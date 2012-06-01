The Marzipan Man (el hombre de mazapán) evoca con su música el imaginario y espíritu de los cuentos infantiles, esa mezcla fascinante de misterio, ingenuidad y perversión soterrada que hechiza sin remedio a las almas más sensibles.

Detrás de sus composiciones se esconden fábulas de animales y cuentos post-modernos llenos de significados ocultos y enigmas indescifrables. Jordi Herrera, cantante y guitarrista de Satellites, es el médium de The Marzipan Man en el mundo real. Él cuenta a quien le quiera escuchar que un día de lluvia, cerca del bosque de Salisbury, se tropezó con el hombre de mazapán.

De aquel encuentro no sabemos mucho más, pero sí sabemos que, a partir de aquel momento, las canciones fueron tomando forma hasta llegar a conformar el repertorio de The Marzipan Man Stories (Primeros Pasitos 2007). En su segundo disco, The Marzipan Man Adventures (Primeros Pasitos 2011), encontramos una colección de canciones a caballo entre el pop orquestal de dormitorio, la canción popular del País de Nunca Jamás y el folk de ensueño, con importantes giros de música ambiental que beben de la psicodelia de Syd Barret o Kevin Ayers, del glam-rock con toques folk de T.Rex, de las atmósferas otoñales de Nick Drake y de los mundos de fantasía de Lewis Carroll.

Y es que Adventures es un disco cocinado casi en su integridad por Jordi Herrera, lentamente y con amor, retocando cada pista y modulando cada melodía durante varios años hasta llegar al sorprendente resultado final. Las sesiones de grabación comenzaron a finales de 2006 en Londres, donde Jordi vivía entonces y culminaron en los estudios Cicely de Palma, el 13 de marzo de 2011.