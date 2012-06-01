Travelogues es el título del nuevo álbum de Souvenir, inspirado en los "Viajes dialogados", relatos de viajes acompañados de proyecciones que hizo populares el viajero y fotógrafo norteamericano Burton Holmes en la primera mitad del siglo XX. Un argumento que simboliza a la perfección la trayectoria y la personalidad de Souvenir, siempre dispuestos a adentrarse en nuevas aventuras y a emprender particulares viajes sonoros. Un título que resulta especialmente apropiado para describir, con una sola palabra, las nuevas y variadas rutas que han tomado Jaime y Patricia en su sexto periplo musical.

Travelogues se puede considerar como la tercera parte de la trilogía electrónica que iniciaron con 64 (Jabalina, 2007) y continuaron hace dos años con Drums, Sex and Dance (Jabalina, 2009). Como tal, este nuevo disco es a la vez continuador de esa línea basada en el electro-pop que Souvenir tan brillantemente ha demostrado dominar, y al mismo tiempo innovador por su búsqueda de nuevos estilos y paisajes sonoros.

Las labores de producción, a cargo del grupo, han dado como resultado unas canciones llenas de matices y detalles, con muchos y exquisitos arreglos, abandonando el tono minimalista y directo del disco anterior en pos de territorios más amplios y evocadores. La incorporación de Arturo Vaquero, a cargo de las mezclas y la masterización, ha sido sin duda uno de los éxitos de este nuevo álbum, al haber sabido mantener esa faceta atmosférica y rica en matices sin que el sonido del grupo pierda todo el punch del electro-pop bailable.