Francisco Ibáñez, el historietista español más universal

Durante los años 70 y 80, Francisco Ibáñez se convirtió en un auténtico fenómeno cultural. Sus tebeos eran leídos por millones de personas y estaban presentes en casi todos los hogares españoles, marcando a varias generaciones a través de sus publicaciones. Fue el padre de Mortadelo y Filemón, pero también de otros tantos personajes fundamentales de la historieta como Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio, El botones Sacarino y los pícaros vecinos de 13 Rue del Percebe.

Los populares personajes de Mortadelo y Filemón han sido llevados al cine en numerosas ocasiones RTVE

A lo largo de su carrera, Francisco Ibáñez publicó más de 100 millones de álbumes, y dibujó más de 20.000 páginas, que fueron traducidos a infinidad de idiomas. Cuando se cumplen 3 años de su fallecimiento (15 de julio de 2023), esta semana, nos acercamos a la figura del genial dibujante en compañía de su hija y principal guardiana de su legado, Nuria Ibáñez Solera.

La Guerra Civil fue una de las primeras guerras ampliamente cubiertas por fotógrafos profesionales RTVE

Con Mara Peterssen repasamos los acontecimientos más importantes ocurridos en 1936, un año marcado por el inicio de la Guerra Civil en España, mientras el resto del mundo veía cómo el fascismo avanzaba de la mano de Alemania e Italia. Precisamente, de la guerra nació el popular futbolín o fútbol de mesa de dos piernas, cuyo inventor, el poeta gallego Alejandro Finisterre, patentó otras muchas cosas, como nos cuenta Patricia Costa.

Existen numerosas versiones del popular futbolín adaptadas según el país, las reglas y los gustos RTVE

En el mundo de la interpretación, Pastora Vega, nos trae uno de los títulos más emblemáticos del cine español, Morena Clara, que marcaría un antes y un después en la carrera de Imperio Argentina. David Zurdo se adentra en la misteriosa leyenda de San Pantaleón y la fusión de sangre; y en su sección musical, JPelirrojo se detiene en la la ópera Lady Macbeth de Mtsensk, de Dmitri Shostakóvich, que fue condenada por el régimen soviético en 1936.