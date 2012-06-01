The Bright es la voz y guitarra de Miryam Gutiérrez y el multiinstrumentista Aníbal Sánchez, que llegan con el folk que surgió del Norte. Frío y eléctrico. Hijos el rock y herederos del último folk con influencias también del pop y country del siglo XXI.

Su álbum debut Soundtrack for a winter´s tale (Subterfuge Records, 2011) incluye 12 canciones en las que la sencillez instrumental crea tapices etéreos y cristalinos, que filtran con la mayor pureza la interpretación sincera que Miryam nos ofrece.

En 2011, The Bright inició con gran éxito la gira de presentación de su disco; que continúa en 2012, por gran parte de la geografía española.

Entre otros hitos, The Bright fueron elegidos en marzo de 2010 fueron Premio Disco grande de Radio 3 y en octubre del 2011, artista revelación por los Premios Pop-Eye.