Azpilicueta: "La falta de gol es responsabilidad de todos"

El capitán del Chelsea y defensa de la selección española ha repasado la actualidad del conjunto nacional en Radiogaceta de los deportes a tres días del decisivo encuentro frente a Polonia.

Azpilicueta ha hecho balance de lo que fue el empate e frente a Suecia. “Nos hubiera gustado ganar el partido. Creo que hicimos méritos más que de sobra para ello. Sabemos que hay cosas que mejorar, incluso si hubiéramos ganado. Tenemos confianza en que el trabajo va a dar sus frutos”.

Por segundo partido consecutivo España no pudo perforar la portería rival. Morata, que jugó de delantero en el debut, ha sido uno de los principales responsables de la sequía española. “A veces solo se analizan los goles. La falta de gol es responsabilidad de todo el mundo, no de un jugador, al igual que también lo es el hecho de no haber encajado en los dos últimos partidos. También eso es mérito de Álvaro (Morata) por haber presionado, recuperado balones… Que nadie dude de que Álvaro está dando mucho y el gol va a ser cuestión de tiempo”, ha insistido Azpilicueta.

Las críticas a la selección Sobre las dudas que giran en torno a España por parte de los aficionados y de la prensa, Azpilicueta ha señalado que España “es una selección que siempre va a ganar, y que cuando no se gana, se generan dudas fuera. No espero que la afición esté aplaudiendo por empatar un partido a cero, pero los que nos encontramos dentro sabemos el trabajo que estamos haciendo, cómo preparamos los partidos, y tenemos confianza absoluta en el estilo que nos ha llevado hasta aquí”. “Cuando uno entra al estadio, tiene su opinión. Lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos viviendo una oportunidad única, que es jugar una Eurocopa en nuestra casa, que todos tenemos que sumar fuerzas para conseguir el objetivo. Cada cosa que sea negativa, como esos pitos, me gustaría que no ocurriese. Hubo otra mucha gente que aplaudió, y eso es lo que tenemos que trasmitir. Que sí, que cada uno tiene su opinión y puede expresarla, pero tenemos que ser todos conscientes de por lo que estamos jugando”. Uno de los aspectos negativos del encuentro frente a Suecia fue el estado del césped de La Cartuja. “Somos los principales interesados en que el terreno de juego esté en las mejores condiciones para nuestro juego, que se basa en buscar espacios reducidos, darle velocidad al balón… Ahora están trabajando para que esté en las mejores condiciones para el próximo partido, y eso nos ayudará”.