Carl Nielsen nació en Sortelung, Dinamarca, el 9 de junio de 1865. Sus padres interpretaban música tradicional danesa, su padre como violinista y cornetista y su madre como cantante. A los 6 años se comenzó a formar en violín y piano, posteriormente comenzó a estudiar instrumentos de viento metal e ingresó como trombonista al ejército con 16 años. A los 20 años comenzó a debutar como compositor con cuartetos de cuerda.

Su música no sigue fielmente ningún estilo particular dentro de las vertientes creativas de finales de siglo XIX, si no que se deja influir por varias corrientes y músicas previas, como Bach y Mozart. En sus célebres seis sinfonías encontramos un vocabulario propio, siendo estas obras relativamente breves y con dramáticos cambios de tonalidad que aumentan el sentido teatral y expresivo de las mismas. También destacan sus conciertos e incluso canciones de música popular firmadas por él.

Descubre la música de este poliédrico compositor con este interactivo monográfico que recoge los 21 programas que María del Ser le dedicó en 2015 en Grandes ciclos. ¡Déjate envolver por sus sonidos!

