El malagueño Bernardo de Gálvez figura por derecho propio desde 2014 en la ilustre lista de ciudadanos honorarios de los Estados Unidos, uno de los máximos reconocimientos que puede recibir un extranjero en el país norteamericano. Este gran héroe de la guerra de independencia estadounidense es, sin embargo, el mascarón de proa de una serie de destacados españoles cuya labor resultó determinante para las aspiraciones emancipadoras de las originales Trece Colonias, como el empresario bilbaíno Diego de Gardoqui, el militar y diplomático sevillano Francisco de Saavedra o el comerciante alicantino Juan de Miralles.

Todos ellos, junto a otros muchos, formaron parte de una alianza entre la Corona española y los rebeldes norteamericanos que no fue explícita, pues nunca se firmó pacto alguno. Aquel fue un apoyo en la sombra de Carlos III a una revolución republicana e ilustrada motivada por un conflicto global donde lo que estaba en juego era la supremacía mundial y el mayor enemigo era el Imperio británico.

La famosa Declaración de Independencia de los Estados Unidos aprobada en Filadelfia en 1776, hace ahora 250 años, es uno de los hitos que marcan el comienzo de la Edad Contemporánea. La estrategia de desgaste y apoyo desarrollada por España fue fundamental en su consecución; hecho que durante mucho tiempo ha sido casi ignorado, cuando no silenciado, a ambos lados del Atlántico.

Los historiadores Ángel Luis Cervera Fantoni, Richard L. Kagan y Gonzalo Quintero Rivera durante la grabación de este programa. RNE

El documental "España en el nacimiento de Estados Unidos: el aliado que fuimos", con guion de Alfredo Laín y diseño sonoro de Samuel Alarcón, indaga en el olvido histórico de nuestros tres siglos de presencia en América del Norte. El programa se pregunta por qué el apoyo de la Armada española o la financiación de la independencia de las Trece Colonias con el real de a ocho (Spanish dollar) son hechos que han pasado desapercibidos en ambos países.

Participan los historiadores Richard L. Kagan, catedrático emérito de la Universidad John Hopkins; Gonzalo Quintero Rivera, autor de El enemigo de mi enemigo; Juan Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá; y Ángel Luis Cervera Fantoni, autor de España en la independencia de Estados Unidos.

Los actores César Gil, Arturo Querejeta, Rodri Martín y Pedro Muñoz ponen voz a los textos históricos del documental. RNE

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