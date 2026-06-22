Territorio 9 en el Bdra Gráfica de Pontevedra

Este viernes, 26 de junio, estaremos a nuestra hora habitual, a las 15:00, en directo desde el Bdra Gráfica de Pontevedra, la IV edición del festival de Banda Deseñada.

Estaremos con su director, con Kiko da Silva, para conocer el festival y su impacto, y también charlaremos sobre la escuela profesional de cómic O Garaxe Hermético. Pasarán varias autoras gallegas como Paula Cheshire, Iria Aldegunde y Lucía Cid; y charlaremos con la editorial Antela para conocer cuál es el panorama de la industria.

Todo con entrada libre en la Plaza de la Herrería, en la carpa del Bdra Gráfica y siempre en la sintonía de Radio 3. ¡Os esperamos!