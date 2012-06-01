Sr. Chinarro es un grupo de música sevillano formado en torno a 1990. Su estilo es fundamentalmente indie y sus mayores influencias son grupos ingleses como The Cure, Depeche Mode, Echo and the Bunnymen o New Order. También está influido por artistas españoles como Kiko Veneno, La Dama se Esconde y el cantante sevillano Silvio.

A pesar de considerarse como un grupo, el peso de Sr. Chinarro recae enteramente sobre Antonio Luque. Alrededor de él han gravitado las múltiples reencarnaciones de este proyecto, que bien podría considerarse personal. De hecho, es el único miembro del grupo que ha permanecido en él durante la totalidad de los más de quince años de existencia.

El mayor atractivo de Sr. Chinarro son sin duda las letras de las canciones, compuestas casi en su totalidad por Antonio Luque, a excepción de algunas en los primeros discos. En ellas se combina el surrealismo y el costumbrismo. Metáforas, dobles sentidos, juegos de palabras e imágenes cotidianas se encuentran sin cesar en toda la producción lírica de Antonio Luque.