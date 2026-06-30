Los mejores momentos del Primavera Sound Barcelona 2026 en Radio 3
- Domingo 5 de julio, a las 20h., escucha un programa especial con las mejores actuaciones de Primavera Sound Barcelona 2026
- Con Olivia Rodrigo, Ethel Cain, Gorillaz, Kneecap, Viagra Boys o The Cure, entre otros
Puede ser verano en el calendario pero nosotros seguimos viviendo en Primavera, porque la resaca emocional después de un festival es difícil de digerir. Radio 3 tiene la cura: revivirlo todo con los mejores momentos en directo. Si aceptas, este domingo te espera un programa especial con los mejores momentos de la edición 2026 de Primavera Sound Barcelona.
La 24.ª edición de Primavera Sound ha vuelto a convertir Barcelona en el epicentro sonoro del mundo. Este 2026, el festival sorprendió con un cabeza de cartel inesperado: Olivia Rodrigo, que presentó en exclusiva su nuevo álbum y selló su alianza —y homenaje— a Robert Smith.
The Cure firmaron uno de los grandes conciertos de la edición, demostrando que casi tres horas de actuación pueden parecer un suspiro cuando se posee una de las discografías más extraordinarias de la historia de la música.
Los grandes momentos de la edición en Radio 3
Entre el pop, el ambient y la herencia gótica sureña emergió la hipnótica propuesta de Ethel Cain, mientras Gorillaz desplegaron un espectáculo marcado por el color, la reinvención y la colaboración como fuerza creativa. Esa misma idea de comunión artística sostiene también a Big Thief desde un lugar orgánico, emocional y casi litúrgico. Por su parte, Kneecap reivindicó que la música y la cultura siguen siendo herramientas de resistencia frente al poder.
La edición también volvió a confirmar el excelente estado de salud de la creación contemporánea gracias a actuaciones tan estimulantes como las de Lucrecia Dalt, Ravyn Lenae, Caroline, TV Girl, NewDad, Mark William Lewis, Einstürzende Neubauten, Water From Your Eyes, Amaarae, Grace Ives, These New Puritans, The Sophs, Big Thief, Gelli Haha y Joe Valence & Brae.
Muchos conciertos, muchas emociones, muchos momentos que ya son parte de la historia del festival. Los reunimos en un especial de Radio 3 que podrás escuchar este domingo 5 de julio a las 20 h, con los comentarios de Leyre Guerrero. Porque hay cosas que merecen volver a sonar.