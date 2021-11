Radio 3 comienza a celebrar el Día de la Música con tres conciertos acústicos esta semana de algunos de los grupos que participan en el festival.

Del 20 al 22 de junio, Hoy empieza todo se colará en la pantalla de tu ordenador para ofrecer estos directos que, además de escucharse, se podrán ver en vídeo a través de nuestra página web.

Igual que el año pasado, serán tres los conciertos que emitamos, programados de esta forma: Mendetz (miércoles 20, 10:15), Lee Fields (jueves 21, 10:15) y Love Of Lesbian (viernes 22, 10:15).

Los barceloneses Mendetz tocarán temas de su último disco, Silly symphonies, el tercer trabajo de su carrera. Lee Fields, el veterano del soul, se presenta en el Día de la Música con su banda The Expressions. Love Of Lesbian visitan Hoy empeiza todo con las canciones de La noche eterna. Los días no vividos, el álbum que estrenamos cuatro canciones en nuestra página web.

Podrás enviar tus preguntas para las bandas y dejar tus comentarios a través de tu cuenta de Twitter (con el hashtag #ddmenradio3) o en Facebook.