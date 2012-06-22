El Día de la Música suena este fin de semana en Radio 3, RTVE.ES y La 2

RTVE se vuelca un año más con el Día de la Música. Todos sus canales nos acercarán este fin de semana los últimos sonidos del pop, el rock y la electrónica de este gran festival. RTVE.ES y TVE son medios colaboradores del evento que organizan Radio 3, Matadero de Madrid y Music 2Day.

Tanto Radio 3 como RTVE.ES estarán muy presentes con dos escenarios en los que tocarán grandes artistas como Love of Lesbian, Azealia Banks o James Blake. En esta séptima edición, como novedad, el domingo será un día muy familiar con la celebración del Mini Día de la Música.

La de este año es la séptima edición del festival, una iniciativa destinada a promocionar el talento de los nuevos creadores del escenario musical y los últimos lanzamientos discográficos. Conciertos, radio en directo, actividades para los más pequeños, y mucho más.

Viernes y sábado, en directo desde Matadero Radio 3 estará a pie de escenario desde los primeros compases para emitir en directo los conciertos. Los días 22 y 23 de junio los amantes de la música tienen una cita en el Matadero de Madrid y en las ondas de Radio 3. El viernes 22, la conexión de la emisora desde el festival se iniciará a las 16.00 horas y se extenderá hasta la 1 de la madrugada. Sonarán en directo los conciertos de Zambri, Jane Joyd, Lee Fields & The Expressions, Twin Shadow, Azealia Banks, James Blake, Two Door Cinema Club y La Casa Azul. Para el sábado 23, la retransmisión de Radio 3 comenzará a las 17.00 horas. La emisora ofrecerá los directos de Francisca Valenzuela, Frankie Rose, Fanfarlo, Spoon, Mercury Rev, Love of Lesbian, Maxïmo Park y Metronomy. La programación completa de los conciertos se puede consultar en la página especial creada para el Día de la Música.

El domingo, Mini Día de la Música Como principal novedad del Día de la Música 2012, se presenta la alianza entre el festival y Minimúsica (una web de contenidos musicales orientados a los niños). El Mini Día de la Música será el primer festival de Madrid creado expresamente para el público infantil, basándose en los preceptos musicales de diversidad y modernidad, sin olvidar la vertiente educativa. Una de las citas de este día será con Santiago Alcanda, director y presentador de Como lo oyes de Radio 3, que ese día se trasladará desde los estudios de RNE hasta el Matadero de Madrid para hacer el programa desde allí entre las 11 y las 13 horas. Un programa cargado de buena música con Candela y los Supremos, un grupo liderado por una niña de tan solo 7 años que estará en directo para que los oyentes disfruten de su sonido. Asimismo, también pasará por el estudio improvisado en el Matadero Taera, una extraordinaria cantante de jazz y blues, con su proyecto Music in action, un disco especial para enseñar a los niños a hablar y cantar en inglés. Otro de los protagonistas del programa será Marwan, un magnífico cantautor de la nueva generación que pasará por los micrófonos de Radio 3 para presentar su nuevo disco. Santiago Alcanda invita tanto a niños como adultos a participar el domingo a pasar un divertido día en familia y crear entre todos un programa para que disfruten todos los públicos. Además de Como lo oyes, otro de los atractivos de este día en el Matadero será Christina Rosenvinge, que presentará Cuentos Enchufados, un nuevo proyecto dirigido a niños de 2 a 10 años en el que los cuentos toman forma de canciones. Cada una de las historias permitirá disfrutarla de formas distintas: se podrán leer, escuchar, tocar o cantar. Pero están pensadas desde su inicio para que todo el mundo pueda participar. The Cabriolets y The New Raemon, los madrileños Ginferno, con más de 15 años de carrera a sus espaldas, y Linda Mirada, participarán también en el espectáculo minimúsica junto a Lorena Álvarez y Su Banda Municipal. Además de esto, los niños podrán disfrutar de una serie de actividades paralelas como el taller de creatividad Pintar la Música, que se desarrollará en colaboración con Creativity Hospital y que consistirá en distintos juegos destinados a entrenar la creatividad de los más pequeños. Una actividad que se suma a un cartel que ofrecerá además talleres de yoga, de cocina, de arte contemporáneo y más actividades para disfrutar en familia.

RTVE.ES: la web de la música Entre otros muchos artistas se podrá disfrutar de St Vincent, The Raveonettes, Bear In Heaven, Francisca Valenzuela, Frankie Rose o Christina Rosenvinge. Además, a lo largo de todo el fin de semana RTVE.ES contará todo lo ocurrido en la cita festivalera en su especial Día de la Música. Como novedad, a la cobertura del festival se suma un nuevo formato: las audio-crónicas, que permitirán escuchar al instante las opiniones de los locutores de Radio 3 sobre los diversos conciertos que se celebren a lo largo de los dos días que dura el evento. También habrá una mirada más artística gracias al ilustrador Óscar Giménez y al periodista Txemi Terroso, que al final de cada jornada del Día de la Música publicarán en RTVE.ES una crónica ilustrada que describirá las sensaciones vividas en el festival. Todo se complementará con los tweets, fotos y vídeos que los asistentes al festival publiquen a través de las redes sociales, es sin duda el evento musical más participativo de los cubiertos por RTVE.ES hasta el momento.