología moderna.

A mediados de los años 90, el caso volvió a cobrar notoriedad con fuerza al hacerse pública la grabación de una supuesta autopsia a un alienígena. La cinta, de casi 50 minutos de duración, mostraba imágenes del cuerpo de un supuesto extraterrestre colocado en una mesa de autopsias dispuesto a ser diseccionado para un estudio forense. Fue hecha pública por Ray Santilli, un empresario relacionado con el mundo de la producción videográfica. Las imágenes causaron gran revuelo entre los expertos en ufología y generaron una controversia que fue creciendo hasta que el propio Santilli tuvo que reconocer que la grabación era falsa.

Fotograma de la grabación de la supuesta autopsia de un alienígena accidentado en Roswell, Nuevo México EFE